Reuters Jorge Rodríguez anunció este jueves la próxima excarcelación de "un número importante" de presos venezolanos y extranjeros.

Venezuela anunció este jueves la excarcelación de "un número importante" de presos venezolanos y extranjeros de manera inmediata.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien dijo:

"A los efectos de aportar y colaborar en el esfuerzo que todos debemos hacer para la unión nacional y la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras. Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento".

Y añadió: "Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad".

Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no detalló cuántos ni quiénes serán los beneficiados, ni tampoco aclaró si su liberación implicará la exoneración plena de los delitos de los que se los acusa.

Tampoco hay información hasta ahora sobre cuáles serán los centros de reclusión en los que se llevarían a cabo las excarcelaciones.

En las últimas horas habían circulado rumores sobre el posible cierre de uno de los más emblemáticos, el edificio conocido como el Helicoide de Caracas, después de que Trump anunciara el miércoles el fin de lo que describió como "una cámara de tortura" en la capital venezolana.

La ONG Foro Penal aseguró que hasta el momento no ha habido movimientos en torno al Helicoide.

De acuerdo con Foro Penal, 806 "presos políticos" permanecían en cárceles venezolanas a fecha de 5 de enero.

Cambios tras la caída de Maduro

El anuncio de la liberación se produce pocos días después del ataque estadounidense que dejó decenas de muertos y en el que fueron capturados el presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Trump ha asegurado que Estados Unidos "gobernará" Venezuela y el miércoles afirmó que el gobierno que ahora encabeza Delcy Rodríguez "nos está dando todo lo que sentimos que es necesario".

La situación de los presos en Venezuela ha sido motivo de controversia y negociación durante años.

Organizaciones de defensa de los derechos civiles e informes internacionales han denunciado el encarcelamiento de activistas opositores, sindicalistas, periodistas y otras voces incómodas para el gobierno de Nicolás Maduro.

La libertad de los llamados "presos políticos" ha sido desde hace años una de las demandas recurrentes de la oposición.

Las autoridades chavistas han acusado a los encarcelados a menudo de delitos como traición a la patria y contra la seguridad del Estado, señalando con frecuencia que han formado parte de planes "golpistas" y "terroristas".

El pasado julio, Estados Unidos anunció la liberación de todos los estadounidenses que permanecían presos en cárceles venezolanas.

Más tarde trascendió que entre los liberados había un estadounidense de origen venezolano condenado en su país por el asesinato de tres personas en Madrid, España.

BBC

