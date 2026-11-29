Serenity Strull/BBC

Advertencia: este artículo contiene detalles de experiencias médicas traumáticas que algunos lectores pueden encontrar perturbadoras.

Estamos en 2024 y estoy en el hospital, otra vez. Llevo unas 36 horas con un dolor que ni siquiera la morfina consigue aliviar.

Como descubrirán los cirujanos cuando me abran, partes de mi intestino salieron por un hueco en el revestimiento de mi estómago.

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Esto provocó una perforación que liberó pus en mi abdomen y desencadenó una infección peligrosa.

Mientras espero la operación, le envío un mensaje a mi marido con todos mis datos bancarios, por si no consigo sobrevivir. El dolor es insoportable. Tengo arcadas de vez en cuando, aunque llevo dos días sin comer.

La intervención se prolonga durante cinco horas. Me despierto a medianoche, aturdida en la unidad de cuidados intensivos, con una incisión de 15 cm desde el ombligo hasta la pelvis y un gran tubo de drenaje en el abdomen.

¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Y qué tiene esto que ver con el parto?

Aunque es bien sabido que el parto puede ser peligroso, se habla menos de los problemas físicos que pueden surgir más allá de los primeros años y afectar a las mujeres incluso décadas después.

Si bien mi situación concreta es poco frecuente, las complicaciones derivadas del parto que aparecen más adelante en la vida son alarmantemente comunes.

Se estima que, a nivel mundial, alrededor de 40 millones de mujeres al año se ven afectadas por complicaciones que duran meses o años.

Pueden ir desde la incontinencia urinaria y fecal hasta el dolor crónico, o incluso tejido cicatricial que puede provocar problemas intestinales potencialmente mortales o interferir en la fertilidad futura.

Algunos de estos problemas, como el mío, no se manifiestan hasta años después y pueden persistir indefinidamente.

Hablé con varias mujeres, así como con expertos, para hacerme una idea completa del daño físico y mental duradero que puede causar el parto.

Escuché cómo las mujeres a menudo sienten que no se les presta atención o, lo que es peor, que no tienen forma de acceder a un tratamiento.

No tenía intención de volver a abordar mis propias experiencias en esta historia, porque detesto sentirme vulnerable.

Pero al hablar de las complicaciones y crear una mayor conciencia sobre los riesgos del parto y cómo acceder a la ayuda, espero que otras mujeres se sientan más empoderadas para defenderse por sí mismas.

PA Algunas lesiones provocadas por el parto se manifiestan años después.

Intervenciones que salvan vidas, efectos para toda la vida

Es una historia tan antigua como el tiempo. El parto es arriesgado y puede dar lugar a complicaciones para la madre y el bebé. Afortunadamente, las muertes maternas se han vuelto menos frecuentes en muchas partes del mundo.

Entre 2000 y 2023, la tasa de mortalidad materna por cada nacimiento vivo se redujo un 40% a nivel mundial.

Sin embargo, el énfasis en reducir las muertes maternas ha supuesto que los efectos a largo plazo del parto a menudo reciban muy poca atención, según una importante revisión global de 2024 realizada por un equipo de investigadores internacionales.

Joshua Vogel, epidemiólogo perinatal del Instituto Burnet de Australia y autor principal de la revisión, señaló que resulta preocupante el número de mujeres que no son capaces de exigir ayuda para sí mismas, sobre todo porque a veces no está claro qué es lo normal y qué aspectos deben tenerse en cuenta.

"Me sorprendió la increíble diversidad de estas complicaciones", afirma.

BBC El parto puede dar lugar a complicaciones para la madre y el bebé.

Adherencias

En mi caso, todo comenzó con una cesárea de urgencia.

Cuatro días después de que naciera mi hija, volví al hospital para someterme a otra intervención quirúrgica de emergencia.

Se me habían abierto completamente los puntos y sufrí una grave complicación intestinal.

Fue traumático y se clasificó como un "evento que nunca debería ocurrir" en el ámbito médico, ya que era muy poco frecuente.

Pero estaba encantada de que mi pequeña hija recién nacida estuviera bien, así que lo dejé atrás y me centré en lo afortunadas que éramos de que las dos estuviéramos bien.

Pasaron siete años, incluyendo otro embarazo, y todo parecía haber vuelto a la normalidad. Entonces, un miércoles por la tarde, empecé a sentir un dolor abdominal repentino que fue empeorando poco a poco.

Estaba trabajando y recuerdo que me uní a una videollamada tumbada en la cama y con la cámara apagada, con la esperanza de que se me pasara pronto.

A las 16:30, le envié un mensaje a mi marido: "Esto es muy grave, veo cómo se me mueve el estómago".

Seguía pensando que solo tenía una infección estomacal grave. Aunque, mirándolo ahora, me doy cuenta de que ya no pensaba con racionalidad.

Quizá por eso, de alguna forma, reuní fuerzas para recoger a los niños del colegio, llegando incluso a subir la bicicleta de mi hija al auto. Pero el dolor no hacía más que empeorar.

Al final, mi esposo se puso en contacto con su hermana, que es médica.

Ella dijo que podrían ser adherencias —tejido cicatricial— de mi cesárea, que estaban provocando una obstrucción en mis intestinos.

Cuando empecé a vomitar, me dijo que llamara a una ambulancia. No había ninguna disponible, así que tomé un taxi, aunque para entonces apenas podía mantenerme en pie.

En el hospital, se confirmó que se trataba de una obstrucción intestinal.

La cesárea original, seguida del error médico que provocó mi segunda intervención, dejó una cantidad considerable de tejido cicatricial dentro de mi abdomen, que ahora estaba restringiendo el flujo sanguíneo hacia mis intestinos.

A veces, las obstrucciones desaparecen por sí solas, así que pasé 36 horas insoportables esperando a ver si necesitaba una intervención quirúrgica.

Al segundo día, mi temperatura se disparó y el análisis de sangre reveló que los niveles de proteína C reactiva, un marcador de inflamación, habían aumentado peligrosamente de 1 a 311 (un nivel normal es inferior a 5).

Se tomó la decisión de operarme lo antes posible, aunque "pronto", en un hospital tan concurrido, supuso otras cinco horas dolorosas.

Después, el cirujano me explicó lo bien que había salido la intervención, aunque había resultado más compleja de lo previsto.

Me extirparon 60 centímetros de la parte del intestino que había quedado privada de sangre y oxígeno, pero la operación me había salvado la vida.

Una vez más, con el tiempo me recuperé bien y la parte estoica que hay en mí pensó: "Podría haber sido peor".

Pero las complicaciones médicas no habían terminado.

Serenity Strull/BBC Las complicaciones derivadas del parto que aparecen más adelante en la vida son alarmantemente comunes.

Cirugía abdominal mayor

A nivel mundial, las cesáreas van en aumento y representan alrededor del 21% de todos los partos.

En algunos países, esta cifra alcanza el 58% (República Dominicana). En EE.UU. supera el 32%.

Las cesáreas pueden ser vitales para proteger la salud de la madre y del bebé, pero conllevan un mayor riesgo de complicaciones, explica Soo Downe, profesora de Obstetricia en la Universidad de Lancashire.

Cuando surgen complicaciones, es posible que no se manifiesten de inmediato.

Un seguimiento en EE.UU. de 43.646 madres durante 50 años reveló que aquellas que se sometieron a cesáreas tenían un riesgo 16% mayor de fallecer durante ese periodo que las que dieron a luz por vía vaginal.

También presentaban un mayor riesgo de fallecer por enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias, infecciones y enfermedades renales.

Stefanie Hinkle, epidemióloga perinatal de la Universidad de Pensilvania (EE.UU.) y coautora del estudio, dice que aún no está claro el motivo.

Las mujeres que se sometieron a cesáreas solían ser de mayor edad, tener un índice de masa corporal más elevado, fumar o padecer diabetes u otras afecciones preexistentes, pero la relación se mantuvo incluso después de que los investigadores tuvieran en cuenta estos factores.

Una posibilidad es que la cesárea sea un indicador de un peor estado de salud general.

"Otra posibilidad es que la propia intervención quirúrgica afecte a la salud a largo plazo, por ejemplo, a través de complicaciones como infecciones, coágulos sanguíneos o episodios cardiovasculares, o bien a través del tejido cicatricial y las complicaciones en embarazos posteriores", explica Hinkle.

Es evidente que existen numerosos riesgos a largo plazo asociados a las cesáreas. Pueden suponer un mayor riesgo de embarazo ectópico, que se produce cuando un óvulo fecundado se desarrolla fuera del útero.

Las cicatrices de las cesáreas pueden aumentar el riesgo de placenta accreta, es decir, que la placenta se adhiere demasiado profundamente a la pared del útero.

Ni yo ni muchas mujeres que conozco, prestamos mucha atención a los riesgos porque las cesáreas se han normalizado tanto que es fácil olvidar que se trata de una cirugía abdominal mayor.

Reuters Muchas mujeres aseguran que no logran atención médica adecuada para los problemas que acarrean los partos.

Falta de seguimiento

En una cruel ironía, el tratamiento quirúrgico que necesité tras la primera obstrucción intestinal generó aún más tejido cicatricial dentro de mi abdomen.

Por ello, cuatro meses después, se repitió el mismo problema y volví al quirófano para someterme a otra operación de urgencia.

Por suerte, esta vez no hubo infección ni perforación, ya que el equipo me operó ese mismo día.

Me dijeron que podría volver a ocurrir al día siguiente, varias décadas más tarde o nunca más, así que ahora tengo un riesgo de por vida de que se repita en el futuro.

Cualquier persona que se someta a una cirugía abdominal puede desarrollar tejido cicatricial, como en mi caso.

Un estudio de 2017 realizado con mujeres suecas reveló que un 37% de las mujeres que se habían sometido previamente a una cesárea presentaban adherencias abdominales, frente al 10% de las que no se habían sometido a ninguna antes.

Dado que las adherencias pueden unir entre sí los órganos internos, pueden provocar dolor abdominal y obstrucciones intestinales, así como un ligero aumento del riesgo de mortalidad materna e infantil en futuros embarazos, un riesgo que es mayor cuando se trata de un parto de urgencia.

Las adherencias también pueden complicar quirúrgicamente futuras cesáreas, al aumentar el riesgo de laceraciones en la vejiga y el intestino.

El hecho de que las cesáreas aumenten significa que más mujeres podrían correr el riesgo de sufrir complicaciones, afirma Downe.

Los partos vaginales pueden causar daños físicos duraderos o propiciar numerosas complicaciones.

Heather Barnes, quien ahora ronda los 75 años, sufrió un desgarro de cuarto grado cuando nació su hija hace más de 40 años.

Esto significa que el esfínter anal —el músculo que retiene los gases y las heces— se desgarró, al igual que el revestimiento del ano o del recto.

EPA Las adherencias también pueden complicar quirúrgicamente futuras cesáreas.

Las complicaciones a largo plazo más comunes son:

• Dispareunia: relaciones sexuales difíciles o dolorosas (35%)

• Dolor lumbar (32%)

• Incontinencia urinaria (8-31%)

• Ansiedad (9-24%)

• Incontinencia fecal (19%)

• Depresión (11–17%), tocofobia —miedo al parto— (6–15%)

• Dolor perineal (11%)

• Infertilidad secundaria (11%)

Secuelas persistentes

Otras afecciones menos comunes incluyen: prolapso de órganos pélvicos, trastorno por estrés postraumático, disfunción tiroidea, lesión nerviosa, miocardiopatía periparto y fístula obstétrica.

Barnes sigue padeciendo dolor crónico y complicaciones hasta el día de hoy.

Se utilizaron fórceps —instrumentos metálicos curvados parecidos a unas pinzas grandes— para ayudar a sacar a su hija, ya que se había atascado.

Esto le ha provocado incontinencia fecal, dolor perineal y daño en el nervio pudendo.

"Sufro dolor todos y cada uno de los días. La verdad es que no tengo ni un solo día de respiro", dice.

La experiencia de Barnes dista mucho de ser un caso aislado.

Tanto la incontinencia urinaria como la fecal son extremadamente comunes en las décadas posteriores al parto, especialmente en las mujeres que dan a luz por vía vaginal.

Un estudio que analizó a mujeres entre 20 y 26 años después del parto reveló que el 61% padecía incontinencia urinaria, el 22% incontinencia fecal y el 17% presentaba síntomas de prolapso de órganos pélvicos.

Suzanne Hagen, profesora de investigación en servicios sanitarios en la Universidad Caledonian de Glasgow (Reino Unido) y autora principal del estudio, dice que lo que no se aprecia en estas estadísticas son los efectos devastadores que estos problemas tienen en la vida de estas mujeres, en sus relaciones y en su capacidad para trabajar.

Barnes, por ejemplo, se sentía demasiado traumatizada como para tener otro hijo y no pudo volver al trabajo.

"El estrés de saber en todo momento que en cualquier instante podría tener un accidente es simplemente horrible", explica.

En aquel momento, nadie hablaba de la incontinencia ni del dolor. "Ni siquiera se lo contabas a tu mejor amiga", sostiene.

Serenity Strull/BBC Algunas consecuencias del parto que perduran no son físicas, sino psicológicas.

Se estima que hasta el 90% de las mujeres sufrirán al menos algún desgarro, abrasión o una episiotomía —un corte entre la vagina y el ano, para crear una abertura más grande para la cabeza del bebé— durante el parto vaginal.

Los partos que requieren instrumentos como fórceps o ventosa —un dispositivo que se fija a la cabeza del bebé mediante succión— se asocian con tasas significativamente más altas de desgarros.

Los desgarros más profundos conllevan un mayor riesgo de incontinencia urinaria o fecal, dolor durante las relaciones sexuales o la necesidad de cirugía reconstructiva.

Las mujeres del sudeste asiático corren un mayor riesgo de sufrir desgarros vaginales, un hecho del que Kajal Da Silva, madre de un hijo, no era consciente hasta que sufrió un desgarro de cuarto grado.

"Es como si toda tu vida siguiera girando en torno a esa lesión", dice Da Silva, seis años después de sufrir esta lesión durante el parto.

"No podría hacer planes sin pensar primero en qué voy a comer, qué voy a hacer al día siguiente ni planificar mi viaje para asegurarme de que hay un baño en el camino".

Da Silva sigue padeciendo dolor pélvico crónico, no puede permanecer sentada ni de pie durante mucho tiempo y no tiene intención de tener más hijos.

"De ninguna manera me permitiría mentalmente siquiera pensar en tener otro hijo".

Dolor crónico

Tanto si el parto fue vaginal como por cesárea, es habitual sufrir dolor durante los años posteriores.

Esto puede deberse a una lesión del nervio pudendo, que atraviesa la pelvis y controla el movimiento y la sensibilidad de esa zona, incluidos los genitales, el ano y la uretra.

Está ampliamente documentado que los profesionales sanitarios no siempre se toman en serio el dolor de las mujeres.

Un informe británico de 2024 sobre el trauma del parto, por ejemplo, menciona un incidente en el que, según se informa, un obstetra le dijo a una comadrona que "las mujeres no tienen nervios en la vagina", mientras suturaba a una paciente a la que no se le había administrado un alivio adecuado para el dolor.

Barnes explica que solo se enteró del dolor del nervio pudendo a través de un periódico. "Nadie creía que realmente tuviera dolor", afirma.

Salud mental

Algunas consecuencias duraderas del parto no son físicas, sino psicológicas. Se sabe que ambas están relacionadas.

De hecho, una experiencia negativa del parto se reconoce como un factor de riesgo importante para desarrollar problemas de salud mental después, así como un miedo persistente al parto.

Dimple Mistry, madre de dos hijos, sigue teniendo recuerdos recurrentes y desencadenantes que la transportan de vuelta al trauma de su desgarro de cuarto grado de hace seis años.

Le practicaron una ostomía —una abertura en el abdomen que permite desviar las heces y los gases por esa vía— después de que se le deshicieran los puntos y se infectara la herida.

"Expulsaba heces por la vagina y sabía que algo no iba bien", asegura Mistry.

A raíz de las experiencias de Mistry, cuando estaba embarazada de su segundo hijo, explica que uno de sus mayores temores era entrar en el hospital y morir durante el parto. Ese miedo le afectó mucho.

A Mistry se le revirtió el estoma, pero ahora sufre urgencia intestinal, dolor abdominal crónico y dolor pélvico debido a adherencias en la zona de la cirugía.

"Creo que, básicamente, mi intestino está pegado a la pared abdominal. Así que, cuando pasa la comida, no puede moverse libremente", explica, lo cual le provoca un dolor abdominal constante.

Y aunque ahora hay más conciencia sobre la salud mental posparto durante el año posterior al nacimiento, lo que se conoce menos es que muchas mujeres siguen padeciendo problemas de salud mental años después.

Un análisis reveló que alrededor del 4,5% de las mujeres seguían presentando síntomas depresivos a lo largo del periodo de seguimiento de tres años.

Se estima que entre un 10% y un 15% de las madres primerizas padecen depresión, que es el trastorno de salud mental posparto más común. Otros trastornos incluyen la ansiedad, el trastorno por estrés postraumático (TEPT) y la psicosis posparto.

Neya Joshi, también madre de dos hijos, desarrolló un TEPT tras su estancia en la unidad de posparto después de una cesárea de urgencia en el año 2020. Se sintió abandonada y sin apoyo.

"Físicamente era incapaz de cuidar de mí misma, y mucho menos de mi bebé recién nacido, pero me vi obligada a ocuparme de todo sola", afirma Joshi.

Gracias al apoyo de una psicóloga perinatal, se recuperó del TEPT un año después del parto, pero posteriormente desarrolló un trastorno disfórico premenstrual (TDPM), que provoca intensos sentimientos de depresión y desesperanza una o dos semanas antes de la menstruación.

Las investigaciones han revelado que ambas afecciones suelen estar relacionadas.

Los síntomas de salud mental de Joshi se agravaron tras el nacimiento de su segundo hijo, lo que afectó a su vida cotidiana.

"Suelo sufrir fatiga, irritabilidad intensa, bajo estado de ánimo, ansiedad, insomnio y pesadillas. Vivir esta vida a medias mientras crío a dos niños pequeños ha sido todo un reto".

Al igual que las demás personas con las que hablé, a Joshi también le costó mucho obtener el diagnóstico y el apoyo adecuados.

Desde entonces, se ha formado como doula posparto y está decidida a ayudar a otras personas afectadas por problemas posparto.

PA Un análisis reveló que alrededor del 4,5% de las mujeres seguían presentando síntomas depresivos a lo largo del periodo de seguimiento de tres años.

Abogar por el apoyo

Es evidente que no existe una solución rápida para muchas de las complicaciones tras el parto, pero saber qué tipo de apoyo hay disponible puede ser un primer paso importante.

En un informe de 2019 que analizaba las experiencias de las mujeres con la atención sanitaria tras un prolapso de órganos pélvicos, un equipo de investigadores con sede en Reino Unido descubrió que muchas demoraban en buscar ayuda.

Esto se debía, en parte, a que se sentían avergonzadas o tenían la sensación de que sus síntomas no se tomaban en serio.

Una mujer sufrió durante 30 años y solo acudió al médico cuando los síntomas empeoraron.

Una de las principales razones por las que tantas mujeres sufren durante años es que es habitual que la atención se centre en el bebé y no en la madre, lo que hace que las mujeres a menudo se sientan solas o carezcan de información y apoyo.

Alison Stuebe, profesora de Obstetricia en la Universidad de Carolina del Norte, escribió en un informe: "Es como si el bebé fuera el caramelo y la madre, el envoltorio. Una vez sacado el caramelo, el envoltorio lo tiramos a un lado".

Parte del problema radica en que a las mujeres normalmente solo se les ofrecen unas pocas revisiones tras el parto (aunque las políticas varían según el país), dice Vogel, lo que significa que cualquier problema persistente posterior puede pasar inadvertido.

Por lo tanto, no está claro cuánto tiempo siguen sufriendo muchas mujeres antes de buscar ayuda, si es que lo hacen. "Ni siquiera estamos seguros de lo que les ocurre a todas tras el parto", afirma.

Una encuesta reciente reveló que la gran mayoría de las mujeres consideraba que existía "la necesidad de un seguimiento prolongado" un año después del parto.

Por supuesto, muchos padres primerizos simplemente no tienen tiempo para pensar en sí mismos en absoluto cuando cuidan de un niño.

BBC Muchas mujeres creen que existe "la necesidad de un seguimiento prolongado" después del parto.

A esto se suman ideas erróneas sobre el periodo posterior al parto. "Un factor importante es la expectativa de que algunas molestias o alteraciones funcionales son normales", dice Vogel.

Explica que es habitual que las mujeres simplemente esperen complicaciones y piensen: "Bueno, así es como me siento ahora… Me va a salir pis cuando tosa o no puedo correr".

Entre las mujeres con las que hablé, Da Silva descubrió que la fisioterapia le ayudaba a aliviar algunos de sus síntomas, pero tuvo que pagar el tratamiento de su propio bolsillo.

Poder seguir el progreso de su recuperación física también le ayudó en su salud mental.

"Cuando puedes ver con tus propios ojos que las cosas están mejorando, es entonces cuando todo cambia", señala.

También se benefició de los grupos de apoyo, uno de los cuales dirige ahora ella misma. "Puedes conocer a mujeres de tu zona que han sufrido las mismas lesiones que tú y así no te sientes aislada".

Barnes también describe cómo la validación y la importancia de que le creyeran le ayudaron a sobrellevar la situación, sobre todo porque su dolor fue ignorado durante años.

"Que el médico me dijera hace años que era una mujer bastante tonta y neurótica es algo que me acompañará para siempre", dice.

Su consejo para otras mujeres es que nunca dejen de luchar para que se les escuche.

"Estas lesiones son como un ladrón cruel que te roba la vida. No dejes que se apodere de todo tu ser".

En mi caso, al principio no sabía qué eran las adherencias. Nadie me había mencionado nunca que corriera un mayor riesgo tras mis operaciones anteriores.

A pesar de todo lo que ha pasado, sigo sintiéndome afortunada de haberme recuperado bien tras cada complicación y de no sufrir dolor en el día a día.

También he aprendido de primera mano lo importante que es defenderte a ti misma para conseguir la ayuda médica que necesitas.

En el día a día, rara vez vuelvo a pensar en el trauma o el riesgo. Pero cuando me duele el estómago a veces, me sorprendo pensando en lo que podría suponer otra visita al hospital y en qué diré para que me atiendan con urgencia.

Como me dijeron muchos expertos, el conocimiento puede ser poderoso. Por ello, espero que al compartir estas reflexiones otras personas sepan a qué deben prestar atención y cuándo deben buscar ayuda.

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