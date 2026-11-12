Getty Images

Jensen Huang, una de las figuras más importantes de la industria de la inteligencia artificial, ha dimitido como director ejecutivo del gigante tecnológico Nvidia, según informó el consejo de administración de la empresa.

Huang había quedado en el ojo de la tormenta cuando se lo acusó de tener una relación extramatrimonial con Alice Huang (ambos comparten apellido pero no tienen parentesco), la exdirectora ejecutiva de una empresa de centros de datos con sede en Singapur.

La mujer ha sido señalada como una presunta espía china.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El ejecutivo admitió el domingo pasado haber sido "infiel" a su esposa y pidió disculpas por haberla lastimado a ella y a sus hijos.

Luego, el diario New York Times publicó que Huang mantuvo una segunda relación sentimental con una ejecutiva de su propia compañía.

Pekín ha advertido a Estados Unidos que no utilice las acusaciones de espionaje como pretexto para restringir, una vez más, las ventas de tecnología a China.

El gobierno del país asiático ha negado los señalamientos.

Nvidia ya está investigando la relación que Huang ha reconocido; el FBI también está llevando a cabo sus propias pesquisas.

Información en desarrollo

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más