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El colapso de Ueno Bank desencadenó una crisis política en Paraguay que terminó con la destitución del presidente Santiago Peña. Pero las consecuencias van mucho más allá de la caída de un gobierno.

El impacto económico de la quiebra de una entidad que se presentaba como el gran éxito del sistema financiero paraguayo ya empieza a quedar en evidencia.

Esta semana, Fitch Ratings retiró la perspectiva positiva que mantenía sobre Paraguay, en medio de la crisis bancaria provocada por la resolución de Ueno Bank, la tormenta política y el deterioro de las cuentas fiscales del país.

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La decisión supone un duro golpe para la credibilidad financiera de la nación sudamericana. Sin embargo, no supone una sorpresa.

En apenas tres años, Ueno Bank pasó de ser una pequeña financiera a convertirse en el banco con más clientes de Paraguay y uno de los principales actores de su sistema financiero.

Para algunos, aquel éxito parecía demasiado bueno para ser verdad. A medida que el banco crecía, también lo hacían las sospechas de que algo no cuadraba.

Llegó a tener casi tres millones de clientes en un país de 6,5 millones de habitantes y acumuló unos US$2.800 millones en depósitos, de los cuales alrededor de US$855 millones correspondían a dinero público.

También afirmaba procesar más de tres millones de transacciones al día.

Detrás de esa vertiginosa expansión había una estructura empresarial y financiera mucho más compleja, que ahora está en el centro de una investigación judicial.

Los informes del Banco Central de Paraguay (BCP) y la Fiscalía describen un sistema en el que Ueno prestaba grandes cantidades de dinero a empresas de los mismos propietarios del banco.

Ese dinero se movía entre distintas compañías del grupo y algunas lo utilizaban para devolver los préstamos que habían recibido.

El dinero del banco circulaba entre empresas que estaban relacionadas, lo que servía para aparentar que los créditos se estaban pagando.

"Según el informe del BCP, los préstamos a empresas del mismo grupo se concedían solo con la firma del solicitante, sin garantías reales o con garantías insuficientes. Tenían plazos de hasta diez años y sus montos superaban ampliamente la capacidad de pago de las empresas que los recibían", explica Orkun Saka, profesor e investigador de economía financiera en City St George’s, University of London.

"Un elemento clave es que el banco había pedido al regulador [el Banco Central] que dejara de considerar a varias de estas empresas como partes vinculadas y siguió dándoles préstamos sin autorización formal. De esa manera, eludió los límites legales que restringen los préstamos a empresas de su propio grupo", continuó.

Ueno Bank inició sus operaciones en diciembre de 2023, después de que el BCP, presidido entonces por Carlos Carvallo Spalding, quien acababa de ser designado por el presidente Peña, autorizara la conversión de Financiera Ueno en banco.

Uno de los principales saltos en su expansión llegó pocos meses después. En 2024, Ueno absorbió Visión Banco, una entidad con cerca de un millón de clientes y tres décadas de trayectoria en el mercado paraguayo. Esta operación también fue aprobada por el Banco Central.

La absorción permitió a Ueno sumar una gran cartera de clientes, así como activos, depósitos y una extensa red de sucursales.

Así, el banco pasó a tener cerca de dos millones de clientes. Su crecimiento continuó durante los años posteriores.

Getty Images El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, quedó bajo arresto domiciliario tras la crisis política desatada por el colapso de Ueno Bank.

El crecimiento del banco estuvo impulsado por una agresiva estrategia comercial, basada en promociones, descuentos y beneficios, además de una fuerte inversión publicitaria, todo con el objetivo de atraer clientes.

Entre los beneficios que ofrecía había reintegros de hasta el 40% en compras realizadas con tarjetas de crédito en determinados comercios, así como descuentos y promociones acordados con empresas de distintos sectores.

En agosto de 2023, Ueno se convirtió en el patrocinador principal de la selección paraguaya de fútbol y de algunas competiciones oficiales de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Estas iniciativas dieron al banco una visibilidad enorme y lo convirtieron en una de las grandes marcas del país. Pero también despertaron interrogantes sobre cuán sostenible era.

Su crecimiento también estuvo ligado a transferencias de dinero público. Ueno se convirtió en uno de los principales receptores de depósitos del Estado paraguayo.

Según datos citados en la imputación de la Fiscalía, al 31 de agosto de 2025 Ueno era el principal receptor de depósitos públicos en dólares, con el 24,5% del total, y el segundo en guaraníes, con el 18,7%.

Según planillas del Ministerio de Economía y Finanzas citadas por el diario paraguayo ABC Color, a finales de septiembre de 2026 Ueno tenía depósitos del sector público y del sistema previsional por un equivalente a unos US$855 millones.

Entre esos recursos estaban los del Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de gestionar las jubilaciones y parte de la cobertura sanitaria de los trabajadores paraguayos.

La Fiscalía también sostiene que el banco intentó sacar de sus balances créditos problemáticos mediante una supuesta "venta" a otra empresa, que a su vez había recibido financiación indirecta de Ueno. Los créditos problemáticos no desaparecieron: simplemente cambiaron de forma, según explica Orkun Saka.

Getty Images Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay, fue detenido en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank.

Los lazos con el gobierno

La expansión de Ueno también estuvo acompañada de vínculos con figuras del gobierno.

Santiago Peña había sido accionista de Ueno Holding, una sociedad vinculada al conglomerado empresarial propietario del banco, antes de vender su participación en marzo de 2025.

El mandatario se ha defendido alegando que nunca fue accionista directo de Ueno Bank.

Otro vínculo relevante era el de Carlos Carvallo Spalding, quien había presidido Financiera Ueno antes de ser nombrado presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) en septiembre de 2023. Fue designado por el mismo gobierno de Peña.

Poco después del nombramiento de Carvallo, el BCP aprobó la transformación de Ueno en banco.

Estos vínculos fueron cuestionados por la oposición, que acusó a Peña de posibles conflictos de intereses.

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Paraguay había conseguido el grado de inversión y mantenía una perspectiva positiva de Fitch, lo que indicaba que su calificación crediticia podía mejorar en el futuro.

Con el retiro de esa perspectiva positiva, el país podría enfrentar tasas de interés más altas al endeudarse en los mercados internacionales, ya que los inversores podrían percibir un mayor riesgo y exigir una mayor rentabilidad por prestar dinero a Paraguay.

Esto encarecería el acceso al crédito y reduciría el margen del Estado para financiar otros gastos.

Pero Orkun Saka, profesor e investigador de economía financiera en City St George’s, University of London, advierte que la crisis puede dejar una huella más profunda en la economía paraguaya: la pérdida de confianza en sus instituciones.

Considera que la proximidad entre el banco, el organismo regulador y la presidencia plantea interrogantes sobre la capacidad de las instituciones para supervisarse y controlarse mutuamente.

En los últimos años, Paraguay había conseguido atraer un número considerable de inversiones internacionales.

Por lo que la pérdida de confianza puede ser una de las consecuencias más duraderas de una crisis de este tipo.

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