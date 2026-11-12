Al menos 5 personas recibieron disparos, una de las cuales murió, en un tiroteo ocurrido en el centro de Washington DC la mañana de este jueves.
La policía informó que los disparos iniciaron poco antes de las 08:00 (13:00 GMT) en un gimnasio del barrio de Logan Circle, el cual se ubica un par de kilómetros al norte de la Casa Blanca.
Un sospechoso presuntamente abrió fuego al interior del establecimiento y luego el tiroteo siguió en los alrededores, informó Jeffrey W. Carroll, el jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana (MPD, por sus siglas en inglés).
Una de las víctimas murió en el gimnasio, mientras que otras cuatro personas resultaron heridas. Una de ellas se encuentra en condición crítica en un hospital cercano.
Carroll dijo que la policía ubicó a un posible sospechoso, un hombre blanco, en un séptimo piso de un edificio. Irrumpieron en el departamento después de escuchar un disparo y encontraron a la persona con una herida de bala.
Las primeras pesquisas apuntan a que había "algún tipo de conflicto con el edificio de departamentos", pero el jefe de la policía señaló que la investigación sigue en curso.
La situación llevó al despliegue de numerosos vehículos de emergencia, agentes y paramédicos. Testigos dijeron que el tiroteo inició en el gimnasio Vida, en Logan Circle.
El edificio está cerca de una zona comercial en la que también hay un supermercado, otras tiendas y restaurantes.
Es una zona de moda en pleno desarrollo, con muchos residentes jóvenes, ubicada al norte de la Casa Blanca.
No está cerca de edificios federales ni de áreas relacionadas con el gobierno de Donald Trump o el Congreso.
Sin embargo, al igual que en muchas zonas de Washington, los residentes afectados suelen trabajar en el gobierno federal o en los medios de comunicación.
Michael Carney, un usuario del gimnasio Vida, le contó al diario Washington Sun que estaba en una caminadora en el establecimiento cuando comenzó el tiroteo.
Asegura que escuchó "un estallido", que supuso que era una pelota de ejercicio que había reventado, antes de ver en el piso a una víctima que había recibido un disparo.
"Todos se estaban escondiendo detrás de macetas y cosas así", dice, al describir cómo se activó la alarma de incendio.
Una vez fuera del gimnasio, Carney escuchó entre cinco y diez disparos que parecían provenir de un callejón cercano.
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