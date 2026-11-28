Alamy El título completo de la obra es: "Viajes a varias naciones remotas del mundo. En cuatro partes. Por Lemuel Gulliver, primero cirujano y luego capitán de varios barcos". ("Gulliver y los liliputienses", Jehan-Georges Vibert, c.1870).

Quizás conozcas la historia de Lemuel Gulliver. Tras un naufragio, despierta atado con cuerdas y rodeado de diminutos liliputienses que trepan sobre el indefenso aventurero.

Es una escena que se ha replicado y satirizado desde que se publicó "Los viajes de Gulliver" de Jonathan Swift en 1726, hace 300 años.

Menos conocidas son las hazañas más oscuras de Gulliver, donde el antihéroe viajero se encuentra con científicos que insertan fuelles en perros, o con la sociedad de caballos parlantes racionales pero asesinos -los houyhnhnms- que debaten tranquilamente sobre la erradicación de los yahoos, sus brutales congéneres con apariencia humana.

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En los tres siglos transcurridos desde que Swift se propuso "molestar al mundo, en lugar de entretenerlo", como escribió, dos Gulliver han competido por la imaginación del público: uno, la sátira mordaz y misantrópica que ridiculiza a la Corona, la Iglesia y la política inglesa, y el otro, un cuento fantástico para niños sobre un aventurero que navega por mundos grandes y pequeños.

Repleta de humor escatológico, la versión original de "Los viajes de Gulliver" también critica el sistema legal, el colonialismo y, en última instancia, la naturaleza humana.

Su sombrío desenlace muestra a un Gulliver tan asqueado por los humanos tras conocer a los racionales houyhnhnms que pasa sus últimos días encerrado en un establo con un caballo.

Desde su primera edición, el cuento de Swift ha sido recortado, modificado y alterado.

"Es uno de los textos más adaptados del mundo", afirma Daniel Cook, autor de Gulliver’s Afterlives: 300 Years of Transmedia Adaptation. Ha dado lugar a adaptaciones, ilustraciones, obras de teatro y películas, contribuyendo a un amplio universo de 'Gulliveriana’".

El antihéroe que da título a la obra ha aparecido en Doctor Who, donde conoció al ex primer ministro británico Tony Blair, y aparece en todas partes, desde divertidas películas familiares de Disney hasta críticas soviéticas al capitalismo.

Y de todas las adaptaciones, fueron aquellas que simplificaron y suavizaron la historia las que más perduraron en la imaginación popular, donde los episodios más oscuros fueron editados, abreviados o eliminados.

Getty Images La miniserie protagonizada por Ted Danson en 1996 es apreciada por ser la única gran adaptación anglosajona que incluye los cuatro viajes completos del libro (Lilliput, Brobdingnag, Laputa y el país de los caballos Houyhnhnms).

"Dudo que Swift hubiera imaginado que 'Los viajes de Gulliver' perdurarían hasta el siglo XXI, en la forma en que los conocemos hoy", opina Abigail Williams, profesora en el King’s College de Londres.

"Swift concibió 'Los viajes de Gulliver' como una serie de sátiras de actualidad y de carácter general sobre la humanidad, no como una aventura".

"Eso es lo realmente extraordinario", añade. "Se burla de las historias de aventuras, pero toma la suficiente energía de ellas como para que 'Los viajes de Gulliver' se convierta en una historia de aventuras por derecho propio".

De la sátira al cuento de aventuras

John Gay, colega y amigo de Swift, describió la novela como una obra para todos, desde los miembros del consejo de ministros hasta los niños en la guardería.

Tras su publicación con seudónimo -una medida de precaución dado su contenido escandaloso-, la historia fue un éxito rotundo y la primera edición se agotó rápidamente.

Sus elementos fantásticos cautivaron a los lectores jóvenes, mientras que sus cínicas burlas de la humanidad atrajeron a los intelectuales. El escritor y filósofo francés Voltaire, quien estaba en Londres, disfrutó enormemente de la obra, la cual influyó en su propia novela satírica "Cándido".

Sin embargo, la historia ya había sido modificada.

El editor Benjamin Motte añadió defensas de la reina Ana y eliminó algunos de los pasajes políticos más polémicos.

La reproducción de "Los viajes de Gulliver" en folletos económicos, llamados libritos de bolsillo, que fueron un éxito rotundo e inesperado entre el público joven, simplificó y alteró aún más la historia.

Tres décadas después de la muerte de Swift en 1745, el editor Francis Newbery publicó una versión aún más abreviada.

Eliminó la tierra de Laputa, cuyos disparatados experimentos para extraer rayos de sol de los pepinos ridiculizaban el trabajo científico de la Royal Society, y a los houyhnhnms, los caballos parlantes, por completo.

Su edición era más un cuento de hadas que una sátira, centrándose en las peripecias de Gulliver entre los liliputienses y los brobdingnagianos.

El público infantil ya no leería tampco sobre el pequeño Gulliver notando las marcas de viruela y las llagas de los gigantescos brobdingnagianos, ni sus alusiones a que estos eran usados para complacer sexualmente a las doncellas de la reina.

Tampoco sobre sus intentos de apagar un incendio en el palacio liliputiense orinando sobre él.

Aunque escenas como estas "continuaban con la gran tradición escatológica de Shakespeare y Chaucer", dice Cook, se consideraron, quizás con razón, inapropiadas para niños.

Getty Images En su segundo viaje, la gigantesca reina de Brobdingnag compra a Gulliver para que viva en la corte como entretenimiento. Esta famosa ilustración de Arthur Rackham (de 1900/1909) retrata el momento en que Gulliver besa su mano.

Hacia la década de 1790, las versiones abreviadas eran la norma y "​Los viajes de Gulliver" era más exitosa en Europa continental que en Inglaterra.

"Se adaptó al alemán, francés y español muy rápidamente", dice Cook, "y solían usar la versión simplificada".

Con el tiempo, las perspectivas culturales y religiosas fueron acentuando aún más las distintas interpretaciones de "Los viajes de Gulliver": por un lado, era una parodia extravagante repleta de elementos grotescos y de horror corporal; por otro, un cuento infantil lleno de fantasía y encanto.

"Un ataque total contra la humanidad"

Aunque los victorianos no eran tan mojigatos como se suele creer, "odiaban profundamente a Gulliver", señala Grant.

Les resultaba especialmente irritante la idea de que la humanidad pudiera reducirse a los brutales yahoos en la tierra de los houyhnhnms.

En su libro de 1853, "Los humoristas ingleses del siglo XVIII", William Makepeace Thackeray (autor de "La feria de las vanidades") describió la obra como "inmunda en palabras, inmunda en pensamiento, furiosa, iracua y obscena".

El autor y crítico victoriano Edmund Gosse concluyó que el "genio misantrópico" de Swift solo pudo haber sido concebido por una mente enferma: "Su vértigo se volvió crónico, y también su misantropía… hay algo que sugiere un cerebro que no estaba del todo bajo control".

"Los victorianos lo consideraban anticristiano, odiaban la escatología y los elementos sexuales, y detestaban esa misantropía sombría y persistente", dice la historiadora Hester Grant. "Por eso, creo que fueron en gran parte responsables de expurgar y despojar a la sátira, tal como la percibían, de su fealdad, dejando esa hermosa y pura obra de la imaginación".

Según Cook, el cuarto viaje fue visto como un "ataque total a la humanidad", y su aparente carácter irreligioso fue lo que realmente conmocionó a la gente.

"Es Swift diciendo que somos como los yahoos", señala Cook.

"La gente pensó que burlarse de la mezquindad de los políticos en el primer viaje estaba bien. Todos sabemos que los políticos son inútiles. Pero es en el cuarto viaje donde ataca la esencia misma de lo que significa ser un ser humano. No es casualidad que, cuando pensamos en la versión infantil de 'Los viajes de Gulliver', solo se incluyan los dos primeros viajes. No se llega a la adaptación completa".

Getty Images Mapa realizado por el célebre artista Rex Whistler en 1930, en el que muestra "Los Reinos de Lilliput y Blefuscu descubiertos por Lemuel Gulliver d.C. 1699".

Así como la guerra que se libra en la historia entre las facciones "Big-endian" (los Ancho-extremistas que rompen los huevos duros por el lado grande) y "Little-endian" (los Estrecho-extremistas, que los rompen empezando por el lado pequeño), la supuesta misantropía de Jonathan Swift es objeto de un intenso debate académico.

Hay quienes, como Thackeray, creen que Swift realmente odiaba a la humanidad, mientras que otros ven al ingenuo personaje de Gulliver como objeto de sátira.

"Los viajes de Gulliver" fue la obra cumbre de la última etapa de la carrera de Swift, quien durante mucho tiempo había sido un formidable satírico y propagandista político de los conservadores en Westminster.

Para él, aquellos fueron sus años de gloria, cuando escribía influyentes panfletos políticos y se codeaba con las figuras más destacadas del Partido Conservador.

Esta vida privilegiada terminó con la reina Ana en 1714, cuando el ministerio al que servía se derrumbó.

Swift "lamentó la pérdida del poder político", dice Grant y, sobre todo, se sintió traicionado. Tras haber anhelado un puesto cómodo y de alto rango en la Iglesia de Inglaterra, fue recompensado con el decanato de la catedral de San Patricio en Dublín, lo que Swift consideró prácticamente un exilio.

"Esto influye mucho en 'Los viajes de Gulliver', con toda su sátira de las cortes y sus referencias a la ingratitud y la traición", sostiene Grant.

Swift escribió su propio epitafio: "Donde la indignación salvaje ya no puede desgarrarle el corazón".

Y, aunque "Los viajes de Gulliver" es una obra fantástica e imaginativa, esa indignación impregna el relato.

Getty Images "Los viajes de Gulliver" fue una obra maestra de la última etapa de la carrera de Swift, quien había sido un formidable satírico y propagandista político.

El autor había nacido en Dublín, pero tuvo una relación compleja con Irlanda, a la que describió como "un lugar lo suficientemente bueno como para morir allí". Pero también se convirtió en un defensor de la autonomía irlandesa frente a Inglaterra, lo que se refleja en sus reflexiones políticas y en partes de la novela.

En la primera edición, Motte eliminó las críticas a la subyugación colonial. Pero Grant cree que eso demuestra que Swift era un reformador que quería cambiar el mundo a través de la sátira, no sólo criticar a la humanidad.

"Retrata a la humanidad en su faceta más grotesca porque quería sacudir al lector de la inercia que le permite al ser humano seguir con su vida cotidiana mientras suceden cosas terribles a su alrededor", postula Grant.

"Nos golpea en la cabeza, diciéndonos: 'Así son ustedes, ¡hagan algo al respecto!’".

Un enorme legado

El legado de "Los viajes de Gulliver" se alza ahora como un gigante descomunal.

Es uno de los libros en inglés más estudiados de todos los tiempos, aunque posiblemente uno de los menos comprendidos debido a sus numerosas adaptaciones edulcoradas.

Su lenguaje ha pasado a formar parte de nuestro vocabulario y ha sido adaptado a la era digital.

De la obra proviene el término informático "endianness" (la forma en que las computadoras organizan los bytes de datos, bautizada así en honor a las facciones de Lilliput que peleaban por qué extremo romper un huevo), así como el nombre del famoso buscador Yahoo (llamado así por los salvajes e irracionales seres humanos del cuarto viaje).

Incluso la Inteligencia Artificial parece haber sido predicha cuando Gulliver visitó la Gran Academia de Lagado y vio cómo la gran "máquina de conocimiento" barajaba palabras al azar para que personas sin ningún conocimiento o talento pudieran escribir libros de filosofía, poesía o matemáticas con solo girar una manivela.

Quizás fueron los horrores del siglo XX los que volvieron a poner los viajes originales bajo la lupa.

Grandes figuras de la literatura, desde George Orwell hasta Sylvia Plath, hicieron referencia al texto; Orwell calificó a Swift de "anarquista tory (conservador)" que, con su fábula "rencorosa y pesimista", anticipó el totalitarismo moderno en la distopía sombría de los Houyhnhnms.

Ya sea la sátira original o sus numerosas ediciones censuradas, e independientemente de las intenciones iniciales de Swift, "Los viajes de Gulliver" trascendió su propia naturaleza.

Como comentó el escritor inglés Rudyard Kipling, Swift "intentó lanzar una acusación contra toda la humanidad, pero dejó un libro para niños".

Quizás a Swift le habría divertido y consternado el interminable debate y las mutaciones de su relato picaresco.

"Era muy crítico con el empobrecimiento intelectual de la cultura contemporánea. Pero su texto también juega con los malentendidos, como gran parte de la obra de Swift", dice Williams.

"Tal vez le alegraría ser malinterpretando".

*Este es un artículo de BBC Culture, una ventana a las múltiples expresiones artísticas, históricas y creativas que moldean nuestra forma de ver el mundo. Si quieres leer más artículos como este, en inglés, haz clic aquí.

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