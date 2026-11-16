Reuters Miguel Ángel Félix Gallardo, fotografiado en el centro de detención de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México en 1989.

El narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo falleció en un hospital de su país a los 80 años.

Félix Gallardo fue ampliamente considerado uno de los mayores narcotraficantes de la historia y a él se le atribuye la construcción de una gran alianza entre grupos criminales en Colombia y su propio cartel mexicano.

Conocido como El Padrino o el "Jefe de jefes", Félix Gallardo fue el jefe del todopoderoso Cartel de Guadalajara, que reinó sobre el narcotráfico mexicano en pleno auge de la cocaína en los años 80.

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En sus años de apogeo -durante las décadas de los años 70 y 80- Felix Gallardo fue el dueño de las principales rutas de comercio de droga en la mitad del país y Centroamérica.

En ese momento, creó un nuevo modus operandi en el tráfico ilegal de drogas que perdura hasta el día de hoy. Estaba detenido desde 1989.

Felix Gallardo lideró la organización que revolucionó el contrabando de drogas en la región al asociarse con los carteles colombianos, particularmente el Cartel de Medellín de Pablo Escobar, para combinar la producción en los Andes con el transporte mexicano a través de la frontera hacia los Estados Unidos.

Se estima que en algún momento el 80% de toda la cocaína que ingresó a Estados Unidos provino del Cartel de Medellín. Félix Gallardo y su organización jugaron un papel importante en el contrabando.

En su apogeo, el Cartel de Guadalajara bajo el mando de Félix Gallardo ejerció una enorme influencia sobre la política y las fuerzas del orden mexicanas, controlando redes policiales enteras y gobernaciones estatales.

A él también se le atribuye el hecho de que la DEA (la agencia estadounidense dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en EE.UU.) cambiara la forma en cómo se llama a las bandas (bautizó a su organización como el Cartel de Guadalajara).

Antes de esa época, en México no se utilizaba la palabra cartel para definir a los grandes grupos de narcotráfico.

En 1989, Félix Gallardo fue capturado y condenado a décadas de prisión.

Debido a su delicado estado de salud, en 2022 se le concedió el arresto domiciliario, pero problemas técnicos con el dispositivo electrónico de monitoreo impidieron su traslado. Falleció el domingo en un hospital de su Guadalajara natal.

De "madrina" a narcotraficante

Félix Gallardo nació en 1946 en Culiacán, Sinaloa, en el noroeste de México. Cuando era joven, trabajó en la Policía Judicial del estado como "madrina".

Ese es el nombre que se usa en México para las personas protegidas por agentes policiales que realizan tareas ilegales en las investigaciones, como torturar detenidos o extorsionar a sus familias.

En los años 60, fue guardaespaldas de los hijos del entonces gobernador de Sinaloa Leopoldo Sánchez Celis (1963-1968).

Especialistas como Luis Astorga, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), creen que fue entonces cuando el capo empezó en el negocio de las drogas.

Félix Gallardo se asoció con algunos de los principales capos de esa época y, durante 15 años el Jefe de Jefes creó una poderosa organización que controlaba el tráfico de amapola y marihuana en Sinaloa, Durango, Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Baja California y Nayarit.

A principios de los años 80 estableció contacto con bandas de Colombia, a quienes empezó a comprar cocaína para enviarla a EE.UU.

EPA La policía penitenciaria mexicana montó guardia en el hospital donde Miguel Ángel Félix Gallardo fue ingresado a principios de la semana pasada.

De los colombianos aprendió la estrategia de mover la droga en pequeñas aeronaves.

De hecho, fue el primer traficante mexicano en establecer un puente aéreo entre Sudamérica, América Central y el norte de México.

De allí, la mercancía se enviaba por tierra a los contactos estadounidenses.

Un imperio como el de Félix Gallardo solo pudo construirse con el apoyo de autoridades, coinciden especialistas como el periodista Diego Osorno, autor del libro "Memorias de un capo".

Esta protección le permitió mantener una intensa vida social. En Sinaloa y Jalisco se presentaba como empresario y ganadero, e incluso formó parte del consejo local del desaparecido Banco Somex.

El capo aparecía con frecuencia en las páginas de eventos sociales de los diarios locales e incluso en Guadalajara, la capital de Jalisco, asistía a fiestas en bares de moda.

Osorno cuenta que el corrido "El Jefe de Jefes", del grupo Los Tigres del Norte, se compuso en su honor.

Caída

El imperio del traficante, sin embargo, empezó a derrumbarse en febrero de 1985 cuando fue asesinado en Guadalajara el agente de la DEA Enrique Camarena.

Dos de sus socios -Caro Quintero y Fonseca Carrillo- fueron acusados del crimen, pero la agencia antidrogas señaló también al Jefe de Jefes como autor intelectual.

Félix Gallardo fue detenido en abril de 1989. Años después, en mensajes a algunos periodistas, aseguró haber sido traicionado por las autoridades.

La muerte de Camarena Salazar evidenció una serie de complicidades entre las bandas de narcotráfico y corporaciones policíacas.

El escándalo por las revelaciones provocó que México fuera incluido en la lista de países que, según el gobierno de EE.UU., no combatían eficientemente el tráfico de drogas.

Fue el llamado Proceso de Certificación de Drogas, que establece sanciones financieras y la cancelación de ayuda estadounidense a quienes no eran aprobados.

Hasta 1997, cuando fue finalmente "certificado" por la Casa Blanca, México debió entregar anualmente un informe de sus acciones contra el tráfico de drogas.

En 2017, más de 28 años después de haber sido detenido y tras un proceso judicial que fue considerado el más largo en la historia de México, Feliz Gallardo fue condenado a 37 años de prisión.

El domingo, falleció en el hospital privado Country 2000, a unos pocos kilómetros del lugar donde había sido detenido.

El nombre de Miguel Ángel Félix Gallardo resonará en los anales de la historia del narcotráfico más que ningún otro, excepto quizás el de Pablo Escobar.

*Con información del periodista Will Grant, corresponsal de BBC News en México.

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