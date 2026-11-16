Reuters

Lindsay Clancy, la mujer de Massachusetts acusada de matar a sus tres hijos, se someterá a un segundo juicio el próximo año.

El juez, que tomó la decisión este lunes, fijó el inicio del juicio para el 29 de marzo de 2027.

La fiscalía, que expresó su voluntad de seguir adelante con un juicio con jurado, aún no precisó qué cargos enfrentará Clancy.

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La defensa interpretó que Clancy volvería a enfrentar los mismos cargos de asesinato en primer grado que en el primer juicio.

Ese juicio se prolongó durante varias semanas este verano boreal y terminó a principios de septiembre, cuando los 12 miembros del jurado no lograron ponerse de acuerdo sobre un veredicto.

Noticia en desarrollo. Actualizaremos en breve.

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