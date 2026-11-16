Lindsay Clancy, la mujer de Massachusetts acusada de matar a sus tres hijos, se someterá a un segundo juicio el próximo año.
El juez, que tomó la decisión este lunes, fijó el inicio del juicio para el 29 de marzo de 2027.
La fiscalía, que expresó su voluntad de seguir adelante con un juicio con jurado, aún no precisó qué cargos enfrentará Clancy.
La defensa interpretó que Clancy volvería a enfrentar los mismos cargos de asesinato en primer grado que en el primer juicio.
Ese juicio se prolongó durante varias semanas este verano boreal y terminó a principios de septiembre, cuando los 12 miembros del jurado no lograron ponerse de acuerdo sobre un veredicto.
Noticia en desarrollo. Actualizaremos en breve.
Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y en nuestro canal de WhatsApp.
Y no olvides suscribirte aquí a nuestro newsletter para recibir cada viernes una selección especial de nuestro mejor contenido.
Compartir esta nota