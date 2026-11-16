Getty Images Si comes la fruta con cáscara es importante lavarla bien.

Consumir restos de frutas y verduras, como cáscaras y tallos, podría aportar un beneficio para la salud que la mayoría de nosotros no estamos obteniendo, según investigadores británicos.

Los investigadores señalan que los restos de frutas y verduras son una fuente de fibra dietética que a menudo se pasa por alto, y animan a la gente a probar una alimentación que aproveche todas las partes de los alimentos, desde la raíz hasta la punta, incluyendo la cáscara de la sandía, el corazón de la piña y las semillas de la calabaza.

La mayoría de los adultos no consume suficiente fibra. Las cifras oficiales muestran que solo el 4% alcanza los 30 g diarios recomendados, a pesar de sus conocidos beneficios para la salud intestinal.

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La fibra favorece la digestión, ayuda a sentirse saciado durante más tiempo y está relacionada con un menor riesgo de enfermedades cardíacas y cáncer de intestino.

Tallos, pepitas y corteza

Getty Images La cáscara y las semillas pueden ser beneficiosas, según los investigadores.

Por regla general, la piel de las frutas y verduras contiene más fibra que la pulpa.

Por ejemplo, comer un kiwi con la piel aporta un 50% más de fibra que comer uno pelado.

Para su estudio, los científicos del King’s College de Londres analizaron 12 alimentos frescos crudos o sin cocinar: remolacha, pimiento, brócoli, calabaza, coliflor, apio nabo, col rizada, hinojo, kiwi, puerro, piña y sandía.

Descubrieron que muchas partes desechadas contenían más fibra que las secciones que la gente suele comer.

Por ejemplo:

La cáscara de sandía contiene 2,10 g de fibra por cada 100 g, lo que equivale aproximadamente a la fibra de una rebanada de pan integral.

La cáscara y las semillas de la calabaza contienen 9,25 g por cada 100 g, casi tanta fibra como un tazón de copos de salvado.

La cáscara y el corazón de la piña contienen cinco veces más fibra que la pulpa.

Los tallos del brócoli contienen fibra, aunque un poco menos que los ramilletes.

La fibra es esencial para el buen funcionamiento del intestino y ayuda a prevenir el estreñimiento.

La doctora Rachel Gibson, directora del proyecto, afirmó que los resultados muestran que la gente está desechando una cantidad significativa de fibra.

"Esto no es solo una pérdida nutricional, sino también económica: en la práctica, estás tirando a la basura una parte sustancial de lo que has pagado".

¿Curry de cáscara de plátano?

Getty Images A la hora de cocinar, los investigadores sugieren experimentar usando el vegetal o la fruta completa.

El King’s College de Londres ha estado experimentando en su comedor, ofreciendo a empleados y estudiantes comidas en las que se aprovechan todas las partes de la planta, como por ejemplo el curry de cáscara de plátano.

Los investigadores sugieren que, en casa, la gente podría probar a dejar la piel a los kiwis, usar los tallos del brócoli en los salteados o añadir semillas de pimiento a los platos.

Si bien la cocción puede alterar el contenido de fibra, por lo general no la destruye por completo.

Cocinar al vapor, en el microondas o saltear rápidamente tiende a conservar mejor los nutrientes.

"No se trata de la perfección ni de obligar a la gente a comer alimentos desagradables, sino de reconocer el valor nutricional de componentes que nos han condicionado a desechar", dice Gibson.

Ella reconoce que algunos pueden mostrarse reacios a probarlos.

Algunos comensales manifestaron su preocupación durante la prueba.

Durante el período de nueve semanas, los platos elaborados "de la raíz a la punta" representaron un tercio del total de las ventas diarias del menú caliente en la universidad.

Quienes optaban por los nuevos platos eran menos propensos a terminar su comida que los comensales que pedían el menú convencional.

Kirsten Jackson, dietista de la Asociación Británica de Dietética especializada en el síndrome del intestino irritable (SII), afirma que estos trucos alimentarios son útiles siempre y cuando los productos se laven bien.

Sugiere licuar los corazones de piña en batidos, pero dice que no recomienda usar la cáscara dura.

Algunos tallos pueden necesitar ser cocinados o picados finamente para que resulten más apetecibles, añade.

"Que un tallo de brócoli no quepa en la cena de hoy no significa que haya que tirarlo. Córtalo, congélalo y añádelo a una sopa o a un salteado otro día", propone.

Aconseja aumentar la ingesta de fibra gradualmente para evitar la hinchazón, y señala que a las personas con síndrome del intestino irritable les puede resultar más difícil tolerarla.

Y hay algunas cosas que conviene evitar por completo, según la Fundación Británica de Nutrición.

Las papas verdes y las hojas de ruibarbo contienen compuestos tóxicos, mientras que los tallos duros y las semillas pueden no ser adecuados para los niños pequeños.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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