Getty Images Pasar unos 20 minutos en la naturaleza puede provocar cambios cuantificables en tu organismo.

Si alguna vez te has sentido más relajado después de pasear por un parque o un bosque, no es tu imaginación: es biología.

Estar al aire libre puede provocar cambios perceptibles en tu cuerpo, como la reducción de las hormonas del estrés, la disminución de la presión arterial e incluso la mejora de la salud intestinal.

No hace falta caminar durante horas para notar estos beneficios, ya que el efecto máximo se alcanza tras solo 20 minutos.

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Un paseo al parque a la hora del almuerzo para comer un bocadillo en un banco varias veces a la semana puede ser beneficioso para tu cuerpo y tu mente.

Aquí tienes cuatro beneficios del contacto con la naturaleza para tu salud.

1. Relajación inconsciente

Cuando ves árboles verdes, hueles a pino y escuchas el suave susurro de las hojas o el canto de los pájaros, tu sistema nervioso autónomo —la red de nervios que controla los procesos inconscientes— reacciona de inmediato.

Esto puede ocurrir incluso durante una simple visita al parque local.

"Observamos cambios en el cuerpo, como una disminución de la presión arterial, variaciones en la variabilidad de la frecuencia cardíaca y un ritmo cardíaco más lento, todo ello asociado a un estado de relajación fisiológica", explicó Kathy Willis, catedrática de biodiversidad de la Universidad de Oxford, en el pódcast What’s Up Docs? de BBC Radio 4.

Un estudio británico con casi 20.000 participantes reveló que quienes pasaban al menos 120 minutos semanales en la naturaleza tenían muchas más probabilidades de gozar de buena salud y un mayor bienestar psicológico.

La evidencia sobre los beneficios de pasar tiempo al aire libre es tan sólida que en algunas regiones se han puesto en marcha programas de prescripción social verde, que conectan a las personas con la naturaleza para mejorar su salud física y mental, con efectos positivos en la felicidad y el bienestar.

Getty Images Investigaciones científicas han revelado que las flores dentro de casas calman la actividad cerebral.

2. Reinicio hormonal

El sistema hormonal del cuerpo también participa en el proceso de relajación.

Willis afirmó que pasar tiempo al aire libre activa nuestro sistema endocrino y reduce los niveles de cortisol y adrenalina, las hormonas que se disparan cuando estamos estresados o ansiosos.

"Un estudio reveló que las personas que se alojaron en una habitación de hotel durante tres días e inhalaron aceite de hinoki (ciprés japonés) experimentaron una gran disminución de la adrenalina y un aumento considerable de las células asesinas naturales en la sangre", dijo.

Las células asesinas naturales son las que combaten los virus en el organismo. Los participantes en el estudio aún presentaban niveles elevados de células asesinas naturales dos semanas después de inhalar el aroma.

En esencia, la naturaleza "calma lo que necesita calmarse y fortalece lo que necesita fortalecerse", así lo resumió el profesor Ming Kuo, de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign (Estados Unidos), en declaraciones a la BBC.

"Un fin de semana de tres días en la naturaleza tiene un gran impacto en nuestro sistema inmunitario e, incluso un mes después, los niveles pueden seguir siendo un 24% superiores a los valores de referencia", dijo.

Los estudios también muestran efectos menores, pero persistentes, de pasar periodos más cortos en la naturaleza, añadió.

3. El olfato, un sentido poderoso

Oler la naturaleza es tan poderoso como verla y oírla.

El aroma de los árboles y la tierra está lleno de compuestos orgánicos liberados por las plantas y "al inhalarlos, algunas moléculas pasan al torrente sanguíneo".

Willis afirmó que el pino es un buen ejemplo de esto, ya que el aroma de un bosque de pinos puede calmarte en tan solo 90 segundos y ese efecto dura unos 10 minutos.

Quizás pienses que el efecto relajante de la naturaleza es solo psicológico, pero otro estudio descubrió que incluso bebés muy pequeños, sin memoria asociada a olores específicos, se calmaban cuando se les aplicaba limoneno (compuesto obtenido de las cascaras de los cítricos), otro aroma asociado a la calma, en la habitación donde se encontraban.

Getty Images Tocar la tierra puede ayudar a tu cuerpo a incorporar bacterias beneficiosas.

4. Bacterias beneficiosas para el intestino

Además de calmar la mente, la naturaleza también puede ayudar a mejorar tu microbiota intestinal, ya que la tierra y las plantas están llenas de bacterias beneficiosas.

"Son el mismo tipo de bacterias beneficiosas que compramos en probióticos o bebidas", explicó Willis.

El profesor Ming Kuo ha estudiado el efecto en factores como la susceptibilidad a las infecciones y la salud mental, y afirma que inhalar ciertos elementos puede mejorar el estado de ánimo; además, los compuestos antimicrobianos liberados por las plantas, llamados fitoncidas, podrían ayudar a combatir enfermedades.

El doctor Chris van Tulleken, científico especializado en infecciones, aseveró que la naturaleza es un entorno estimulante que "activa el sistema inmunitario".

El experto anima a sus hijos a jugar con tierra en el bosque, que luego inhalan por la nariz o la boca.

Getty Images El simple hecho de tener un protector de pantallas que muestre imágenes de la naturaleza en tu computadora puede ayudarte a relajarte.

Lleva la naturaleza contigo

Claro que no todo el mundo puede ir al bosque cuando lo desee, pero la buena noticia es que no es necesario.

Según Willis, incluso pequeños toques de naturaleza en casa pueden marcar la diferencia.

Visualmente, se ha demostrado que flores como las rosas blancas o amarillas producen el mayor efecto calmante en la actividad cerebral.

En cuanto a los aromas, un difusor con aceites esenciales como el pineno puede ayudarte a sentirte tranquilo.

Y si todo lo demás falla, incluso una foto de un bosque puede ayudar.

Las investigaciones demuestran que mirar imágenes de la naturaleza en la computadora o simplemente contemplar algo verde puede desencadenar los mismos cambios relajantes en las ondas cerebrales y reducir el estrés.

"Todo ayuda", afirmó el profesor Ming Kuo.

BBC

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