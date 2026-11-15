JOHAN ORDONEZ / AFP via Getty Images El gobierno ha enviado a 600 militares a las dos provincias donde impuso el estado de sitio por 60 días.

Los habitantes de dos departamentos guatemaltecos han pasado su primera noche bajo estado de sitio.

El gobierno del presidente Bernardo Arévalo decidió restringir durante 30 días los derechos constitucionales a la libre circulación, reunión y manifestación, así como la exigencia de una orden judicial para realizar detenciones y allanamientos, "con el objetivo de fortalecer la seguridad, proteger a la población y garantizar el orden público", según se lee en el decreto.

Adicionalmente envió a unos 600 militares a la zona, según informó el coronel Mynor Reyes, director de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) al diario Prensa Libre.

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La medida excepcional se produce tras una ola de ataques armados registrados desde finales de septiembre. Los dos más recientes ocurrieron el viernes y dejaron siete muertos, entre ellos el diputado Julio César Portillo y tres policías.

Entre enero y octubre de 2026, Guatemala registró 2.616 homicidios, según datos de la Policía Nacional Civil, lo cual representa una disminución de 0,6% respecto a 2025.

Asimismo, la víspera de que se conociera el decreto presidencial, el gobierno de Estados Unidos anunció la designación de tres bandas criminales guatemaltecas —Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza— como "organizaciones terroristas extranjeras" (FTO, por sus siglas en inglés).

"Estos tres grupos, con base en Guatemala, mantienen estrechos vínculos con cárteles mexicanos, colaborando en el tráfico y la exportación de drogas ilícitas para financiar el terrorismo y la delincuencia organizada", aseguró el Departamento de Estado en un comunicado.

Con la inclusión de estos grupos guatemaltecos, ya son más de 20 las organizaciones latinoamericanas catalogadas por EE.UU. como "organizaciones terroristas extranjeras" desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca en 2025.

El presidente Arévalo ha saludado la decisión, la cual conlleva el bloqueo de todos los bienes y fondos de los miembros de las agrupaciones, además prohibe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar cualquier transacción, contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios, precisó el Departamento del Tesoro en su comunicado.

La medida de EE.UU. se produce semanas después de que 14 fiscales estadounidenses visitaran el país centroamericano para compartir información sobre casos relacionados con el crimen organizado.

Por su parte, el estado de sitio impuesto en la noche del sábado afecta a Zacapa, situado a unos 150 kilómetros al este de Ciudad de Guatemala y considerado una de las zonas donde históricamente han operado Los Lorenzana.

En tanto, el departamento de Izabal, ubicado a unos 300 kilómetros al noreste de la capital, en la costa caribeña, es considerado territorio de Los Mendoza, según InSight Crime, medio especializado en crimen organizado.

A continuación, te contamos quiénes son los tres grupos sancionados por EE.UU.

JOHAN ORDONEZ/AFP via Getty Images Waldemar Lorenzana Lima, alias "El Patriarca", murió en 2021 en una prisión de EE.UU. a donde fue extraditado para cumplir una larga condena por narcotráfico.

Los Lorenzana: más que una banda

Los Lorenanza y los Mendoza comparten un origen en común: sus líderes son miembros de la misma familia.

"Los Lorenzana eran una familia tradicional dedicada al contrabando que, con el tiempo, se involucró en el lucrativo negocio del narcotráfico", se lee en un reportaje de InSight Crime.

El fundador del grupo, Waldemar Lorenzana Lima, estableció nexos con el Cartel mexicano de Sinaloa hace más de dos décadas y, junto a sus hijos Eliu y Waldemar, dirigió la organización con mano de hierro hasta 2011, cuando fue detenido en Guatemala.

Tres años después fue extraditado a EE.UU., donde fue condenado a 23 años de prisión tras llegar a un acuerdo con la fiscalía y testificar contra sus antiguos socios e incluso contra sus hijos.

El apodado como "El Patriarca" murió encarcelado en 2021.

Durante su juicio, el fundador de Los Lorenzana admitió "haber sido miembro de una organización internacional dedicada al narcotráfico que recibía, catalogaba y almacenaba cantidades de cocaína desde Colombia en sus propiedades en Guatemala, para su eventual importación a México y EE.UU.".

Aunque expertos consideran que el grupo está disminuido, la captura de su fundador y sus vástagos no ha supuesto su fin. Sobrinos y hasta nietos de Waldemar Lorenzana han continuado con sus actividades.

Daniele Volpe for The Washington Post via Getty Images Los carteles mexicanos, como el Jalisco Nueva Generación, mantienen presencia en Guatemala gracias a sus alianzas con grupos criminales locales.

Hoy, las autoridades guatemaltecas tienen entre su lista de los más buscados a Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias "Haroldito", nieto de "El Patriarca".

Lo consideran el nuevo líder del clan y EE.UU. ofrece por él una recompensa de 5 millones de dólares.

"Los Lorenzana, uno de los clanes de narcotráfico más poderosos de Guatemala, es responsable de numerosos actos de violencia contra civiles, funcionarios gubernamentales y fuerzas militares guatemaltecas", aseguró el Departamento de Estado para explicar su decisión de incluirlo en su lista negra de organizaciones terroristas.

Hasta 2011, se les creía responsables de entre 20 y 25 homicidios al año, es decir, menos del 1% del total registrados en el país, reportó InSight Crime.

Si bien el departamento de Zacapa se considera su feudo, con el paso de los años se han expandido a otras regiones como Chiquimula, así como Izabal y Verapaz.

Los fiscales estadounidenses también sospechan que el grupo tiene vínculos con redes de narcotráfico que operan en Honduras y Venezuela.

Johan ORDONEZ / AFP via Getty Images La medida contra los tres grupos criminales se produjo apenas unas semanas después de que EE.UU. enviara a 14 fiscales a Guatemala para reforzar la cooperación con las autoridades judiciales del país centroamericano.

Los Mendoza: los más antiguos

Los Mendoza son otro grupo criminal dirigido por una familia. En este caso, por Haroldo, Walter Obdulio, Milton Oswaldo y Edwin Alfredo Mendoza Matta.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. los califica como una de las organizaciones delictivas "más antiguas —fue fundada en la década de 1980— y poderosas de Guatemala".

"El expresidente Álvaro Colom dijo alguna vez que Los Mendoza eran de esos 'narcos que nadie toca’", recordó InSight Crime, dejando en evidencia las presuntas vinculaciones entre el grupo y sectores políticos del país centroamericano.

"Esta organización familiar opera como un intermediario clave en transporte y logística para el Cártel de Sinaloa, facilitando las operaciones de narcotráfico en Guatemala y Honduras", agregó el despacho dirigido por Scott Bessent.

"Los Mendoza apoyan la red de narcotráfico del Cártel de Sinaloa facilitando el acceso a cruces fronterizos, pistas de aterrizaje clandestinas, almacenes y redes de protección local en los departamentos guatemaltecos de San Marcos, Huehuetenango y Petén", remató.

Pero no solo se han enriquecido bridando apoyo logístico a los narcotraficantes mexicanos.

"Los Mendoza participan en asesinatos por encargo y lavado de dinero, y han acumulado importantes intereses económicos mediante el despojo de tierras, la ganadería, negocios agrícolas e inversiones inmobiliarias", denunció el Departamento del Tesoro.

Como ocurrió con los Lorenzana, parte del liderazgo de los Mendoza ha terminado tras las rejas en los últimos años, aunque ellos han corrido con mejor suerte. Así, Haroldo y Walter Obdulio Mendoza Matta no fueron extraditados y se encuentran en libertad tras haber cumplido condenas en Guatemala.

No obstante, su negocio ha sido golpeado por la incursión de grupos rivales como Los Zetas de México en sus territorios, reportó InSight Crime.

EDWIN BERCIAN/AFP via Getty Images Hasta su captura en 2025, Aler Baldomero Samayoa, uno de los cabecilla de Los Huistas, figuró entre los 100 más buscados por EE.UU.

Los Huistas: los más autónomos

El tercer grupo sancionado son los Huistas, que desde finales de la década de 1990 se han visto involucrados en el tráfico de drogas a gran escala por el montañoso departamento guatemalteco de Huehuetenango, fronterizo con el estado mexicano de Chiapas.

Al igual que los Lorenzana y los Mendoza, establecieron alianzas con cárteles mexicanos —en este caso, con el de Sinaloa y el del Golfo—, pero, con el paso del tiempo, construyeron sus propias redes logísticas, lo que les ha permitido ganar autonomía, reportó InSight Crime.

"Los Huistas constituye un eslabón crucial en la cadena de suministro del narcotráfico desde Sudamérica, pasando por México, hasta llegar a EE.UU.", admitió el Tesoro estadounidense.

Las detenciones de dos de sus líderes, Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias "Chicharra", y Eugenio Darío Molina López, alias "Don Darío", este último capturado este mismo año en California (EE.UU.), parecen no haber hecho mella en las operaciones de la organización.

En los últimos años también ha quedado en claro la penetración de este grupo en la política guatemalteca.

En 2017, Freddy Arnoldo Salazar Flores, diputado al Parlamento Centroamericano por Guatemala y yerno de "Chicharra", fue acusado por la justicia estadounidense de conspiración para importar más de cinco kilogramos de cocaína. Se entregó voluntariamente a las autoridades de EE.UU. en mayo de 2025 y compareció ante un tribunal federal, pero el proceso judicial todavía no ha concluido con un fallo.

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