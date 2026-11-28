Reuters Costa Rica rechazó el ingreso al país de la relatora especial de la ONU Francesca Albanese.

Las autoridades de Costa Rica rechazaron el jueves el ingreso al país de la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, por motivos de "seguridad nacional".

El director de Migración de Costa Rica, Omer Badilla, aseguró que las autoridades le negaron la entrada debido a que pesa sobre ella una "alerta" internacional por presuntos vínculos con actos terroristas.

Tras permanecer casi dos días varada en el país centroamericano, la relatora viajó este sábado a México.

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"Gracias, pueblo de Costa Rica. Adiós, por ahora. Volverá, lo prometo, cuando Costa Rica vuelva a ser libre", escribió en su cuenta de X (antigua Twitter) desde el avión en el que viajó.

La jurista italiana tiene previsto permanecer en México hasta finales de la próxima semana, informaron desde su despacho a BBC Mundo.

Albanese había sido invitada al país para recibir este viernes un doctorado honoris causa por la Universidad de Costa Rica, desde donde dijeron que "lamentan profundamente esta situación".

Pese a que no pudo ingresar al país, el acto se celebró según lo previsto. Albanese participó de manera virtual en el evento organizado por la universidad desde el aeropuerto internacional Juan Santamaría, a donde había llegado en la tarde del jueves procedente de París.

"Me indigna profundamente que el gobierno costarricense haya difundido informaciones falsas que me vinculan con el terrorismo", dijo Albanese en su intervención por videollamada que brindó el viernes ante un auditorio repleto.

Getty Images Albanese recibió el reconocimiento de la Universidad de Costa Rica desde el aeropuerto por videoconferencia.

"Permítanme ser clara: defender los derechos humanos no es terrorismo y el gobierno responderá por estas insinuaciones, como debe ser en un Estado de derecho", agregó.

"¿Qué riesgo puede crear para la seguridad pública una relatora de Naciones Unidas que tiene como responsabilidad la documentación de la complicidad con crímenes e impunidad durante los últimos cuatro años?", se preguntó.

Por su parte, Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en una declaración de su portavoz, Ravina Shamdasani, a la agencia EFE, pidió a las autoridades costarricenses que reconsideraran de manera urgente la medida y le permitieran ingresar al país.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional reclamó a Costa Rica que "cumpla con su deber de respetar los derechos humanos, la libertad académica y la integridad e independencia de sus procesos judiciales".

"A Francesca Albanese, que ha sido objeto de represalias, sanciones y otros ataques por su labor en la búsqueda de justicia, se le ha negado vergonzosamente la entrada al país", dijo en comunicado en X.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también expresó su "preocupación" por lo sucedido.

"La CIDH llama al Estado a reconsiderar su decisión, cumplir sus obligaciones internacionales y garantizar espacios de diálogo abierto y plural", demandó el organismo en un mensaje en X.

Los expresidentes de Costa Rica Óscar Arias y Laura Chinchilla también publicaron mensajes de solidaridad con Albanese y criticaron la decisión de las autoridades migratorias de su país.

A ellos se sumaron centenares de personalidades del mundo de la política, la educación y la cultura, quienes, en una carta abierta, instaron a la costarricense Rebeca Grynspan, candidata a ser la próxima secretaria general de la ONU, a que condenara lo ocurrido.

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Mientras, el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, felicitó a las autoridades costarricenses por impedir el ingreso de Albanese.

"Felicito al gobierno de Costa Rica por su decisión de denegar la entrada a la 'relatora especial' de la ONU", escribió Danon en un mensaje en X.

"Quienes se valen de su mandato ante la ONU para difundir propaganda vil, legitimar a organizaciones terroristas, profanar la memoria de los seis millones de judíos asesinados en el Holocausto y vilipendiar implacablemente a EE.UU. e Israel, deberían afrontar las consecuencias", añadió.

Por su parte, Jeff Bartos, el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas para la Gestión y la Reforma, agradeció a Costa Rica que no permitiera que Albanese entrara en su territorio.

"Una persona ávida de atención y dada a la autopromoción, Albanese adora viajar por el mundo aceptando títulos honoríficos y dando lecciones sobre los males de Occidente, todo ello mientras viola flagrantemente el código de conducta de la ONU", escribió en X.

Francesca Albanese es una abogada italiana especializada en derechos humanos y en Medio Oriente, que ejerce el cargo de relatora especial de Naciones Unidas desde mayo de 2022.

En diversos informes que ha publicado desde que ocupa ese cargo, ha sugerido que Israel estaría cometiendo "genocidio" en Gaza, algo que el gobierno de Benjamin Netanyahu niega tajantemente.

Getty Images Albanese habló por videollamada ante un auditorio repleto en la Universidad de Costa Rica.

La silla vacía

El director del consejo universitario de la Universidad de Costa Rica, Keilor Rojas Jiménez, dio inicio este viernes el acto de reconocimiento a la relatora mencionando que la silla en la que debía estar la relatora estaba vacía.

"Estando vacía, está más llena que nunca", dijo Rojas Jiménez.

Albanese aterrizó en el aeropuerto Juan Santamaría en la tarde del jueves proveniente de París, según informó el medio independiente local Delfino.

Según el mismo medio, todo transcurría con normalidad hasta que le tomaron las huellas. En ese momento, le pidieron que esperara. Luego apareció una alerta de seguridad y le informaron que no podía ingresar al país.

Albanese habría preguntado si la alerta venía de Estados Unidos, pero no recibió una respuesta clara.

En la mañana del viernes, tras pasar la noche frente a una puerta de embarque del aeropuerto, la relatora dijo que especula con que esta prohibición de entrada podría estar relacionada con las sanciones que le ha impuesto la Oficina de Control de Activos extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

"Eso deberá indagarse como ya lo han solicitado múltiples autoridades y expertos", sostuvo.

Francesca Albanese La relatora especial de la ONU compartió una foto desde el aeropuerto de Costa Rica, donde pasó la noche.

"Ni siquiera Estados Unidos llegó tan lejos"

El gobierno de EE.UU. argumentó, a mediados del año pasado, que Albanese "ha expresado de manera abierta posiciones calificadas como antisemitas, ha manifestado apoyo al terrorismo y ha mostrado un abierto desprecio hacia Estados Unidos, Israel y Occidente".

La decisión de impedir el ingreso de la relatora pone de relieve el alineamiento de la política exterior del gobierno de la presidenta Laura Fernández con Israel y las políticas impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos.

"Es ridículo. Ni siquiera Estados Unidos llegó tan lejos", le dijo Albanese al medio Delfino tras conocerse el rechazo de su ingreso al país.

Durante su intervención este viernes en la Universidad de Costa Rica, Albanese aseguró que sería una "vergüenza histórica" la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) negociado entre el país centroamericano e Israel, y advirtió en contra del traslado de la embajada costarricense en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, medida impulsada por la presidenta Fernández.

Por otro lado, el Ministerio de Exteriores de Italia informó que la relatora recibió asistencia consular después de que las autoridades costarricenses le negaran el acceso al país.

"Se ha solicitado repetidamente a las autoridades locales que facilitaran su entrada en el país. Albanese se encuentra en estos momentos dentro del área internacional del aeropuerto y, por lo tanto, no ha entrado a territorio costarricense", afirma su comunicado.

Medidas cautelares

Según medios locales, luego de que se le negara el ingreso al país a Albanese, las autoridades le habrían propuesto tomar un vuelo para salir de Costa Rica con destino a París, algo a lo que Albanese se negó.

"He decidido permanecer en Costa Rica. En el aeropuerto, sí. Porque voy a participar en esta ceremonia desde el mismo suelo que simboliza la lucha histórica de su pueblo contra el imperialismo", subrayó Albanese este viernes por videoconferencia.

En la tarde del viernes, expresidentes de Costa Rica cuestionaron el "abandono" de la histórica defensa del derecho internacional de este país.

"Nuestro país está enfrentando ahora una crisis que tiene que ver con el abandono de lo que ha sido una larga tradición de defensa de la libertad de expresión, libertad de prensa y derecho internacional", le dijo a la agencia EFE el expresidente Luis Guillermo Solís (2014-2018).

Getty Images La relatora especial de las Naciones Unidas se pronuncia de manera virtual en el Aula Magna de la Universidad de Costa Rica.

Por su parte, la expresidenta Laura Chinchilla (2010-2014) escribió en sus redes sociales: "el gobierno actual tiene responsabilidad por esta decisión, la más reciente en una serie de desviaciones de nuestras tradiciones democráticas e institucionales".

El jueves por la tarde, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica emitió una orden cautelar para suspender la expulsión de Albanese mientras resuelve el recurso de hábeas corpus presentado en nombre de la relatora especial de Naciones Unidas.

El organismo les dio a las autoridades migratorias costarricenses 24 horas para explicar por qué se le denegó la entrada a la jurista italiana.

Según medios locales, mientras permanezca vigente la medida cautelar, no se podrá ejecutar la devolución de Albanese, salvo que ella misma manifieste su voluntad de abandonar Costa Rica, cuente con asistencia jurídica y haya sido informada de las consecuencias legales de esa decisión.

Este viernes, la Sala Constitucional emitió una nueva medida cautelar para que las autoridades migratorias gestionen el traslado de Albanese a un hotel cercano al aeropuerto Juan Santamaría, donde deberá permanecer hasta que salga del país, según informó Delfino.

Según la resolución, la relatora manifestó ante la Dirección General de Migración y Extranjería su "decisión libre y voluntaria" de viajar a México este sábado.

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