Reuters Las restricciones han afectado la capacidad de Ucrania para interceptar misiles y drones rusos.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, afirmó que un crucial servicio estadounidense de internet por satélite sigue funcionando con una velocidad insuficiente, lo que está afectando la capacidad del ejército ucraniano para contrarrestar los ataques rusos.

"Contamos con que se levanten estas restricciones. La protección de vidas y de la infraestructura energética de Ucrania de cara al invierno depende directamente de ello", declaró.

La polémica sobre la velocidad de Starshield, la versión militar de Starlink, propiedad de Elon Musk, y suministrada a Ucrania por el gobierno de Estados Unidos, lleva semanas generando controversia.

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Zelensky aseguró haber solicitado la colaboración "en la mayor medida posible" tanto del gobierno estadounidense como de la empresa de Musk.

"Es importante estar del lado correcto de la historia", declaró.

Ucrania utiliza el servicio Starlink para las comunicaciones en el campo de batalla, mientras que Starshield se utiliza para la interceptación de misiles y drones en el espacio aéreo ucraniano.

El problema de las restricciones de velocidad fue identificado por primera vez en octubre, lo que dio lugar a versiones contradictorias por parte de Musk y del presidente estadounidense, Donald Trump.

Musk aseguró que el gobierno estadounidense era el responsable, ya que Starshield estaba bajo su control. Sin embargo, Trump negó cualquier culpa y dijo que le había dicho al propietario multimillonario que "lo devolviera".

Una semana después, la situación parecía volver a la normalidad, pero luego Ucrania declaró que las restricciones seguían vigentes.

Los problemas de conexión coincidieron con un tenso enfrentamiento diplomático entre Zelensky y Trump a raíz de la ofensiva ucraniana contra la infraestructura petrolera dentro de Rusia.

Trump afirmó que los ataques a las refinerías de petróleo, que según Kyiv son cruciales para frenar la principal fuente de ingresos del esfuerzo bélico de Moscú, habían provocado un aumento de los precios mundiales.

El domingo, Zelensky afirmó que Ucrania tenía dificultades para interceptar los drones rusos propulsados por reactores que atacaban las subestaciones eléctricas porque "aún existen restricciones en la velocidad de operación de las terminales Starshield a lo largo de la línea del frente y en los territorios temporalmente ocupados".

"Nuestros drones interceptores pierden la conexión con sus operadores a una velocidad de 161 km/h y simplemente no pueden alcanzar a los 'shaheds' rusos propulsados por reactores", publicó, refiriéndose a los drones que siguen un diseño iraní.

Alfons Cabrera/NurPhoto via Getty Images Zelensky asegura que las restricciones a la versión militar de Starlink impiden a su ejército neutralizar los drones rusos.

Ucrania también se ha visto afectada por la escasez de misiles interceptores Patriot de fabricación estadounidense, utilizados para defenderse de los cohetes rusos, una situación que Moscú ha aprovechado para intensificar los ataques contra objetivos ucranianos.

Ucrania informó que Rusia atacó su infraestructura energética en las regiones de Zaporiyia y de Sumy, Odesa, Zhytomyr y Kirovohrad durante la noche del sábado y hasta la mañana del domingo.

También golpeó a la infraestructura ferroviaria en las regiones de Dnipro, Járkov y Zaporiyia.

Los reportes aseguran que decenas de personas resultaron heridas en esos ataques, así como dos en las regiones de Donetsk y Kyiv.

Dos personas murieron en un ataque contra una instalación de infraestructura en Mena, en la región de Cherníhiv, según informó el gobernador Vyacheslav Chaus.

También se registraron múltiples ataques contra instalaciones energéticas en toda la región, añadió el funcionario en Telegram.

Mientras tanto, Ucrania anunció haber llevado a cabo ataques contra una planta petroquímica y una refinería de petróleo en la ciudad rusa de Nizhnekamsk, en el centro del país.

"En la noche del 15 de noviembre, unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania llegaron a Nizhnekamsk, en Tatarstán", informó el ejército en Telegram.

"Dos empresas que abastecen de materias primas y combustible a la guerra rusa fueron atacadas."

Según informó el gobernador Yuri Slyusar, otros ataques ucranianos causaron la muerte de una persona en Taganrog, una ciudad portuaria industrial cercana a la frontera.

En la región ocupada de Luhansk también murieron un camionero y una anciana, según declaró Leonid Pasechnik, el líder regional impuesto por Moscú.

Estonia cierra su frontera con Rusia

Mientras tanto, Estonia ha anunciado que cerrará sus pasos fronterizos con Rusia a partir del 1 de diciembre tras un presunto ataque de sabotaje contra una empresa de defensa.

Ocho personas fueron detenidas por un intento de ataque incendiario contra el fabricante de drones Threod Systems.

Las autoridades estonias afirman haber recibido órdenes del servicio de inteligencia militar ruso GRU para intentar llevar a cabo el ataque. Rusia no se ha pronunciado al respecto.

"Rusia debe comprender que las acciones hostiles contra Estonia tienen consecuencias", declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Margus Tsahkna.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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