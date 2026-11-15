BBC News Mundo/Daniel Arce

Mira las dos figuras que están arriba; la blanca de la izquierda, con sus formas puntiagudas y numerosos vértices y aristas. La fucsia de la derecha, redondeada y suave.

Ahora, imagina que una de ellas es "kiki" y la otra "bouba". Son palabras inventadas, que no significan nada en ningún idioma, pero ¿cuál es cuál?

Si pensaste que "bouba" es la redondeada y "kiki" es la puntiaguda, formas parte de una inmensa mayoría. Y lo raro es que no hay una razón lógica para ello.

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Probablemente al nombrarlas no pensaste que una "b" es blanda ni que una "k" es cortante. Sin embargo, la respuesta surgió sin esfuerzo, como le ocurre a millones de personas en el mundo.

Ese pequeño ejercicio mental se conoce hoy como el efecto bouba/kiki, y lleva un siglo intrigando a psicólogos, lingüístas y neurocientíficos, pues podría esconder una pista sobre uno de los grandes misterios de nuestra especie: cómo empezamos a hablar.

De eso, sólo hay hipótesis. Pero respecto a cómo empezamos a hablar de este particular fenómeno, todo empezó en 1924, gracias a un artículo del psicólogo georgiano Dimitri Uznadze sobre cómo le ponemos nombre a las cosas.

En su laboratorio en Tiflis reunió a diez participantes, les dio una lista de palabras inventadas, les mostró seis dibujos abstractos durante cinco segundos cada uno y les pidió que eligieran el nombre más apropiado para cada figura.

Si la elección hubiera sido puro azar, las respuestas se habrían repartido sin ton ni son. No fue así: los participantes coincidían más de lo que el azar permitiría.

Uznadze concluyó que cuando le damos un nombre a algo seguimos ciertas regularidades de la mente (o del "alma humana", en el vocabulario psicológico de la época).

Esa aseveración era una pequeña herejía, pues, en ese entonces, la lingüística sostenía -sin lugar a dudas- que la relación entre una palabra y su significado era puramente arbitraria.

No obstante, el psicólogo alemán Wolfgang Köhler, figura clave de la psicología de la Gestalt (cómo la mente organiza lo que percibe en patrones o estructuras), le hizo eco al hallazgo de Uznadze en su libro Gestalt Phsychology (1929).

Getty Images Wolfgang Köhler simplificó el experimento de Uznadze y lo incluyó en su tratado sobre la Gestalt.

Inicialmente, fue él quien simplificó el experimento, con dos formas, una redondeada y otra angulosa, y dos palabras inventadas: takete y baluba, que se tranformó en maluma en la segunda edición del libro (1949).

Aseguró que la gente asignaba los nombres sin vacilar, aunque no dio cifras; se limitó a dar por evidente el resultado.

Pero aunque algunos le prestaron cierta atención al experimento, su mención se reducía a unas pocas líneas y dos ilustraciones en una obra fundacional en la que eran otros temas los que clamaban más reflexión.

Las observaciones sobre takete y maluma se consideraron una curiosidad, y no se exploraron adecuadamente… hasta medio siglo más tarde.

El salto a la fama

En 2001, los neurocientíficos V. S. Ramachandran y Edward Hubbard, de la Universidad de California en San Diego, publicaron sus investigaciones sobre la sinestesia, un fenómeno en el que un estímulo sensorial desencadena una experiencia adicional, como ver colores al escuchar música.

Ramachandran sospechaba que las conexiones entre los sentidos no eran exclusivas de las personas sinestésicas, sino que todos compartimos cierta capacidad para establecer asociaciones intersensoriales.

Para explorar esta idea, él y Hubbard retomaron el experimento y estudiaron si las personas sin sinestesia también podían relacionar espontáneamente sonidos y formas.

Pero usaron dos palabras nuevas: bouba y kiki.

Esas son las que desde entonces nombran el efecto, pues fue su artículo Synaesthesia: a window into perception, thought and language, publicado en el Journal of Consciousness Studies, el que lo popularizó.

Explicaron que como kiki se pronuncia con consonantes que cortan el aire de golpe y con una vocal aguda intensa, visualmente resuena con un borde afilado, mientras que bouba obliga a redondear los labios y deja que el sonido fluya, como una curva.

Para ellos, el cerebro humano conecta con facilidad lo que ve, lo que oye y cómo mueve la boca, una especie de sinestesia limitada que todos compartimos.

Getty Images Quizás todos tenemos algo de sinestesia.

Sus conclusiones se derivaron de su descubrimiento: reportaron que un sorprendente 95% de los participantes había etiquetado las figuras con las palabras inventadas de la misma forma.

Señalaron que para comprobar si las asociaciones dependían del idioma o la cultura, habían hecho el experimento con estudiantes angloparlantes en EE.UU. y hablantes de tamil en India. No obstante, no detallaron cuántas personas participaron en el experimento ni cómo se recogieron las respuestas.

Así que, más que ofrecer una demostración experimental exhaustiva, presentaron el fenómeno elocuente y convincentemente, y lograron hacerlo visible.

La ciencia que vino después se encargó de comprobar si esa llamativa asociación se sostenía.

Muchísimas veces sí

Los científicos fueron poniendo a prueba el efecto en otros grupos.

Daphne Maurer y sus colaboradores lo encontraron en niños de unos dos años y medio, que apenas hablan. En 2013, Ozge Ozturk y su equipo lo detectaron incluso en bebés de cuatro meses, que miraban más tiempo una de las opciones cuando el sonido y la forma "encajaban".

Ese mismo año, Andrew Bremner y sus colegas viajaron al norte de Namibia para probar a los himba, un pueblo seminómada sin lengua escrita y con muy poco contacto con Occidente. Mostraron el mismo patrón, lo que descartaba la sospecha de que todo se debía a que la "o" de "bouba" es redonda en el papel.

La prueba más ambiciosa llegó entre 2021 y 2022, con un estudio liderado por la lingüista Aleksandra Ćwiek en la revista Philosophical Transactions of the Royal Society B.

El equipo probó el efecto en línea con 917 personas que hablaban 25 lenguas de nueve familias lingüísticas distintas y usaban diez sistemas de escritura, entre ellos el árabe, el japonés, el georgiano o el cirílico.

La conclusión fue que el efecto es sólido en todas esas culturas y no depende del alfabeto, aunque los mismos autores indicaron que en algunas lenguas, como el mandarín, el turco o el rumano, el efecto fue débil o no apareció con claridad.

Otros trabajos han documentado fracasos.

Cuando la psicolingüista Suzy Styles y la lingüista Lauren Gawne pusieron a prueba el efecto bouba-kiki con hablantes de syuba, una lengua del Himalaya nepalí, estos parecían confundidos por las palabras inventadas, posiblemente porque no sonaban como ninguna palabra real de su idioma.

Era como si te presentaran la palabra inventada "ngf" y te preguntaran si es redonda o puntiaguda. Probablemente te resultaría difícil responder.

Sin humanos

Getty Images Los pollitos también parecen responder como la mayoría de nosotros.

Si el efecto fuera un invento cultural, sólo los humanos deberían notarlo. Así que los científicos hicieron algo curioso: probarlo con animales.

Los primeros intentos con chimpancés, gorilas y un bonobo no dieron resultado. Pero en febrero de 2026, un equipo de la Universidad de Padua dirigido por Maria Loconsole publicó en Science algo sorprendente: pollitos recién nacidos, de uno y tres días, se acercaban a la figura puntiaguda cuando sonaba "kiki" y a la redondeada cuando sonaba "bouba".

Los investigadores resaltaron que no es que los pollitos hablen, sino que las conexiones entre sentidos pueden ser mucho más antiguas que el lenguaje.

En octubre de 2026, un equipo de la Universidad de Parma, con Eleonora Biffi al frente, publicó en Proceedings of the Royal Society B algo parecido con perros: 51 mascotas miraron más tiempo la figura redonda al oír "bouba" y la puntiaguda al oír "kiki".

Hubo una segunda prueba con otros 19 perros, cuyos dueños llevaban auriculares con música para que no pudieran darles pistas sin querer, y el patrón se mantuvo.

Los autores pidieron cautela: la muestra es pequeña y todavía hace falta más investigación.

¿Una mera curiosidad?

Hasta aquí, todo suena a divertimento de sobremesa. Sin embargo, el efecto bouba/kiki podría jugar un papel en la resolución de un enigma que quizás nunca aclararemos del todo: cómo evolucionó el lenguaje.

La pregunta es antiquísima. En el Crátilo, uno de los diálogos de Platón, dos amigos de Sócrates discuten sobre ella, y no llegan a un acuerdo. Hermógenes sostiene que los nombres son pura convención, un pacto entre las personas. Crátilo defiende lo contrario: cada cosa tiene un nombre correcto por naturaleza.

A lo largo de los siglos, otros siguieron intentando comprender el origen del lenguaje, incluidos los filósofos del siglo XVIII Jean-Jacques Rousseau y Johann Gottfried Herder. En el XIX se popularizó la idea de que las primeras palabras habrían imitado los sonidos de la naturaleza.

El filólogo Max Müller, con ánimo de burla, la bautizó como la "teoría del guau-guau" (bow-wow), y ridiculizarla funcionó mejor que cualquier refutación.

En aquella época, la lingüística empezaba a consolidarse como disciplina científica y, en su afán por establecer límites rigurosos, cerró la puerta a ese tipo de discusiones. En 1866, la Sociedad de Lingüística de París hasta incluyó en sus estatutos que no aceptaría ninguna comunicación sobre el origen del lenguaje.

Medio siglo después, en el Curso de lingüística general (1916), publicado tras su muerte, Ferdinand de Saussure elevó a principio la arbitrariedad del signo: no hay razón natural por la que un perro sea "perro", "dog" o "chien". Durante gran parte del siglo XX, esa fue la única posibilidad respetable.

Pero poco a poco, el tema volvió a la mesa, de la mano de la ciencia cognitiva, la antropología evolutiva y la genética. Un artículo de Steven Pinker y Paul Bloom, en 1990, planteó que el lenguaje podía explicarse como un resultado de la selección natural y reabrió el debate.

Getty Images Lo más dulce, al parecer, es más redondeado.

Si todas las palabras hubieran sido arbitrarias desde el principio, ¿cómo se pudieron poner de acuerdo nuestros antepasados para fijar las primeras? ¿Y cómo quienes las inventaron lograron que otros comprendieran su significado para que el lenguaje se extendiera?

El efecto bouba/kiki sugiere una posibilidad: quizás las primeras palabras no partieron de cero, sino que se apoyaron en conexiones naturales entre sonido y forma, tamaño o movimiento que todos compartíamos. Sobre ese andamio, el lenguaje pudo ir creciendo hasta volverse en buena parte arbitrario, como hoy.

Es una hipótesis, no un hecho.

Del tamaño al sabor

Una vez que sabes buscar, empiezas a ver este fenómeno por otras partes. Ya en 1929, el mismo año que el libro de Köhler, el lingüista Edward Sapir hizo un experimento con dos palabras: "mil" y "mal".

Le pidió a la gente que dijera cuál nombraba una mesa grande y cuál una pequeña. La mayoría asoció «mil» con lo pequeño y «mal» con lo grande. La "i" se pronuncia con la boca casi cerrada, y la "a" la abre del todo.

El español parece respaldarlo. Para hacer algo pequeño usamos de la "i": casita, pajarillo, chiquitín. Para agrandar, usamos vocales más abiertas y graves: perrote, hombrón, casona. No es una ley de hierro, pero la tendencia está ahí, y resulta lo suficientemente fuerte como para que se note en la gramática.

La correspondencia de los sonidos tampoco se limitan a las formas.

En 2010, la psicóloga Julia Simner y sus colegas Christine Cuskley y Simon Kirby, de la Universidad de Edimburgo, publicaron en la revista Perception un estudio titulado "¿A qué sonido sabe eso?".

Con distintos sabores básicos, encontraron que la gente tiende a asociar lo dulce con sonidos suaves y continuos y lo ácido con sonidos entrecortados y agudos.

Parecía indicar que nuestro cerebro tiene un pequeño mapa que une el sonido con el gusto…

… Y el gusto con la forma: en 2013 Cadbury redondeó las onzas de su tableta Dairy Milk y muchos consumidores protestaron porque les sabía más dulce. La empresa insistió en que no había tocado la receta.

El psicólogo de Oxford Charles Spence publicó un artículo de opinión en la revista Flavour donde planteaba una hipótesis: quizá la forma redondeada, sin cambiar un solo gramo de azúcar, bastaba para evocar dulzura. Su razonamiento se apoyaba en estudios previos según los cuales la gente asocia el chocolate con leche con formas redondas y el chocolate negro, más amargo, con formas angulosas.

Pero volvamos a las dos figuras del principio.

Si la correspondencia te pareció obvia es realmente asombroso. No hay nada que explique por qué "bouba" te parece redondeada.

Quizás sea el eco de una conexión muy antigua entre lo que vemos, lo que oímos y lo que hacemos con la boca; quizás sea el eslabón que permitió que los primeros sonidos de nuestros antepasados empezaran a significar algo.

Es cierto que la mayoría de nuestras palabras son arbitrarias, como afirmó Saussure. Pero bouba y kiki parecen indicar que el pacto entre sonido y sentido es menos caprichoso de lo que se creía.

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