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En 2015, un joven gorila macho llamado Jojo dio sus primeros pasos tentativos sobre la hierba.

Hasta ese momento, el simio de 11 años había pasado casi toda su vida en una jaula diminuta en un zoológico privado de Gabón, tras haber sido capturado en la naturaleza cuando era una cría. Su familia había sido asesinada por los cazadores furtivos que lo capturaron.

Más de una década después, Jojo se ha instalado en un santuario, pero sigue viviendo solo. No ha tenido familia desde que fue rescatado, ni tampoco amigos gorilas.

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Los cuidadores de Jojo en la Fundación Lekedi en Gabón quieren encontrarle un compañero, posiblemente otro gorila rescatado o criado en un zoológico, con quien Jojo pueda vivir y crear un vínculo. Pero encontrarle un amigo, e integrarlo en su vida, no es tarea fácil.

"Probablemente sea el caso de aislamiento más extremo que he visto jamás en un gran simio", afirma la profesora Gillian Forrester, de la Universidad de Sussex (Reino Unido), que estudia a Jojo como parte de una investigación sobre la psicología de los grandes simios y cómo ayudar a los animales rescatados a recuperarse de un trauma.

Getty Images Los gorilas son animales sociales, pero cuando no interactúan con otros miembros de su especie durante sus primeros años de vida, les resulta difícil hacerlo en la edad adulta.

Jojo tenía menos de un año —era un bebé que se aferraba a su madre— cuando fue capturado y vendido.

La mayoría de los gorilas pasan los primeros 14 a 19 años de su vida en una unidad familiar integrada, pero él fue mantenido completamente solo y en exhibición pública en el zoológico privado que lo compró.

Maxe Anaclet Makaba, que es el cuidador principal de Lekedi y ve a Jojo casi todos los días, afirma que es evidente que "anhela el contacto humano".

"Incluso se toma la molestia de recoger hojas para intercambiarlas por una golosina, para interactuar con nosotros", dice.

Jojo también emite sonidos cuando mujeres que conoce bien visitan su recinto y luego se marchan, imitando los sonidos que los machos de lomo plateado utilizan para atraer a las hembras en estado salvaje, explica Éric Willaume, quien dirige el santuario.

"Sin duda se siente solo", se lamenta.

BBC Cuando Jojo llegó por primera vez al santuario después de pasar años en una pequeña jaula de hierro, no miró directamente a la gente.

Un caso de miles

Jojo es uno de los más de 6.000 primates africanos que se estima que fueron comprados o vendidos en el comercio mundial de simios y otros primates entre 2000 y 2023.

Miles más son traficados ilegalmente para ser utilizados como mascotas exóticas, para consumir su carne junto a la de otros animales silvestres y para la medicina tradicional, según la Alianza Panafricana de Santuarios.

Los expertos creen que cuando las crías de grandes simios son separadas de su grupo a una edad temprana, como le sucedió a Jojo, quedan traumatizadas.

"Si tienen la edad suficiente para comprender lo que les sucedió, para entender que su familia fue asesinada, simplemente pierden las ganas de vivir", explica el conservacionista Tony King, de la organización benéfica británica Aspinall Foundation.

"Se les nota en la mirada: se les apaga la chispa. Nunca supe de dónde venía esa expresión, pero la he visto en los gorilas", agrega.

King, especialista en la rehabilitación de grandes simios rescatados, recuerda haber rescatado a dos crías de gorila que fueron llevadas a un santuario en la cuenca del Congo.

"Se aferraban el uno al otro", recuerda.

"Permanecieron juntos, formando una pequeña bola compacta, durante unos tres días antes de que se separaran. Creo que eso fue lo que los mantuvo con vida", asegura.

Sinead Lynch/The Aspinall Foundation Las hermanas Likendze y Matoko se abrazan tras ser trasladadas en una caja de madera al santuario del Proyecto Protección de los Gorilas en el Congo.

La organización benéfica africana Centro de Rehabilitación y Educación para la Conservación de Gorilas (Grace Center) utiliza lo que denomina rehabilitación "dirigida por gorilas". Cuando el equipo rescata a un gorila joven del tráfico de mascotas, lo integran en un grupo lo antes posible para que socialice y aprenda a comportarse como un gorila.

Pero el caso de Jojo es inusual. Es un niño completamente adulto y muestra signos de estrés crónico perjudicial, según Forrester.

En un método revolucionario para estudiar la ansiedad y el trauma en los simios, ha utilizado una cámara térmica para filmar el rostro de Jojo. Esto le permite monitorear el flujo sanguíneo, revelando lo que parece ser una nariz crónicamente fría.

Es un síntoma de una respuesta al estrés deficiente. Cuando cualquier primate —ya sea humano, chimpancé o gorila— se estresa, aumenta el flujo sanguíneo hacia los ojos y los oídos. Esto los pone en estado de alerta máxima ante el peligro, pero temporalmente les enfría la nariz. En el caso de Jojo, este enfriamiento nasal, como se le conoce, parece no tener solución.

"Estar conectados con los demás es increíblemente importante para nuestra psicología como grandes simios", dice Forrester.

"Tener otro individuo con quien compartir su vida sería muy sanador para él", asegura.

"Supongo que otros gorilas le ayudarían a procesar este dolor y trauma", agrega.

La doctora Katie Fawcett, del Grace Center, asevera que también es "esencial" que un animal establezca relaciones sociales para poder ser liberado en la naturaleza, que es el objetivo final de los cuidadores de Jojo.

Los lazos entre los gorilas —lo que nosotros llamaríamos amistad— son fundamentales para su sociedad, añade la doctora Robin Morrison, de la Universidad de Zúrich (Suiza), quien estudia la vida social de los gorilas de montaña.

Un estudio reciente, descubrió que las gorilas de montaña hembras buscaban a otras hembras que conocían, incluso si no las habían visto en muchos años, al unirse a un grupo.

Y agrega que una parte importante de la vida social normal de un gorila consiste simplemente en "sentarse juntos en silencio y compartir espacio".

Pero a Jojo nunca ha tenido la oportunidad de sentarse tranquilamente con otro gorila.

Nadie sabe cómo reaccionará ante un compañero. Trasladar un animal de un zoológico acreditado sería una decisión de un comité internacional, basada en la genética, la salud, la personalidad y la compatibilidad de los animales.

Cualquier presentación entre dos animales se realizaría con mucho cuidado; tal vez se les daría un objeto que oliera al otro antes de que se vieran.

Estas introducciones lentas y cautelosas de simios sí ocurren, por ejemplo, cuando un animal pasa de un grupo de un zoológico a otro.

Dian Fossey Gorilla Fund Los encuentros entre dos o más grupos de gorilas separados son eventos sociales complejos.

Una teoría que está resultando difícil de probar

Forrester se ha puesto en contacto con varios zoológicos acreditados para explorar la posibilidad de hacerlo con Jojo. Sin embargo, esas conversaciones no han llegado a buen puerto.

El problema es que "no existen procesos claros para realizar este tipo de traslados", explica.

Las normas y los procedimientos internacionales para el traslado de gorilas en cautividad a través de las fronteras internacionales, de un zoológico o parque de safari a otro, están diseñados para programas de cría.

"No están diseñados para ser reintroducidos en la naturaleza ni para encontrar compañeros para animales que puedan necesitarlos", afirma Forrester.

Y dado que Jojo, que probablemente tenga unos 20 años, ha alcanzado la madurez, King piensa que quizás sea demasiado tarde para que establezca vínculos con otros gorilas.

"La situación de Jojo es única, pero probablemente esté mejor donde está", asevera King, y añade que, irónicamente, presentarle a otro animal podría ser una fuente de más estrés para él.

G Forrester La profesora Forrester estudia a Jojo como parte de una investigación para comprender como los conocimientos sobre el estrés y el trauma entre humanos pueden aplicarse a los grandes simios.

La soledad también es natural, e incluso relativamente común, para los gorilas machos adultos.

Según Morrison, alrededor de un tercio de los machos adultos son solitarios. "Al llegar a la adolescencia, tienden a dispersarse y pasan una buena parte de su vida solos", revela.

Morrison sostiene que los machos solitarios intentarán persuadir a las hembras para que formen un grupo con ellos, pero algunos no lo consiguen y pueden sentirse solos como consecuencia.

"Si pensamos en la soledad en un contexto evolutivo —esta discrepancia entre las interacciones sociales que desean y las que reciben—, sospecho que sentirse solo forma parte del impulso evolutivo natural para atraer a las hembras", razona.

Pero si bien esas fases —la de la vida familiar y la de la soledad adulta— desempeñan un papel en la sociedad de los gorilas salvajes, Jojo se vio obligado a vivir en aislamiento cuando era una cría.

Morrison cree que Jojo probablemente está traumatizado y se siente solo.

"(En estado salvaje) los gorilas se mueven juntos, buscan comida juntos, duermen juntos", dice.

"Gran parte de sus vidas consiste simplemente en estar con este grupo", explica.

Eso es lo que los guardianes de Jojo, Forrester y otros desean para él: un amigo. Tal vez una hembra o macho compatible.

"Le vendría bien tener un compañero", dice el cuidador Makaba.

"Porque estar solo es como estar aislado del mundo, es como estar en prisión. Tener otro gorila allí sería bueno para él", zanja.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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