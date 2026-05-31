Getty Images / Die Zeit / BBC News

"Cuando era joven, creía y me sentía orgullosa de provenir de una familia antifascista", le dijo Rosa, una residente de Berlín de 57 años, a BBC News Russian. Cambiamos su nombre a petición suya.

Pero finalmente descubrió la verdad: que el fascismo estaba profundamente arraigado en la sociedad alemana de principios del siglo XX bajo el régimen nazi.

Eso la llevó a emprender un viaje para descubrir la implicación de sus antepasados ​​en el régimen de Adolf Hitler.

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La publicación en Alemania de millones de documentos sobre antiguos miembros del Partido Nazi, digitalizados, indexados y puestos a disposición por el periódico Die Zeit para búsquedas masivas le está ayudando a completar su búsqueda.

Si bien Rosa afirma que esto le ha brindado consuelo, la nueva base de datos ha reavivado el debate sobre cómo el país recuerda su brutal pasado.

Rosa se crió al norte de Berlín, en Alemania Oriental.

El país, formado en 1949, se llamaba formalmente República Democrática Alemana y formaba parte de la Europa del Este dominada por Moscú.

Durante su infancia, en la década de 1970, todos los aspectos de la vida en Alemania Oriental estaban bajo un estricto control estatal.

"Nos dijeron que los alemanes del este eran en gran parte descendientes de antifascistas, mientras que los 'malos' venían del oeste", recuerda Rosa.

Mientras que quienes vivían en el lado occidental del Muro de Berlín podían acceder a medios internacionales y eran educados sobre hasta qué punto los alemanes participaron en el régimen de Hitler, los niños de la escuela de Rosa crecieron leyendo libros sobre soldados libertadores soviéticos.

Ella misma veía a la URSS como una amiga, una especie de "hermano mayor".

Por ello, algunas historias familiares sobre la Segunda Guerra Mundial la confundían.

Durante años, Rosa no logró comprender por qué su abuela "tuvo que huir del Ejército Rojo [de la URSS]".

"Profundizar en la historia familiar"

Cuando Rosa tenía 16 años, una delegación judía de Estados Unidos visitó su escuela para un debate titulado "Hijos de supervivientes se reúnen con hijos de perpetradores".

Solo hacia el final se dio cuenta de que pertenecía al segundo grupo, no al primero.

"De repente, todo cobró sentido: [me di cuenta de que] a los alemanes se les consideraba el enemigo".

Ella recuerda ese momento como "la apertura de una compuerta": un cambio repentino en su forma de entender las cosas.

"Fue entonces cuando comencé a indagar a fondo en la historia de mi familia".

Die Zeit Según Die Zeit, la base de datos, que permite buscar a antiguos nazis por nombre, fecha y lugar de nacimiento, contiene información sobre aproximadamente el 90% de todos los miembros del partido nazi.

Rosa empezó a consultar archivos y a pedirle a sus padres y parientes mayores que le contaran su pasado.

Con el paso de los años, descubrió que el hermano de su abuela se unió al ejército a los 18 años, se convirtió en piloto de bombardero y fue derribado sobre Grecia antes de cumplir los 21.

El padre de su abuela era un funcionario que apoyaba a los nazis, aunque se desconoce su postura exacta.

Pero es su otro bisabuelo, Otto, quien ha estado en el punto de mira de Rosa durante décadas.

"Era policía en la ciudad polaca de Bialystok, cerca de la frontera con Bielorrusia".

La ciudad fue escenario de muchos episodios horribles del Holocausto, incluyendo la quema viva de cientos de personas dentro de una sinagoga.

Tras la publicación de la base de datos de los miembros del Partido Nazi, Rosa comenzó a buscar a Otto de inmediato.

"Enseguida encontré su carné de afiliado. Se unió al partido en 1933, el año en que los nazis llegaron al poder".

"¿Me sorprendió? No, para entonces no. Fue simplemente la confirmación definitiva", dice Rosa. "Fue como poner fin a una larga historia".

Millones de búsquedas

Las búsquedas de Rosa se encuentran entre las millones que ha registrado la base de datos desde su lanzamiento en febrero.

Hasta hace poco, comprobar si un familiar pertenecía al nazismo implicaba presentar una solicitud ante los Archivos Federales Alemanes.

Pero la base de datos digitalizada, publicada inicialmente por los Archivos Nacionales de Estados Unidos y convertida este año en una herramienta de búsqueda por Die Zeit, ha agilizado considerablemente la búsqueda.

Judith Busch, portavoz de Die Zeit, le dijo a BBC News Russian que la herramienta ha sido utilizada millones de veces y ha generado miles de comentarios y mensajes.

Reuters Los Archivos Federales Alemanes en Berlín conservan copias físicas de las solicitudes de afiliación al Partido Nazi.

El partido nazi de Hitler se llamaba formalmente Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP). Contaba con más de 10 millones de miembros antes de que los aliados de la Segunda Guerra Mundial lo derrotaran en 1945.

El archivo de miembros, que se conservaba en Múnich, estuvo a punto de ser destruido al final de la guerra: 50 toneladas de documentos fueron enviadas a una fábrica de papel, pero el director de la fábrica desobedeció las órdenes y se las entregó a las fuerzas estadounidenses.

La pertenencia al régimen nazi ha sido un tema controvertido en Alemania desde su caída.

Todas las personas que hablaron con BBC News Russian sobre sus búsquedas pidieron permanecer en el anonimato, para evitar críticas o vergüenza cuando otros se enteren de sus vínculos familiares con los nazis. Hemos cambiado sus nombres para proteger su identidad.

"Creo que está relacionado con la lealtad que la gente siente hacia sus familiares, incluso si esas personas ya no están vivas", afirma Johannes Spohr, un historiador alemán especializado en historia familiar.

"Durante mucho tiempo, este tema ha sido un tabú muy estricto", comentó en conversación con BBC News Russian.

"Todos mis conocidos que revisaron esos archivos encontraron parientes", dice alguien a quien llamamos Hertha.

Ella misma encontró en la base de datos a dos bisabuelos -un policía y un maestro-, pero cree que no cometieron ningún delito.

"En aquella época, pertenecer al Partido Nazi no era infrecuente, e incluso algunas personas se veían obligadas a formar parte de él simplemente por su trabajo".

"Nunca te afilies a ningún partido político"

Martin, como le llamamos, encontró el nombre de su bisabuelo.

"Para mí fue muy impactante. Mi padre me contó que mi bisabuelo solía decir: 'Nunca te afilies a ningún partido político. Yo una vez me afilié a uno, pero después me di cuenta de que era el partido equivocado’".

Die Zeit / BBC News Imágenes de carnés de afiliación al Partido Nazi en la base de datos de Die Zeit, que permite a las personas consultar la historia de sus antepasados.

En general, los historiadores coinciden en que nadie se unía al partido "automáticamente"; la membresía requería una solicitud y aprobación personal.

"No todos los miembros del partido estuvieron personalmente involucrados en los crímenes", subraya Christian Staas, jefe de la sección de Historia de Die Zeit.

"Pero todos aquellos que optaron por unirse al NSDAP apoyaron así al régimen nazi, responsable de la guerra, el Holocausto y muchos otros crímenes contra la humanidad".

Sin embargo, una tarjeta de membresía por sí sola no puede demostrar cuán activa era una persona ni si cometió delitos; eso requiere una investigación más exhaustiva.

Rosa aún no tiene detalles sobre lo que hizo su bisabuelo Otto en Bialystok.

Decenas de miles de detenidos judíos pasaron por la ciudad, donde tras la guerra se encontraron registros de ejecuciones masivas y otras atrocidades.

Tras confirmar sus sospechas de que Otto era miembro del partido nazi, Rosa afirma sentir "la responsabilidad de asegurarse de que no vuelva a suceder".

¿Violación de privacidad?

Mientras que algunos acuden en masa a la base de datos, otros critican su divulgación.

Algunos argumentan que publicar dichos datos viola la privacidad.

Otros creen que revivir los errores y traumas del pasado impide que Alemania avance.

"Es cierto que algunos alemanes están cansados ​​de estas discusiones", dice Rosa.

"Algunos dicen que deberíamos 'poner punto final' ahora".

Para ella, hacerlo sería como borrar la historia.

"No podemos dejar de enseñarle esto a los niños", opina, particularmente dado lo que ella percibe como ecos cada vez mayores del mismo tipo de retórica que se escucha hoy en Alemania.

Johannes Spohr expresa dudas sobre si el estudio de la historia familiar ayuda a evitar que se repitan los errores del pasado.

Sin embargo, afirma que conectar con el pasado puede fomentar la madurez y el sentido de la responsabilidad.

"Es importante emanciparnos de todos los mitos e incluso mentiras con los que crecimos -los mismos que dan forma a la sociedad alemana- para comprender quiénes somos y qué hicieron nuestros antepasados".

BBC

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