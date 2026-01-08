Getty Images Un agente lanza un gas contra los manifestantes tras la muerte de la mujer.

Un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en ingles) mató a tiros el miércoles a una mujer que al parecer trató de entorpecer con su vehículo un control migratorio en Mineápolis.

El suceso desató protestas en esta ciudad del estado de Minesota, en el norte del país, así como una fuerte polémica a nivel nacional.

Mientras el gobierno federal, con el presidente Donald Trump a la cabeza, defiende que el agente actuó en defensa propia, los demócratas que gobiernan la ciudad de Mineápolis y el estado de Minesota rechazan esa versión, culpan al agente por lo ocurrido e insisten en que se ponga fin al operativo especial de ICE en el estado.

La mujer fallecida fue identificada como Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años residente en Mineápolis, según confirmó una autoridad a la cadena CBS, socia de BBC.

Se desconoce por el momento la identidad del agente que la mató.

Durante una rueda de prensa con reporteros en la Casa Blanca este jueves, el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, dijo que el agente tuvo una situación similar hace algunos meses, en la que él terminó herido requiriendo más de 30 puntos.

"Puedo creer que la muerte de Good es una tragedia", dijo Vance durante la rueda de prensa, "al mismo tiempo que reconozco que es una tragedia provocada por ella misma y una tragedia de la extrema izquierda, que ha movilizado a todo un movimiento —un grupo de fanáticos— contra nuestros agentes de la ley".

Videos difundidos en medios de comunicación y redes sociales del incidente en Minesota muestran desde varios ángulos el vehículo en el que viajaba la mujer bloqueando parcialmente una calle en el momento en que se aproximan los agentes migratorios.

Estos tratan de abrir la puerta de la conductora, que aparentemente trata de huir acelerando a la derecha. Uno de los agentes, que trataba de bloquear el paso del vehículo, responde con varios disparos hacia el asiento de la conductora, cuyo auto acaba fuera de control y empotrado contra otro que se encontraba estacionado.

Los videos no dejan claro hasta qué punto el vehículo en marcha llegó a tocar al agente.

La muerte de Good ha generado una gran polémica en EE.UU., dada la posición de la administración Trump

"Algo horrible de ver"

Tras el incidente se concentraron cientos de manifestantes en el lugar, ubicado cerca de algunos de los negocios de inmigrantes más antiguos de la ciudad y a menos de 2 kilómetros donde George Floyd murió a manos de la policía en 2020.

Imágenes desde el lugar mostraron cómo agentes policiales usaron sprays con una sustancia amarilla para tratar de dispersar a las personas que salieron a protestar.

BBC

Las autoridades federales interpretan que el disparo fue un acto de defensa propia, mientras que las de Mineápolis y el estado de Minesota consideran que el agente disparó de forma injustificada, ya que la víctima no estaba poniendo en peligro su vida.

El presidente Donald Trump declaró que las imágenes son "algo horrible de ver" y alegó que la conductora se comportaba de forma "muy desordenada, obstruyendo y resistiendo, y que luego atropelló de forma violenta, deliberada y cruel al agente del ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia".

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien se encontraba de visita en Texas, describió el incidente como un "acto de terrorismo doméstico" contra el servicio migratorio.

Según su versión, la conductora intentó atropellar a los agentes y los embistió con su vehículo, lo que llevó a uno de ellos a disparar "para protegerse a sí mismo y a las personas que lo rodeaban".

Más tarde, en rueda de prensa, Noem culpó a los líderes demócratas locales por no hacer cumplir las leyes federales, lo que, según ella, hizo necesaria la presencia de agentes federales en la ciudad.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, en cambio, calificó la versión del gobierno federal de "basura" y el gobernador de Minesota, Tim Walz, dijo que la mujer tiroteada era "inocente" y que la mataron "sin ningún motivo en absoluto".

La madre de Good, Donna Ganger, le dijo al Minneapolis Tribune Star que "Renee era una de las personas más amables" que había conocido y que "era extemadamente compasiva.

"Se ha preocupado de la gente durante toda su vida. Era amorosa, indulgente y afectuosa. Era un ser humano asombroso", añadió Ganger, que descartó que su hija tomara parte en ninguna protesta contra las acciones de ICE.

Reuters Los manifestantes se enfrentaron con los agentes.

El alcalde Frey condenó el despliegue de más de 2.000 agentes federales en las áreas metropolitanas de Mineápolis y St. Paul como parte de la más reciente ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump.

"Lo que están haciendo no es brindar seguridad en Estados Unidos. Están causando caos y desconfianza", afirmó el alcalde, quien pidió a los agentes migratorios abandonar la ciudad usando un lenguaje explícito.

Tras decir que vio los videos del incidente, Frey aseguró que no se trata de un caso de defensa propia.

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez catalogó lo sucedido como "un asesinato público".

Se ha iniciado una investigación sobre el tiroteo, y el gobernador Walz acusó a los agentes federales que estaban tocando el vehículo de haber podido afectar la escena.

La muerte de la mujer de 37 años es, según los datos disponibles, el quinto fallecimiento vinculado a operativos migratorios recientes en grandes ciudades del país.

El área de las Twin Cities (Mineápolis y St. Paul) se encontraba en tensión desde que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciara el martes el inicio del operativo, relacionado en parte con presuntas irregularidades y fraudes que implicarían a residentes somalíes.

El vicepresidente JD Vance dijo que la mujer estaba "violando la ley" al impedir un operativo oficial genuino y acusó a los medios de "poner a los agentes de la ley en riesgo todos los días" a través de su cubrimiento de los operativos de los agentes de inmigración.

Kristi Noem confirmó que se han realizado "cientos y cientos" de arrestos en el marco de esta campaña.

"Caos y desconfianza"

Getty Images El despliegue de agentes migratorios provocó protestas de ciudadanos y gobernantes de Minesota.

Tras la muerte de la mujer, se han estado produciendo protestas en varias partes de la ciudad, con la principal concentración cerca del lugar del tiroteo mortal, en la intersección de la calle 34 Este y la Avenida Portland.

En el lugar, junto a la nieve, se improvisó una vigilia con flores y velas, mientras los manifestantes coreaban consignas y pronunciaban discursos condenando el tiroteo policial.

El periódico Minneapolis Star-Tribune informó que cientos de personas se reunieron en el lugar, incluyendo un grupo de clérigos que cantaron himnos.

También se han registrado protestas y arrestos en otros puntos de la ciudad.

Se organizaron protestas en otras ciudades de EE.UU., incluyendo Nueva Orleans, Miami, Seattle y Nueva York.

Según la Radio Pública de Minesota, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos entraron en la propiedad de una escuela pública a unos cinco kilómetros del lugar del tiroteo, donde redujeron a varias personas y realizaron arrestos utilizando gas pimienta.

BBC

Un suceso que se interpreta de maneras radicalmente diferentes

Anthony Zurcher, corresponsal de BBC News en América del Norte

Es casi inevitable que el tiroteo mortal de un civil en Mineápolis por parte de un agente de ICE exacerbe aún más las ya elevadas tensiones en la ciudad.

Tanto la administración Trump como las autoridades demócratas estatales y locales están describiendo el incidente de maneras radicalmente diferentes.

Donald Trump, en una publicación en Truth Social, culpó a una "agitadora profesional" y a un "movimiento radical de izquierda de violencia y odio". Jacob Frey, el alcalde demócrata de Mineápolis, exigió, con un lenguaje contundente, que los agentes de inmigración abandonaran la ciudad.

Como existe un video del incidente, el público estadounidense tendrá la oportunidad de formarse su propia opinión.

Minesota se ha convertido en un foco de conflicto en torno a la inmigración en los últimos meses, con cientos de agentes migratorios realizando operaciones en la zona.

Este aumento de la vigilancia se produce después de que Donald Trump criticara a la numerosa población inmigrante somalí del estado tras la condena de miembros de esta comunidad por un fraude generalizado en la distribución de ayudas federales para la pandemia de covid-19.

Las acusaciones de corrupción a gran escala en los servicios sociales estatales llevaron a Tim Walz, el gobernador demócrata de Minesota, a renunciar a su candidatura a la reelección la semana pasada.

En una conferencia de prensa, Walz calificó el tiroteo como "totalmente predecible" y "totalmente evitable", aunque advirtió a los ciudadanos que se abstengan de llavar a cabo protestas violentas.

BBC

