Venezuela anunció este jueves la excarcelación de "un número importante" de presos venezolanos y extranjeros de manera inmediata.
El anuncio fue realizado por el líder de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien dijo: "A los efectos de aportar y colaborar en el esfuerzo que todos debemos hacer para la unión nacional y la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras. Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento".
"Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad", añadió.
