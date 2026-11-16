Archivo personal David Espinosa asegura que no le gusta el rumbo que está tomando Alemania.

En Alemania, David Espinosa casi se ha acostumbrado a sentirse fuera de lugar.

"Antes no era así, pero últimamente todos los días pasa algo", le dice a BBC Mundo este mexicano de 37 años, que lleva casi 15 viviendo en el país europeo.

A veces son las miradas de algunos pasajeros en el transporte público. Otras, comentarios que sueltan en alemán por la calle.

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En ocasiones la hostilidad es mucho más explícita.

Originario de León, Guanajuato, David vive desde hace una década en Dresde, una ciudad en el este de Alemania donde dice que cada día se siente menos bienvenido.

Llegó a Alemania en 2011 tras conseguir una beca para estudiar en la Escuela de Danza Contemporánea de Hamburgo, en el norte de Alemania.

Su plan era formarse como bailarín profesional y regresar a México. Pero afirma que se sintió a gusto en Alemania y decidió quedarse un poco más.

"Yo llegué a Hamburgo, una ciudad multicultural. Te subías al tren y escuchabas 20 idiomas diferentes", relata.

"En los tres años que estudié en Hamburgo, no vi la necesidad de aprender alemán", prosigue. "Mucha gente podía entenderme en inglés o se esforzaba por aprender algo de español para sacar de mí alguna charla en español".

Pero dice que eso cambió cuando se mudó a Dresde, en el este de Alemania.

"Conseguí un trabajo aquí en Dresde y poco después logré identificar que las personas en el este son distintas. Yo podía sentir la incomodidad de la gente hacia lo desconocido; en este caso, lo desconocido era yo", explica.

Archivo personal David espera poder regresar a México en un futuro cercano.

"Es una ciudad mucho menos multicultural, históricamente estuvo al otro lado del muro, en el este", añade.

"Pese a la reunificación de Alemania, yo siento que la reunificación jamás sucedió, ni sistemática ni psicológicamente, en este lado".

Diferencias socioeconómicas y políticas

Salvo Berlín, las ciudades del este de Alemania suelen ser menos diversas que las del oeste, donde se encuentran grandes centros urbanos como Múnich y Fráncfort.

Según la Oficina Federal de Estadística, a finales de 2024 los extranjeros representaban el 8% de la población del este de Alemania, frente al 16% en el oeste.

Esta brecha tiene raíces históricas. Antes de la reunificación alemana, en 1990, la población extranjera representaba alrededor del 8% en Alemania Occidental, frente a apenas el 1% en Alemania Oriental.

Las desigualdades económicas también persisten. En 2024, los trabajadores a tiempo completo cobraban una media de 4.810 euros brutos al mes en el oeste, un 21% más que sus compatriotas del este. Además, las tasas de desempleo suelen ser más altas en los estados orientales que en los occidentales.

Pero la diferencia que más preocupa a muchos migrantes es la política.

En las elecciones federales de febrero de 2025, el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) consiguió el 20,8% de los votos en todo el país. Obtuvo mucho más apoyo en el este, donde se convirtió en la fuerza más votada en los cinco estados de la región.

Esa tendencia se ha mantenido en los comicios regionales más recientes. En septiembre de 2026, AfD obtuvo el 43,8% de los votos en Sajonia-Anhalt y el 38,2% en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, consolidando su respaldo en el este de Alemania.

Getty Images El pasado 15 de febrero, grupos de extrema derecha y facciones neonazis marcharon por las calles de Dresde, Alemania, pese a no contar con autorización.

Expertos atribuyen el auge de AfD en el este de Alemania a un persistente sentimiento de desventaja frente al oeste y a la desconfianza hacia los partidos tradicionales, pero también al rechazo a la inmigración.

Este último factor tomó mayor relevancia durante la crisis migratoria de 2015, cuando la entonces canciller Angela Merkel defendió la acogida de refugiados con su célebre frase "Wir schaffen das" ("Lo lograremos"). Alemania recibió entonces a cientos de miles de solicitantes de asilo, muchos de ellos procedentes de Siria, que huían de la guerra.

AfD ha aprovechado el descontento hacia la política migratoria del gobierno vista por muchos como permisiva para reforzar su discurso contra la inmigración y ampliar su base electoral.

La líder de AfD, Alice Weidel, ha defendido una política de deportaciones masivas bajo el término "remigración", es decir, la deportación masiva de personas con antecedentes migratorios.

En un mitin del partido en enero de 2025, pidió que se devolviera a los solicitantes de asilo a sus países de origen.

"Si eso ha de llamarse remigración, ¡entonces se llamará remigración!".

Getty Images La líder de AfD, Alice Weidel, ha prometido expulsar a millones de refugiados que llegaron a Alemania en los últimos años. "No es sostenible", señaló.

En otro discurso, el 5 de marzo de 2026, durante un mitin de campaña de AfD en el suroeste de Alemania, Weidel prometió expulsar a quienes permanezcan ilegalmente en el país.

"Los deportaremos uno tras otro: delincuentes e inmigrantes ilegales", afirmó.

Muchos extranjeros en Alemania sienten que ese discurso político se está instalando en la cotidianidad.

"La primera vez que me sentí en peligro"

"Antes se percibía cierta incomodidad hacia los extranjeros en el este, pero era raro que la gente la expresara abiertamente. Desde hace unos cuatro o cinco años, te dicen lo que piensan", afirma David.

Este bailarín profesional mexicano recuerda con dolor e impotencia una de las peores agresiones que ha sufrido en Alemania. Ocurrió en 2023, cuando regresaba en tren de dar clases de danza en una localidad cercana a Dresde.

Era de noche y le dolía la espalda debido a una hernia discal. Se sentó en uno de los asientos plegables del vagón y levantó una pierna para aliviar las molestias, con cuidado de no apoyar el zapato en el asiento.

Según cuenta, un hombre que estaba en el otro extremo del vagón se levantó, caminó rápidamente hacia él y le dio una patada en el pie.

"Yo me levanto y le digo: '¿Pero estás loco? ¿Qué te pasa? Tú no puedes agredir a una persona así’", recuerda.

David denunció lo ocurrido a un empleado del tren, quien le respondió que no había visto nada.

Entonces pidió a los demás pasajeros que confirmaran lo que habían visto, pero asegura que nadie intervino.

Acudió a la policía y explicó lo sucedido, pero dice que no hubo consecuencias. "Solo se disculparon. Me dijeron que no habían podido identificar a nadie, pese a que había cámaras y todo".

"Ahí fue la primera vez que me sentí en peligro en Alemania", afirma.

Desde entonces, asegura haber vivido otras situaciones que interpreta como muestras de racismo o rechazo por su apariencia física.

Para él, aprender alemán ha sido importante no solo para desenvolverse, sino también para entender los insultos y las microagresiones que recibe y poder responder.

"Les molesta compartir el aire que respiran conmigo"

Archivo personal Ricardo teme que el avance electoral de AfD pueda poner en riesgo su futuro en Alemania, un país donde dice que ya ha "echado raíces".

Ricardo E., un venezolano de 33 años, llegó a Alemania en 2022, después de pasar tres años en Colombia.

Su plan inicial era mudarse a Italia con su hermana, que tiene la ciudadanía italiana. Pero una oferta de trabajo de última hora la llevó a instalarse en Alemania con su pareja, lo que acabó cambiando también los planes de Ricardo.

El joven decidió entonces solicitar protección en Alemania porque temía regresar a Venezuela por motivos políticos. Había formado parte de un movimiento estudiantil vinculado al partido opositor Primero Justicia y asegura que su solicitud se basaba en la persecución y las violaciones de derechos humanos que había sufrido su entorno político en su país.

Las autoridades migratorias rechazaron inicialmente su petición.

Tras esperar tres años por una resolución judicial, obtuvo una forma de protección que impide su deportación a Venezuela y le ha permitido renovar su permiso de residencia.

Durante ese tiempo, ha aprendido alemán, estudiado y trabajado. Comenzó como personal de limpieza en un centro comercial y después completó una formación profesional en ventas.

Actualmente cursa una especialización en el sector comercial y trabaja en una empresa de productos ecológicos, donde dice sentirse valorado e integrado.

Pero asegura que esa sensación cambia drásticamente cuando sale del trabajo.

"Independientemente de si el día de mañana yo consiga la nacionalidad alemana, para ellos yo siempre voy a seguir siendo Ricardo de Venezuela", explica.

Ricardo asegura que no ha sufrido agresiones directas por su origen, pero sí una acumulación de gestos y situaciones que le hacen sentir que no termina de encajar en la sociedad de su país adoptivo.

En su nuevo grupo de clase, es uno de los dos venezolanos entre unos 20 estudiantes, la mayoría jóvenes alemanes.

"Es un grupo muy diferente a mi grupo de clase anterior, donde había muchísimos migrantes. Quizás esa sea la diferencia. Me siento un poco excluido ahora", explica.

Según cuenta, algunos compañeros que se sientan detrás de él hablan con frecuencia sobre inmigración y política, conversaciones que le resulta difícil escuchar.

"Dicen: '¿Por qué no se van a Polonia? ¿Por qué todos los inmigrantes están aquí, en Alemania? ¿Por qué no se van a otro país? ¿Por qué vienen a Europa?’".

Getty Images Ante el avance electoral de AfD, miles de personas han salido a las calles en Alemania para protestar contra el partido y sus ideas, que consideran extremistas.

"Es súper incómodo porque siento que mi mera presencia les molesta. Siento que les molesta compartir el aire que respiran conmigo".

"Yo no necesito un insulto directo ni que me agredan para entenderlo. Me lo hacen saber por la manera en que me miran, me esquivan o reaccionan cuando les toca trabajar conmigo".

Ricardo también ha sido testigo de situaciones que interpreta como manifestaciones de racismo.

"Hace poco vi cómo una señora alemana se puso a discutir con una chica negra que se sentó a su lado. Le repetía que estaba invadiendo su espacio, pero era evidente que no era así. Luego, otro grupo de alemanes se metió para defender a la chica de los insultos de la señora", cuenta.

Si bien le preocupa el auge de la ultraderecha en Alemania, Ricardo quiere construir su vida en el país. Dice que le gustan el orden y el respeto por las reglas que caracterizan a gran parte de la sociedad alemana.

"Mi pareja es de aquí, ya llevamos tres años juntos y vemos nuestro futuro en Alemania", afirma.

Sin embargo, el avance electoral de AfD le genera incertidumbre. Le preocupa que un cambio en el panorama político pueda dificultar la renovación de su permiso de residencia o una eventual solicitud de ciudadanía.

"Siento que eso podrían dificultar que renueve mi documento o que consiga la ciudadanía. Siento que, por cualquier motivo, podrían simplemente deportarme, como viven diciéndolo", explica.

Un país que necesita inmigración

El auge de un partido antiinmigración en el este de Alemania plantea una paradoja.

Alemania es uno de los países más envejecidos de Europa, tiene una baja tasa de fecundidad y su población en edad de trabajar se reducirá a medida que más personas se jubilen y menos jóvenes las reemplacen.

Según la Oficina Federal de Estadística, en 2024 había 51,2 millones de personas de entre 20 y 66 años en el país. En un escenario de inmigración neta moderada, esa cifra podría disminuir en 3,2 millones para 2035.

El desafío es aún mayor en el este, donde la población está más envejecida que en el oeste del país.

En este contexto, la inmigración se considera una de las vías para mitigar la escasez de trabajadores y sostener la producción y la actividad económica de Alemania, la mayor economía de Europa.

Getty Images Con una población cada vez más envejecida, Alemania necesita trabajadores extranjeros para llenar los puestos que quedan vacantes a medida que millones de personas se jubilan.

Se estima que entre 150.000 y 200.000 latinoamericanos viven en Alemania.

No existe una cifra oficial única que permita determinar con exactitud el tamaño de esta población.

Las estadísticas de la Oficina Federal de Estadística alemana contabilizaban, a finales de 2025, a 355.475 ciudadanos extranjeros procedentes del continente americano.

De ellos, 118.130 eran estadounidenses. El resto, 237.345 personas, incluía a latinoamericanos, pero también a canadienses y ciudadanos de otros países no latinoamericanos, como Jamaica y Guyana.

Entre las comunidades latinoamericanas más numerosas en Alemania se encuentran las de brasileños, mexicanos, colombianos y venezolanos.

Este último grupo se hace notar en el este de Alemania, especialmente en ciudades como Leipzig y Dresde, la capital de Sajonia.

La crisis económica y política que atraviesa Venezuela desde hace más de una década ha llevado a miles de venezolanos a buscar protección en Alemania. En los últimos años, estos se han situado entre los principales grupos de solicitantes de asilo en Sajonia, según las autoridades regionales.

Para finales de 2024, vivían aproximadamente 8.845 venezolanos en el estado federado de Sajonia, Alemania, según datos y registros locales de la comunidad, citados por María Gabriela Trompetero, profesora de sociología y estudios interamericanos de la Universidad de Bielefeld.

Para Trompetero, no cabe duda de que la actitud hacia los migrantes se ha endurecido en los últimos años.

"Pero no podemos afirmar que la mayoría de la sociedad alemana tenga actitudes xenófobas. Sin embargo, sí observamos una creciente aceptación de discursos y posiciones políticas contrarias a la inmigración. Lo preocupante es la normalización y la influencia que están teniendo en la agenda política".

"Partidos que no son de extrema derecha están desplazando la agenda hacia posiciones más antimigratorias, como está ocurriendo con la CDU (centroderecha) o con el BSW (izquierda)", prosigue.

"Esto ha abierto en el debate público la posibilidad de hablar mal de las personas migrantes, algo que antes era bastante tabú en Alemania, precisamente por su historia".

El Monitor Nacional sobre Racismo y Discriminación (NaDiRa), un proyecto de investigación alemán, encontró en un informe basado en encuestas realizadas entre 2022 y comienzos de 2025 que el 54% de las personas encuestadas que eran percibidas socialmente como racializadas afirmaba sufrir discriminación cotidiana al menos una vez al mes.

Los datos policiales también reflejan la magnitud del problema.

En 2024, las autoridades registraron 21.773 delitos de odio, una categoría que engloba distintas formas de hostilidad hacia determinados grupos sociales.

Asimismo, los delitos clasificados como racistas y xenófobos aumentaron respecto a años anteriores. En más del 90% de los casos, las autoridades identificaron una motivación política de ultraderecha.

Más allá de las agresiones, Trompetero advierte que existe una creciente incertidumbre entre los migrantes sobre el rumbo que está tomando Alemania.

"Lo comparo mucho con el caso de Trump en EE.UU., donde vimos que muchos migrantes lo apoyaron. Eso pasa menos en Alemania. Hay migrantes que apoyan al AfD, pero no es tan frecuente", señala.

"Muchos tienen miedo por su futuro en el país, porque ya tienen hijos y familias aquí", afirma.

Ese temor está relacionado con el discurso de AfD sobre la "remigración", que incluiría también a migrantes con residencia legal.

"Aquí la policía no los va a buscar"

Archivo personal Aunque al principio su experiencia en Alemania fue difícil, Diana asegura que ha sido positiva y que no ha sufrido personalmente ataques xenófobos en el país.

Diana R., una venezolana de 37 años originaria de Punto Fijo, en el estado de Falcón, llegó a Dresde, en el este de Alemania, en octubre de 2022, después de que fracasara su plan de mudarse a Italia por motivos laborales.

Antes había vivido seis años en Ecuador, pero ella y su esposo decidieron marcharse en busca de nuevas oportunidades.

Tras solicitar asilo en Alemania, su petición fue rechazada y, después de varias apelaciones fallidas, ambos recibieron una orden de deportación.

La pareja abandonó su hogar porque tenía miedo de que las autoridades los fueran a buscar. Pasaron tres meses en casa de unos alemanes a quienes conocieron por casualidad en un parque.

"Esta pareja nos dijo: 'Vénganse a vivir con nosotros, que aquí la policía no los va a buscar’", recuerda Diana.

"Hasta el día de hoy son nuestros amigos, son como nuestra familia", cuenta.

En junio de 2024, una comisión que examina casos excepcionales determinó que podían quedarse en el país.

Desde entonces, Diana ha conseguido regularizar su situación y tiene un permiso de residencia temporal de tres años.

Aunque ahora trabaja como arquitecta, tiene un contrato indefinido y asegura sentirse segura en Alemania, le preocupa que un avance de la ultraderecha pueda afectar a los migrantes con permisos temporales.

"Mi miedo es: ¿qué pasa si este partido gana y deciden no renovar las visas para las personas que tengan residencia temporal?", se pregunta.

Su experiencia ha sido positiva y asegura que no ha sufrido personalmente ataques xenófobos en Alemania, aunque dice que eso no significa que no existan.

Admite que procura evitar las calles cuando grupos neonazis convocan manifestaciones.

Archivo personal – Picture People, Bielefeld La socióloga María Gabriela Trompetero afirma que ha trabajado con migrantes y refugiados venezolanos que le han contado experiencias de discriminación en Alemania.

Para ella, algunas de las dificultades que afrontan muchos migrantes están más relacionadas con su situación económica.

"Yo pienso que, más que xenofobia, la gente sufre de aporofobia, que es el miedo a la gente sin dinero", señala, aunque reconoce que adaptarse a la cultura alemana ha sido un choque y que aprender el idioma continúa siendo un desafío.

"Me gustaría regresarme a México"

La socióloga María Gabriela Trompetero señala que faltan estudios sobre la inmigración y el impacto de la xenofobia en la comunidad latinoamericana en Alemania.

"He trabajado con distintas personas venezolanas refugiadas en Sajonia que me han contado que han sufrido discriminación, tanto al intentar integrarse en grupos o asociaciones como en la calle", afirma.

"No es un estudio ni una evidencia empírica, sino mi experiencia trabajando con venezolanos. Lamentablemente, no existen estudios que se centren específicamente en la población latina".

Aunque muchos inmigrantes quieren quedarse en Alemania, otros se plantean abandonar el sueño alemán.

Una encuesta del Instituto de Investigación del Mercado Laboral y Profesional (IAB), realizada entre finales de 2024 y comienzos de 2025, encontró que el 26% de los inmigrantes encuestados había considerado marcharse durante el año anterior. Sin embargo, solo el 3% tenía planes concretos de hacerlo.

David Espinosa es uno de lo que quiere irse.

"La verdad es que a mí me gustaría regresarme a México lo antes posible, pero por el momento no puedo y me tengo que quedar aquí hasta que resuelva algunos trámites y un mal momento económico", afirma.

Su situación financiera se complicó después de sufrir una lesión en el hombro en el trabajo. Los médicos le dieron un año de incapacidad, durante el cual comenzó a sentir dolor en una mano.

Asegura que durante aproximadamente un año y medio intentó que los médicos se la examinaran, sin éxito.

En las consultas a las que acudía por otros asuntos, le decían que necesitaba una cita específica para que le revisaran la mano. Cuando finalmente conseguía una, le decían que primero debían tratarle el hombro.

Una resonancia magnética reveló finalmente una fractura, un ligamento roto, una infección y artrosis en la mano.

Espinosa considera que la demora en examinarlo contribuyó a agravar su situación y que, debido a la lesión, tuvo que dejar de trabajar. Su sustento depende sobre todo de un trabajo que consiguió en un gimnasio de escalada.

"Yo ya viví lo que tenía que vivir aquí. A mí me tocó una etapa maravillosa de Alemania en la que yo pude ver el lado positivo de los alemanes, el lado constructivo, amistoso y cooperativo", explica.

"Y no me gusta en lo que se está transformando Alemania en este momento", concluye.

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