Reuters El castillo de Beaufort es una fortaleza estratégica situada en el sur de Líbano.

El ejército de Israel capturó el castillo de Beaufort, un emplazamiento estratégico en el sur de Líbano, en un movimiento que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha calificado como un "giro decisivo" en su ofensiva contra la milicia musulmana Hezbolá.

Situado sobre el valle del Litani, el castillo ha sido clave para controlar la región que lo rodea desde que los cruzados lo construyeron hace unos 900 años.

El ejército israelí lo capturó hace 44 años en lo que en Israel se conoce como la Primera Guerra de Líbano.

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En una declaración el domingo tras su toma, Netanyahu afirmó que se trata de "una etapa y un giro decisivos en nuestra política".

"Hemos roto la barrera del miedo. Estamos tomando la iniciativa, estamos actuando en todos los frentes: en Siria, en Gaza, en Líbano", afirmó.

Netanyahu añadió que su objetivo es "profundizar y ampliar nuestro control sobre los lugares que estaban bajo el control de Hezbolá".

La toma se produce mientras las tropas terrestres se adentran cada vez más en territorio libanés, más allá de su línea de demarcación original del río Litani.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han ampliado la zona del sur de Líbano en la que han ordenado evacuar a los residentes.

El primer ministro de Líbano rechaza lo que considera un "castigo colectivo" por parte de Israel.

Una victoria altamente simbólica

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, recordó la batalla de hace 44 años contra la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), una de las primeras de la guerra de Líbano.

Dijo que la Brigada Golani, que lo tomó entonces, había regresado e izado la bandera israelí sobre el castillo.

Por lo tanto, se trata de una victoria altamente simbólica, además de estratégica, en lo que a Israel se refiere.

En 1982, las fuerzas israelíes ocuparon el castillo, situado a solo 14,5 km de la frontera israelí, pero se retiraron en 2000 cuando abandonaron su autoproclamada zona de amortiguación en el sur de Líbano.

Para los libaneses, se trata del último lugar histórico tomado por Israel en esta ofensiva, mientras que la ciudad de Nabatieh, más al norte, parece ser cada vez más un objetivo de las FDI.

El ministro Katz afirmó que el control del castillo y de la cresta sobre la que se alza es un paso importante para proteger a las comunidades israelíes al otro lado de la frontera.

La reciente advertencia de evacuación es la segunda vez en los últimos días que Israel ordena a los residentes que abandonen todo el territorio de Líbano al sur del río Zahrani.

"Cualquier persona que se encuentre cerca de operativos, instalaciones o medios de combate de Hezbolá pone en peligro su vida", declaró un portavoz de las FDI.

Aseguró que un "número significativo de soldados de infantería de las FDI" participa en la operación, que "actualmente se está ampliando a otras zonas".

Getty Images El castillo fue edificado hace unos 900 años y es considerado un punto estratégico en Líbano.

Gana terreno en Líbano

La captura del castillo se trata de otra clara indicación de que las fuerzas terrestres israelíes se están adentrando cada vez más en territorio libanés, más allá de su línea de demarcación original del río Litani.

Israel afirma que ha intensificado su ofensiva contra Hezbolá en respuesta a la escalada de ataques con drones explosivos y misiles por parte del grupo respaldado por Irán, tanto contra tropas israelíes dentro de Líbano como contra comunidades al otro lado de la frontera.

El domingo, el Ministerio de Sanidad de Líbano informó de que 13 miembros del personal sanitario resultaron heridos en un ataque aéreo en las inmediaciones del hospital Hiram, en Tiro, en el sur de Líbano, que causó daños importantes.

El ejército confirmó la muerte de otro soldado, mientras que las escuelas de las comunidades situadas en el lado israelí de la frontera permanecieron cerradas el domingo como medida de precaución.

El sábado, Hezbolá lanzó unos 25 proyectiles hacia esa zona, lo que provocó que políticos israelíes de la oposición instaran al gobierno a hacer más para garantizar la seguridad de los residentes.

En Líbano, el primer ministro, Nawaf Salam, pronunció un discurso televisado en el que acusó a Israel de una "política de tierra quemada y castigo colectivo" en el sur del país.

Y Francia, que mantiene vínculos históricos con Líbano, ha solicitado una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para debatir las operaciones militares israelíes.

"Es urgente que las armas callen, todas ellas y para siempre", escribió en X el presidente francés, Emmanuel Macron.

"Nada justifica la grave escalada que se está produciendo actualmente en el sur de Líbano", añadió.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, declaró a la cadena francesa BFMTV que la situación es un "grave error por parte de Israel".

¿Fin del alto al fuego?

Las autoridades israelíes han afirmado que los ataques de Hezbolá violan el acuerdo de alto el fuego temporal entre los gobiernos israelí y libanés, que se ha prorrogado dos veces desde su entrada en vigor el mes pasado.

Las autoridades libanesas han señalado que los propios ataques israelíes constituyen violaciones.

Las acusaciones mutuas significan que el alto el fuego está prácticamente roto, pero, a pesar de ello, está previsto que esta semana se celebre en Washington una cuarta ronda de negociaciones entre las delegaciones de ambos gobiernos.

Salam ha afirmado que esta es la única vía de salida del conflicto para Líbano, pero Hezbolá no participa en ella. Y el gobierno y el ejército libaneses, como siempre, solo pueden esperar.

Líbano se vio arrastrado a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel en represalia por un ataque israelí que acabó con la vida del líder supremo de Irán Alí Jamenei.

Israel respondió con una campaña aérea sobre Líbano y una invasión terrestre.

Desde entonces, las autoridades libanesas afirman que han muerto más de 3.300 personas, mientras que se han registrado 25 bajas militares israelíes.

BBC

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