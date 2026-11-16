Es Pattinson, Robert Pattinson. El actor británico ha sido escogido para encarnar al nuevo James Bond.
El anuncio lo realizó Amazon MGM Studios mediante una publicación en Instagram, en la que la estrella de Twilight ("Crepúsculo") y "The Batman" aparece apuntando con una pistola como el famoso espía.
"James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine y que me hayan confiado el papel de 007 es el mayor honor de mi vida", escribió el actor de 40 años.
"Estoy profundamente agradecido con Denis Villeneuve, Amy, David, Tanya y con todo el equipo de Amazon MGM Studios por haber creído en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad se queda corto", agregó.
Por su parte, el director Denis Villeneuve, responsable de la siguiente entrega de la saga del personaje creado por el escritor Ian Fleming, saludó la elección.
"Tiene el espíritu atemporal de 007 y aporta un aire completamente nuevo. Estoy deseando empezar", dijo en un comunicado.
Pattinson se convierte así en el séptimo actor en interpretar al famoso agente 007, tras Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.
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