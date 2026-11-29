Disney via Getty Images

Mike Love, cofundador y cantante de los Beach Boys, falleció a los 85 años, según confirmó su representante.

Love falleció el sábado por la noche rodeado de su familia, de acuerdo a un comunicado. Por el momento no se ha revelado la causa de su muerte.

Love formó la banda en 1961 en California con sus primos, entre los que se encontraba Brian Wilson, y un amigo. Fue el único miembro que permaneció en el grupo de forma constante.

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Su voz puede escucharse en muchos de los éxitos clásicos de la banda que él mismo compuso, como "California Girls", "Good Vibrations" y "I Get Around".

Los Beach Boys fueron una de las bandas más grandes de Estados Unidos y, según la página web del grupo, llegaron a vender más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Un "talento singular"

"Un ícono cultural estadounidense, será recordado por su talento singular y por ser una fuente de inspiración para generaciones de músicos", decía el comunicado que anunciaba su muerte.

"Celebramos su extraordinaria contribución a la música estadounidense y la alegría que sentía al actuar para sus queridos fans", añadía.

La última actuación de Love tuvo lugar el 10 de octubre en el Ryman Auditorium de Nashville, Tennessee.

Getty Images Mike Love (centro) con sus compañeros de banda Carl Wilson, Dennis Wilson, Al Jardine y Brian Wilson en 1964.

Los Beach Boys alcanzaron la fama con su primer álbum, "Surfin' Safari", en 1962, seguido un año después por "Surfin' USA". Sin embargo, su undécimo álbum de estudio, "Pet Sounds", publicado en 1966, es considerado por muchos como su mejor trabajo.

El amor fue un pilar fundamental de The Beach Boys durante décadas, pero las disputas entre varios miembros del grupo provocaron su ruptura.

En la década de 1990, demandó con éxito a Brian Wilson para recibir créditos de composición en decenas de canciones de la banda.

A pesar de esto, Love se reunió con Wilson y otros miembros originales en 2012 para una gira y un álbum, "That’s Why God Made The Radio", que representó sus primeras grabaciones originales con la banda en más de 15 años.

La banda ingresó en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1988 y recibió el premio Grammy a la trayectoria artística en 2001.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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