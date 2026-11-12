Al menos 5 personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en el centro de Washington DC la mañana de este jueves.
La policía informó que había un "tiroteo en curso" en el barrio de Logan Circle, un par de kilómetros al norte de la Casa Blanca.
El Departamento de Policía Metropolitana (MPD, por sus siglas en inglés) dijo que al momento desconocía la condición de las personas heridas.
"El incidente ha provocado una situación de barricada en la cuadra 1500 de la calle 15, Noroeste", dijo el MPD en un breve comunicado.
"El Equipo de Respuesta a Emergencias del MPD se encuentra en el lugar. Por favor, eviten la zona mientras trabajamos para resolver el incidente", añadió.
Al lugar llegaron decenas de vehículos de emergencia.
Testigos dijeron que los disparos se produjeron en los alrededores de un gimnasio llamado Vida, en Logan Circle.
"Varias personas" recibieron, indicó Brooke Pinto, una miembro del Concejo Municipal de la Ciudad de Washington, DC. Informó en X que la policía está buscando a un sospechoso.
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