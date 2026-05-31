REUTERS/Abdul Saboor Policías en París el sábado, tras la victoria del PSG.

Un total de 219 personas resultaron heridas en enfrentamientos entre aficionados al fútbol y policías en distintas partes de Francia, tras la victoria del Paris Saint-Germain (PSG), ante el Arsenal de Inglaterra, en la final de la Liga de Campeones, que se disputó el sábado en Budapest.

Ocho personas se encuentran en condición grave, informó el ministro del Interior Laurent Nuñez.

Miles de agentes fueron desplegados para frenar los disturbios que interrumpieron los servicios de autobús y trenes en la capital, París. Cincuenta y siete de ellos resultaron heridos.

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Nuñez dijo que 780 personas habían sido arrestadas por la violencia y que más de 450 están bajo custodia.

Una persona fue hallada muerta tras un accidente en la circunvalación de París, que los alborotadores intentaron bloquear durante la noche.

Unos 6.000 policías han sido movilizados para el desfile de la victoria del PSG, previsto para este domingo en la zona donde se encuentra la Torre Eiffel.

AFP via Getty Images Las autoridades dijeron que están preparados para enfrentar la violencia.

El ministro del Interior indicó que las fuerzas de seguridad serían "firmes" en su respuesta.

"Somos un gran país por mantener el orden público. Permitimos la libertad de reunión, pero no los excesos", afirmó.

Hubo violencia similar cuando el PSG ganó el mismo trofeo el año pasado, con celebraciones que se volvieron mortales.

La vasta avenida de los Campos Elíseos fue invadida por aficionados poco después de que el equipo local ganara en la tanda de penaltis.

Las imágenes muestran bengalas encendidas, bicicletas eléctricas ardiendo en las calles y personas rompiendo cristales de al menos una tienda.

La policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a las multitudes en el centro de la ciudad.

La policía de París realizó 480 detenciones, de las cuales 277 fueron detenidas, incluidas 82 menores de edad.

Las cifras son provisionales, indicó la fiscalía de París, que añadió que los delitos iban desde ataques a agentes hasta ataques a propiedades, robo, así como la posesión ilegal de armas.

Las circunstancias que rodearon la muerte del joven de 24 años cerca de Porte Maillot, en la circunvalación de París, siguen sin estar claras. Algunos testigos dijeron que iba en una moto cuando chocó contra bloques de hormigón.

Un adolescente también está en estado crítico tras una pelea en otra zona de París. No está claro si estaban implicados en los disturbios relacionados con el partido de fútbol.

AFP via Getty Images Las escenas de París fueron similares a las celebraciones del año pasado por la victoria del PSG.

"La gran mayoría sale a celebrar (el triunfo) y va muy bien", dijo el ministro del Interior francés el domingo.

"Pero otros individuos, que no son seguidores del PSG, que ni siquiera vieron el partido, vienen a causar problemas y disturbios. Estamos aquí para impedirles que lo hagan. Nuestra respuesta es muy firme."

La líder de extrema derecha Marine Le Pen escribió en X: "Solo en Francia la victoria de un club de fútbol desata disturbios".

"Solo en Francia todo el mundo se siente obligado a encerrarse en sus casas la noche de una victoria para evitar ser confrontado con la violencia", añadió.

Está previsto que los jugadores participen en el desfile de la victoria este domingo.

Se planea una visita guiada por el Campo de Marte, que está al lado de la Torre Eiffel y una recepción organizada por el presidente francés Emmanuel Macron.

Anadolu via Getty Images Se lanzaron bengalas en el centro de París tras la victoria del PSG sobre el Arsenal.

BBC

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