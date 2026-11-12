Getty Images

Jensen Huang, una de las figuras más importantes de la industria de la inteligencia artificial, ha dimitido como director ejecutivo del gigante tecnológico Nvidia, según informó el consejo de administración de la empresa.

Huang había quedado en el ojo de la tormenta cuando se le acusó de tener una relación extramatrimonial con Alice Huang (ambos comparten apellido pero no tienen parentesco), la exdirectora ejecutiva de una empresa de centros de datos con sede en Singapur.

La mujer ha sido señalada como una presunta espía china.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El ejecutivo admitió el domingo pasado haber sido "infiel" a su esposa y pidió disculpas por haberla lastimado a ella y a sus hijos.

Luego, el diario New York Times publicó que Huang mantuvo una segunda relación sentimental con una empleada de su propia compañía.

Pekín ha advertido a Estados Unidos que no utilice las acusaciones de espionaje como pretexto para restringir, una vez más, las ventas de tecnología a China.

El gobierno del país asiático ha negado los señalamientos.

Nvidia ya está investigando la relación que Huang ha reconocido; el FBI también está llevando a cabo sus propias pesquisas.

Getty Images La empresa es una pieza clave en las relaciones geopolíticas de los dos grandes líderes mundiales.

Zoe Kleinman, editora de Tecnología e Inteligencia Artificial de BBC News, destacó que hace una semana nadie habría imaginado que Huang podía dejar Nvidia.

"El hombre que cofundó esta empresa de chips para IA -tremendamente exitosa-, que trabajó incansablemente para construirla desde cero, que la guio a través de momentos desastrosos con una energía inagotable y una determinación implacable, convirtiéndola en el gigante que es hoy, ha terminado cayendo por culpa de su propia vida amorosa".

Para Kleinman, "es una historia extraordinaria y, curiosamente, algo anticuada para una empresa tecnológica que tiene la mirada puesta en el futuro".

La editra de BBC News informó que Colette Kress, quien asume el cargo de forma interina, es un rostro conocido dentro de la compañía, lo cual seguramente resultará tranquilizador para la gente y los accionistas.

"Lleva 13 años en la empresa y, para quienes siguen de cerca las importantes finanzas de Nvidia, es una figura habitual en las presentaciones de resultados. Ella misma es multimillonaria".

Sin embargo, indica Kleinman, Kress no es ingeniera y su estilo de liderazgo será muy distinto al de Jensen Huang, un jefe sumamente exigente.

"Además, deberá convencer a los inversores de que, para Nvidia, todo sigue igual y que el ritmo de innovación -por el cual la empresa es reconocida- no se detendrá".

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más