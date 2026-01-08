Renee Nicole Good Renee Nicole Good tenía 37 años y era madre de tres hijos.

La mujer que murió este miércoles en la ciudad de Mineápolis por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) fue identificada como Renee Nicole Good, de 37 años.

Good, madre de tres hijos, murió durante un operativo de ICE contra la migración irregular.

La mujer era ciudadana estadounidense, según le dijeron dos fuentes federales a la cadena CBS, socia de la BBC en Estados Unidos.

De momento se desconoce la identidad del agente que la mató.

El suceso ha provocado protestas en esta ciudad del estado de Minesota, en el norte del país, así como una fuerte polémica política a nivel nacional.

Las autoridades federales aseguran que los disparos del agente contra Good fueron en defensa propia, mientras que las de Mineápolis y el estado de Minesota consideran que el agente disparó de forma injustificada, ya que la víctima no estaba poniendo en peligro su vida.

Getty Images Varias personas se acercaron a dejar flores en homenaje a Goods.

"Un ser humano increíble"

La madre de Good, Donna Granger, identificó públicamente a su hija unas horas después del tiroteo mortal, describiéndola como "una de las personas más amables" que ha conocido.

"Era extremadamente compasiva. Durante toda su vida se preocupó por la gente. Era amorosa, tolerante y afectuosa. Era un ser humano increíble", le dijo Granger al diario The Minnesota Star Tribune.

Granger expresó incredulidad ante las circunstancias de la muerte de su hija.

"Fue algo tan estúpido", le declaró al medio local. "Probablemente estaba aterrorizada".

Según su madre, Good residía junto a su pareja en el área metropolitana de Mineápolis-St. Paul, algo que confirmaron en una declaración conjunta varios miembros del Concejo Municipal.

En lo que parece ser la cuenta de Instagram de Good, que ahora es privada, los medios estadounidenses afirman que ella se describía a sí misma como una "poeta, escritora, esposa y madre" que estaba "disfrutando de Mineápolis".

Oriunda de Colorado Springs, se había mudado a Mineápolis el año pasado desde Kansas City.

The Minnesota Star Tribune vía Getty Images En el parabrisas del vehículo se ve un agujero de bala en el lado del conductor.

El Minnesota Star Tribune informa que solía presentar un podcast con su segundo marido, Tim Macklin, pero que él falleció en 2023. Tuvieron un hijo juntos, que ahora tiene 6 años, según declaró el padre de Macklin al periódico.

Good tuvo otros dos hijos con su primer esposo que habló con los medios estadounidenses con la condición de que no revelaran su nombre. Él afirmó que Good no era activista, sino una cristiana devota que había viajado a Irlanda del Norte en misiones juveniles cuando era más joven.

Según la agencia de noticias AP, anteriormente había trabajado como asistente dental y en una cooperativa de crédito, pero en los últimos años era ama de casa.

BBC

Good estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion de Norfolk, Virginia, y en 2020 ganó un premio para estudiantes universitarios de la Academia de Poetas Estadounidenses.

"Cuando no está escribiendo, leyendo o hablando sobre escritura, ve maratones de películas y hace arte con su hija y sus dos hijos", reza la biografía del premio, según citan los medios estadounidenses. Ahora, aparentemente, el texto ha sido eliminado de la página web.

Good se graduó ese mismo año en la Facultad de Artes y Letras de la universidad con una licenciatura en inglés.

En un comunicado, su presidente afirmó que su repentina muerte "es otro claro ejemplo de que, lamentablemente, el miedo y la violencia se han convertido en algo habitual en nuestro país".

"Ojalá la vida de Renee sea un recordatorio de lo que nos une: la libertad, el amor y la paz", escribió Brian Hemphill, presidente de la Universidad Old Dominion.

Videos del momento

Videos difundidos en medios de comunicación y redes sociales muestran desde varios ángulos el vehículo en el que viajaba la mujer bloqueando parcialmente una calle en el momento en que se aproximan los agentes migratorios.

Estos tratan de abrir la puerta de la conductora, que aparentemente trata de huir acelerando a la derecha.

Uno de los agentes, que trataba de bloquear el paso del vehículo, respondió con varios disparos hacia el asiento de la conductora, cuyo auto acabó fuera de control y empotrado contra otro que se encontraba estacionado.

Los videos no dejan claro hasta qué punto el vehículo en marcha llegó a tocar al agente.

Tras el incidente se concentraron cientos de manifestantes en el lugar, ubicado cerca de algunos de los negocios de inmigrantes más antiguos de la ciudad y a menos de 2 kilómetros del lugar donde George Floyd murió a manos de la policía en 2020.

"Algo horrible de ver"

El presidente Donald Trump declaró que las imágenes son "algo horrible de ver" y alegó que la conductora se comportaba de forma "muy desordenada, obstruyendo y resistiendo, y que luego atropelló de forma violenta, deliberada y cruel al agente del ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia".

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien se encontraba de visita en Texas, describió el incidente como un "acto de terrorismo doméstico" contra el servicio migratorio.

Según su versión, la conductora intentó atropellar a los agentes y los embistió con su vehículo, lo que llevó a uno de ellos a disparar "para protegerse a sí mismo y a las personas que lo rodeaban".

Esa caracterización fue duramente rechazada por el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, quien calificó la versión del gobierno federal de "basura".

Frey condenó el despliegue de más de 2.000 agentes federales en las áreas metropolitanas de Mineápolis y St. Paul como parte de la más reciente ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump.

"Lo que están haciendo no es brindar seguridad en Estados Unidos. Están causando caos y desconfianza", afirmó el alcalde, quien pidió a los agentes migratorios abandonar la ciudad usando un lenguaje explícito.

Tras asegurar que había visto los videos del incidente, Frey subrayó que no se trata de un caso de defensa propia.

"Asesinato público"

The Minnesota Star Tribune vía Getty Images El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, disputó la versión de las autoridades federales y llamó a los agentes de ICE a marcharse de la ciudad.

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez también condenó el incidente, tachándolo de "asesinato público".

Se ha iniciado una investigación sobre el tiroteo, y el gobernador de Minesota, Tim Walz, acusó a los agentes federales que estaban tocando el vehículo de haber podido afectar la escena.

La muerte de la mujer de 37 años es, según los datos disponibles, el quinto fallecimiento vinculado a operativos migratorios recientes en grandes ciudades del país.

El área de las Twin Cities (Mineápolis y St. Paul) se encontraba en tensión desde que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciara el martes el inicio del operativo, relacionado en parte con presuntas irregularidades y fraudes que implicarían a residentes somalíes.

Kristi Noem confirmó que se han realizado "cientos y cientos" de arrestos en el marco de esta campaña.

*Con reportería e información adicional de Tiffany Wertheimer, periodista de BBC News.

AFP via Getty Images El suceso ha provocado protestas en Mineápolis, en el estado de Minesota.

BBC

