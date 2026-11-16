Instagram/007

Es Pattinson, Robert Pattinson. El actor británico ha sido escogido para encarnar al nuevo James Bond.

El anuncio lo realizó Amazon MGM Studios mediante una publicación en Instagram, en la que la estrella de Twilight ("Crepúsculo") y The Batman aparece apuntando con una pistola como el famoso espía.

"James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine y que me hayan confiado el papel de 007 es el mayor honor de mi vida", escribió el actor de 40 años.

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"Estoy profundamente agradecido con Denis Villeneuve, Amy, David, Tanya y con todo el equipo de Amazon MGM Studios por haber creído en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad se queda corto", agregó.

"No podría estar más ilusionado con esta colaboración y con el trabajo que nos espera junto a este fantástico equipo", remató.

Por su parte, el director Denis Villeneuve, responsable de la siguiente entrega de la saga del personaje creado por el escritor Ian Fleming, elogió la elección.

"Tiene el espíritu atemporal de 007 y aporta un aire completamente nuevo. Estoy deseando empezar", dijo en un comunicado.

Incluso los reyes Carlos III y Camila dieron el visto bueno al escogido.

"Bienvenido al servicio secreto de Su Majestad, señor Bond", publicó la cuenta oficial de la familia real británica.

Pattinson se convierte así en el séptimo actor en interpretar al famoso agente 007, tras Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

Murray Close/ Getty Images El papel de Cedric Diggory, en la cuarta película de Harry Potter, fue el primer gran rol de Pattinson hace más de dos décadas.

Una dura competencia

El proceso para elegir al nuevo James Bond es algo que ha tomado tiempo, en especial luego de que Daniel Craig anunciara en 2017 que no volvería a encarnar al reconocido agente.

La noticia de la selección de Pattinson coincide con el 20º aniversario del estreno de Casino Royale, la primera de las cinco cintas en las que participó Craig.

Durante los últimos meses, fueron varios los actores que figuraron como posibles candidatos para convertirse en el nuevo agente 007.

Entre los nombres que más sonaron estaban los británicos Nicholas Hoult (Nosferatu, X-Men y Superman), Josh O’Connor (The Crown), Aaron Taylor-Johnson ("28 años después") y Callum Turner ("Animales fantásticos"), además del australiano Jacob Elordi (Frankenstein y la serie Euphoria).

Los productores Amy Pascal y David Heyman, que están detrás de la nueva entrega de la saga, creen que el legado de Bond está en buenas manos.

"Su audacia como actor, su sentido del humor autocrítico y su capacidad para reinventarse continuamente lo convierten en el Bond perfecto para nuestra época", agregaron ambos en un comunicado conjunto.

Para la corresponsal de Cultura de la BBC Noor Nanji, la elección de Pattinson tiene un objetivo: atraer a una nueva generación de fanáticos a la franquicia.

Gareth Cattermole/Getty Images for BFI Craig entregó el testigo como agente 007 con "Sin tiempo para morir", la cinta estrenada en 2021 que marcó el fin de su etapa al frente de la saga.

De Hogwarts al espionaje

Nacido en Barnes, al suroeste de Londres, Pattinson creció con su padre, un comerciante de autos, y su madre, que trabajaba en una agencia de modelos, además de sus dos hermanas mayores.

Su interés por la interpretación comenzó durante su etapa escolar, cuando se unió al club de teatro de su colegio.

Sin embargo, en una entrevista en 2008 admitió que originalmente más que la interpretación su interés eran las chicas.

"Al principio fui porque allí iban muchas chicas guapas", señaló.

En 2005 consiguió su primer gran papel en la gran pantalla al interpretar a Cedric Diggory, el capitán el equipo de Quidditch, en la cuarta entrega de la saga de Harry Potter.

Y desde allí su carrera no ha hecho más que ascender. Tres años después encarnó a Edward Cullen en la primera de las cinco cintas de Twilight ("Crepúsculo"), las cuales lo convirtieron en un ídolo global.

Más recientemente ha estado en superproducciones como The Batman y "La Odisea" de Christopher Nolan.

Sobre la película que protagonizará Pattinson, la 26ª entrega de la saga, aún se conocen pocos detalles.

Se espera que la producción comience en 2027 y que el estreno tenga lugar en 2028.

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