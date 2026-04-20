Getty Images La lluvia puede desencadenar estados de ánimo afines a la relación y la felicidad.

Desde su aroma inconfundible hasta los iones negativos que libera, la lluvia ofrece beneficios fascinantes para nuestro organismo, especialmente en lo que respecta a nuestro estado de ánimo.

Era el sexto día consecutivo en que el índice de calor superaba los 38°C en New Milford, Connecticut, cuando el cielo adquirió un inquietante tono púrpura.

Yo dirigía un taller de teatro al aire libre y noté que los excursionistas observaban boquiabiertos una ominosa nube de varios kilómetros de extensión, que avanzaba sobre nuestras cabezas.

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De repente, un trueno sacudió el suelo y un relámpago se extendió por el firmamento como una telaraña irregular.

Oímos la lluvia antes de sentirla. Luego, de improviso, quedamos empapados bajo un torrente de gruesas gotas. Nadie lograba oír a los demás, así que señalé una plataforma techada cercana, donde se guardaban las bolsas de lavandería, y mis alumnos y yo echamos a correr hacia ella.

Empapados y riendo, nos dejamos caer sobre el montón de ropa sucia y observamos cómo la tormenta seguía desatada. Unos 30 minutos después, el cielo se despejó y el aire se percibía asombrosamente limpio y fresco.

El aroma intenso e inconfundible de la lluvia resultaba abrumador.

Mientras regresábamos caminando al lugar del ensayo, la hierba y los árboles parecían, de algún modo, más verdes y saludables.

Todos se veían más ligeros, sonreían con mayor facilidad, y yo sentí como si una niebla mental se hubiera disipado por fin. ¿Se debió acaso a que la ola de calor había remitido o a la adrenalina de la carrera hacia el refugio? ¿O tuvo la lluvia alguna influencia en nuestro mejor estado de ánimo colectivo?

Resulta que, tras décadas de estudiar los elementos relacionados con la capacidad potencial de la lluvia para mejorar el estado de ánimo, los científicos han hallado pruebas sólidas que respaldan esta idea.

Y este no es el único beneficio de la lluvia: las investigaciones demuestran que también elimina sustancias nocivas del aire, mientras que su olor podría incluso potenciar nuestra memoria.

Getty Images Hay beneficios derivados de la exposición a iones negativos en el aire, los cuales también son generados por la lluvia.

1. El impulso de serotonina

La razón principal podría residir en que la lluvia libera iones negativos en el aire: moléculas de oxígeno con un electrón adicional que se forman cuando las gotas de lluvia chocan entre sí o impactan contra una superficie y se fragmentan.

Se sabe que, en concentraciones elevadas, estos iones estimulan la producción de serotonina y las ondas alfa en el cerebro, propiciando un estado de mayor felicidad y relajación.

Cuando las gotas de lluvia golpean el suelo, pueden salpicar y liberar iones negativos en la atmósfera; un proceso conocido como efecto Lenard.

Por lo tanto, si deseas recibir una dosis considerable de iones negativos, esos potenciadores de la serotonina, intenta dar un paseo durante una tormenta lluviosa. Eso sí, asegúrate de buscar refugio en el interior si observas relámpagos, por precaución.

Algunos científicos sostienen que estos efectos positivos podrían deberse a que los iones negativos del aire aumentan los niveles de oxígeno en la sangre, lo cual genera una mejora en el estado de ánimo similar a la que se experimenta tras realizar ejercicio intenso.

No obstante, aún no existe evidencia concluyente que explique con exactitud qué mecanismo fisiológico interviene para producir estos efectos.

Pam Dalton, científica cognitiva del Centro Monell de Sentidos Químicos en Pensilvania, Estados Unidos, señala que todavía no se comprende bien por qué los iones negativos ejercen efectos como alteraciones en el estado de ánimo, así como influencia en la fatiga, el estado cardiovascular y la presión arterial.

"Si bien resulta intrigante, no existe un gran consenso respecto a los beneficios fisiológicos. Y se sabe menos aún sobre los posibles mecanismos mediante los cuales los iones negativos podrían desencadenar estos efectos", afirma Dalton.

Las investigaciones sobre los efectos de los iones negativos en el estado de ánimo comenzaron en la década de 1950. Pero los resultados permanecieron inconclusos hasta que, en la década de 1990, se dispuso de ionizadores de alto voltaje más avanzados, capaces de generar iones negativos con mayor eficiencia.

En un destacado estudio realizado en 1995, los investigadores descubrieron que los participantes que padecían trastorno afectivo estacional (TAE) y recibieron sesiones diarias con ionizadores de alto voltaje mostraron una probabilidad mucho mayor de experimentar una reducción significativa de sus síntomas, en comparación con aquellos que recibieron un tratamiento de baja intensidad.

Según Michael Tehan, profesor de la Universidad de Columbia y director del estudio, las lluvias intensas generan niveles de iones negativos en el aire similares a los producidos por los ionizadores de alto voltaje empleados por su equipo.

Sin embargo, señala que hasta la fecha ningún estudio ha demostrado este hecho de manera directa, ni ha establecido una correlación directa entre el tiempo de exposición a la lluvia y las variaciones en el estado de ánimo.

Getty Images Las gotas de lluvia limpian los agentes contaminantes del aire.

2. Un aire más limpio

Los iones negativos generados por la lluvia parecen purificar el aire, al eliminar partículas en suspensión tales como contaminantes y alérgenos, lo cual facilita la respiración.

Este efecto podría repercutir en el estado de ánimo y en la salud: dado que la mala calidad del aire se asocia con un aumento de la ansiedad y con un mayor riesgo de desarrollar trastornos de salud mental de mayor gravedad, resulta lógico inferir que un aire más limpio propiciaría el efecto contrario.

"Existen pruebas razonablemente sólidas de que los iones negativos son capaces de eliminar el polvo, las bacterias, los alérgenos y otras partículas del aire, lo cual puede tener un efecto positivo en su salud respiratoria para muchas personas", afirma Dalton.

Hasta hace aproximadamente una década, no estaba del todo claro cuán eficaces son los iones negativos para la limpieza.

En un estudio de 2015, unos investigadores replicaron esta capacidad a escala reducida al inyectar distintos tipos de partículas en una cámara de vidrio diseñada para generar gotas de lluvia.

Una vez que las gotas se habían evaporado, los investigadores recolectaron las partículas remanentes, registrando su posición para determinar si las partículas habían sido atraídas por las gotas.

Descubrieron que las gotas de lluvia de menor tamaño eran particularmente eficaces para atraer estas partículas suspendidas en el aire.

Getty Images Dar un paseo bajo la lluvia permite recibir una dosis considerable de iones negativos, que potencian la serotonina.

Cuando las gotas de lluvia caen al suelo, esencialmente "barren" las diminutas partículas suspendidas en el aire que encuentran a su paso, afirma Dan Cziczo, coautor del estudio y profesor de Ciencias Terrestres, Atmosféricas y Planetarias en la Universidad de Purdue en Indiana, Estados Unidos.

La carga eléctrica (los iones) presente en el interior de la gota de lluvia actúa como un imán para estas partículas, dando lugar a un proceso de barrido conocido como coagulación.

Cziczo compara este fenómeno con lo que ocurre cuando un equipo de construcción rocía con agua una obra polvorienta: el polvo en suspensión es empujado de nuevo hacia el suelo, dejando el aire más limpio.

La intensidad de la lluvia también influye.

"Cuanto más intensa sea la lluvia, mayor será el efecto de limpieza que se obtendrá en la atmósfera", señala Cziczo. Esto incluye la reducción de la cantidad de iones positivos en el aire, los cuales han sido asociados con la irritabilidad y un aumento de la ansiedad.

La próxima vez que haya una lluvia intensa, considera abrir las ventanas justo después de que cese.

Es probable que notes que el aire parece más limpio y, si la lluvia se produjo inmediatamente después de un frente frío (como suele ocurrir con las precipitaciones intensas), el viento que la acompaña podría introducir parte de ese aire puro en nuestro hogar, mejorando así la calidad del aire.

Getty Images La intensidad de la lluvia influye en su capacidad de limpiar el aire.

3. El aroma que estimula la memoria

El aroma inconfundible de la lluvia también puede tener un impacto psicológico.

Conocido como petricor, este olor emana del suelo tras una tormenta y a menudo se describe como penetrante y terroso, aunque de algún modo es limpio.

"El petricor surge cuando la lluvia libera aerosoles del suelo", afirma Phil Stevenson, profesor de química vegetal en la Universidad de Greenwich y responsable de la investigación sobre características de plantas y hongos en los Jardines de Kew, en el Reino Unido.

"Durante los periodos de sequía, las moléculas orgánicas procedentes de plantas, animales y del propio suelo se acumulan en las superficies. Cuando las gotas de lluvia impactan, estas moléculas -incluidos los aceites vegetales volátiles- se fragmentan, convirtiéndose en partículas suspendidas en el aire".

Se cree que el olor a "limpio" se debe al ozono, el cual puede ser arrastrado hacia la tierra por las corrientes descendentes de las tormentas.

Otra parte del aroma proviene de la geosmina, un compuesto químico que producen las actinobacterias al formar esporas en el suelo.

"La lluvia libera las esporas y la geosmina, creando ese aroma familiar de 'la primera lluvia tras una sequía', el cual resulta más perceptible durante las estaciones cálidas", afirma Stevenson.

Esto podría explicar por qué los seres humanos somos tan sensibles a él. De hecho, somos más sensibles que los tiburones ante el olor de la sangre.

Los científicos plantean la hipótesis de que evolucionamos para comprender que el petricor -el aroma de la lluvia sobre la tierra seca- señalaba la renovada abundancia de agua dulce, un hecho que probablemente ayudó a nuestros antepasados ​​a sentirse seguros y en calma.

Se ha demostrado que estos olores provocan cambios distintivos en la actividad de las ondas alfa y beta del cerebro, los cuales están asociados a un estado de mayor calma y relajación.

Además, gracias a su olor único y a la drástica transformación que opera en el entorno, la lluvia puede convertirse también en un poderoso detonante de la nostalgia.

Mi experiencia con la tormenta en el campamento tuvo lugar hace más de 20 años. Sin embargo, cada vez que llueve, mi mente recrea la imagen de aquel día con una claridad asombrosa.

"Una experiencia sensorial, como el olor de la lluvia que se aproxima o el aroma que perdura tras ella, puede erigirse como el telón de fondo o el contexto que queda indisolublemente ligado a nuestros recuerdos de lugares o emociones muy diversos", señala Dalton, quien ha dedicado gran parte de su labor investigadora a estudiar el significado psicológico del olfato.

Ella explica que cualquier olor tiene la capacidad de activar la amígdala, la estructura cerebral encargada de procesar las emociones y los recuerdos con una fuerte carga afectiva.

Precisamente esa conexión con nuestro epicentro emocional es lo que explica por qué los recuerdos asociados a determinados olores tienden a arraigarse en el cerebro y a conservar su viveza a lo largo del tiempo.

Por consiguiente, resulta irrelevante si percibimos un olor -como el de la lluvia- como algo bueno o malo; lo verdaderamente determinante y evocador es el contexto en el que experimentamos esa sensación olfativa.

Así que, la próxima vez que llueva, asómate por una ventana abierta o sal a dar un paseo tras el aguacero y percibe el aroma. Observa qué detalles de momentos lejanos del pasado afloran en tu memoria.

Getty Images El olor único de la lluvia hace que pueda ser un poderoso desencadenante de la nostalgia.

4. El sonido relajante

Sin embargo, no es solo el acto de oler e inhalar la lluvia lo que puede hacernos sentir bien, sino también el escucharla. Por ello, a menudo se incluyen pistas de sonido de lluvia en las máquinas de relajación sonora.

Una lluvia constante puede reducir los niveles de cortisol, induciendo una sensación de calma, además de enmascarar los ruidos molestos.

"Los sonidos del agua se han asociado con la activación del sistema nervioso parasimpático, la rama del sistema nervioso encargada de la relajación y la recuperación", afirma Amy Sarow, audióloga clínica que ejerce en un centro de atención ambulatoria en Southfield, Michigan.

"Cuando este sistema se activa, podemos observar efectos fisiológicos tales como una disminución de la frecuencia cardíaca y una reducción de las respuestas al estrés#.

Un estudio reciente reveló que el sonido de la lluvia resultaba más eficaz dentro del rango de los 40 a 50 decibelios (equivalente a una lluvia suave y ligera), reduciendo los niveles de estrés hasta en un 65%.

Una lluvia intensa, que se sitúa en la frecuencia aún más baja del "ruido marrón", puede resultar más envolvente y brindar una mayor sensación de arraigo, señala Sarow, además de enmascarar los ruidos molestos para favorecer el sueño.

Ambos niveles pueden resultar relajantes, a menudo todo se reduce a una cuestión de preferencia personal, advierte Sarow.

"Si alguien escucha estos sonidos de manera intencionada como parte de una rutina de relajación, la experiencia puede empezar a asemejarse a las prácticas de atención plena o meditación, en las que el sonido actúa como un anclaje para la atención y la relajación".

Si bien mi tormenta no me sumió exactamente en un estado zen, sí logró hacerme sentir mejor y más conectada con el momento presente.

Ahora, cada vez que cae un aguacero, procuro dedicar un poco más de tiempo a sumergirme en esa experiencia. La próxima vez que veas lluvia en el pronóstico del tiempo, considera sintonizar con esa experiencia. Podrías llevarte una grata sorpresa.

Aquí puedes leer la versión original de esta nota en inglés.

BBC

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