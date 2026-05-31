Canal Parlamentario de Nicaragua Brooklyn Rivera estuvo internado en cuidados intensivos durante las últimas semanas.

El gobierno de Nicaragua informó este domingo que el líder social indígena Brooklyn Rivera Brayan falleció en un hospital de Managua.

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud del país centroamericano dijo que Rivera murió por las complicaciones de "una bacteria generada por el virus covid-19". Estuvo rodeado de su familia al momento de su deceso.

El líder del partido indígena Yatama, que representa a los indígenas de la costa caribe de Nicaragua, estaba bajo custodia del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2023.

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Durante meses fue mermando su estado de salud hasta que en marzo pasado ingresó en el hospital Fernando Vélez Paiz, de Managua, tras presentar "un evidente deterioro en sus condiciones respiratorias".

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) había alertado que el líder social fue "detenido y posteriormente desaparecido en septiembre de 2023 por miembros de la Policía Nacional de Nicaragua".

Amnistía Internacional señalaba que Rivera era un "preso de conciencia" del Estado nicaragüense.

El informe de su muerte se produjo luego de diversos reportes de exiliados nicaragüenses que aseguraban que Rivera había muerto el sábado por la noche.

El líder indígena luchó contra el primer gobierno sandinista de Nicaragua, entre 1979 y 1990, como líder de la milicia Misurasata junto a los rebeldes Contras.

Su partido Yatama inicialmente se opuso al presidente Daniel Ortega, pero posteriormente se convirtió en su aliado tras el regreso del mandatario al poder en 2007.

En octubre de 2023, el partido aseguró que el gobierno le había prohibido presentarse a las elecciones.

Detenido durante años

Rivera era líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama), que significa "Hijos de la madre tierra unidos" en lengua miskita.

En 2021, fue electo diputado regional por esa organización para el periodo de 2022–2026.

En un documento presentado en 2016 ante el Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, el directorio indígena de Yatama presentó los objetivos principales de la organización:

"La promoción y defensa de la identidad y derechos colectivos (Territorio, Autogobierno y Buen Vivir) de los pueblos indígenas de la Moskitia Nicaragüense. Esto es, Yatama promueve los derechos históricos de sus pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales, el autogobierno, el derecho a sus bienes, la identidad y el desarrollo propio de sus comunidades".

En octubre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los "hechos de represión y violencia contra integrantes" de esa organización indígena, "así como los continuos ataques, criminalización y hostigamiento contra las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua".

La CIDH denunció la detención de Rivera y cómo, hasta ese momento, no se tenía información sobre las razones del arresto.

Reuters Rivera (derecha) combatió al movimiento sandinista de Daniel Ortega en la década de 1980.

El 9 de octubre de 2023, la CIDH emitió una resolución para otorgarle medidas cautelares a Rivera por considerar que estaba "en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua".

En el informe del secretario general de la ONU "Cooperación con Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos", de septiembre de 2025, se abordó el caso de Rivera.

De acuerdo con ese reporte, tras haber participado en el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas en Nueva York, a Rivera no se le permitió regresar a su país por un impedimento migratorio impuesto por las autoridades de Nicaragua.

En ese encuentro, celebrado en abril de 2023, el líder había denunciado la situación de las comunidades indígenas y afrodescendientes en su país.

El líder encontró la manera de entrar nuevamente a Nicaragua.

"Estoy aquí, de nuevo, asumiendo algunos niveles de riesgo por amor a mi tierra, a mis comunidades, a mi pueblo, a mi gente", dijo en un video que logró grabar.

Y en septiembre de 2023, fue "arrestado arbitrariamente" y, aunque estaba detenido sin cargos, tampoco se le permitía el contacto con sus familiares.

El 30 de septiembre de 2024, la Acnudh pidió que Rivera fuera puesto en libertad.

"El 13 de noviembre de 2024, durante el diálogo interactivo para el Examen Periódico Universal de Nicaragua, el Gobierno de Nicaragua reconoció que se había levantado la inmunidad parlamentaria del Sr. Rivera para permitir una investigación sobre delitos graves, incluido el de traición, por los que ya se habían presentado cargos formales en su contra".

El Examen Periódico Universal es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos en el que se analiza la "ejecutoria en materia de derechos humanos" de cada Estado miembro de la ONU y se realiza cada cuatro años y medio.

INTI OCON/AFP via Getty Images Rivera es uno de los líderes del partido indígena Yatama, que busca promover y defender los derechos de los pueblos indígenas de la Moskitia nicaragüense. (Foto de 2020)

La lucha miskito

En un artículo de abril, la revista digital Debates Indígenas calificó a Rivera como "un líder histórico del pueblo miskito que, durante más de cinco décadas, ha dedicado su vida al reconocimiento y la defensa de los derechos históricos y ancestrales de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes a nivel nacional y en América Latina".

De acuerdo con la revista, en la década de 1980 fue una figura clave de "la resistencia indígena miskito (la llamada 'contra indígena') en el contexto del conflicto armado interno nicaragüense".

La Unión Interparlamentaria (UIP), organización global de parlamentos nacionales con sede en Ginebra, invitó a la hija de Rivera a hablar sobre su padre.

En un video de diciembre de 2024, realizado por esa organización, Tininiska Rivera contó que su padre había sido parlamentario desde 2007.

"Mi padre desde 1960 ha sido un líder indígena y ha representado a los pueblos indígenas de la Costa Caribe norte de Nicaragua y esa es la razón por la cual es un preso político en Nicaragua y desaparecido forzado".

En la grabación, hizo un llamado a la comunidad internacional y a los parlamentos del mundo para que apoyaran las iniciativas que abogaban por la liberación de su padre.

"Nosotros como familia no sabemos nada de él", indicó entonces.

BBC

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