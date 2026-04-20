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Un padre mató a siete de sus hijos y a otro menor no relacionado con él en un tiroteo masivo en Shreveport, en Luisiana, EE.UU.

Los niños tenían entre uno y 14 años, dijo Chris Bordelon, portavoz de la policía en dicha localidad.

Un total de 10 personas, incluyendo dos adultos, fueron baleadas, continuó.

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El atacante murió tras una persecución en la que los agentes acabaron disparando.

Las autoridades dijeron que aún estaban recopilando detalles en la escena del crimen, que se extiende por tres lugares.

Los hechos están aparentemente relacionados con "violencia doméstica", agregó. Bordelon.

El sospechoso ha sido identificado como Shamar Elkins, informó a la BBC Leigh Anne Evensky, directora de comunicaciones del alcalde de Shreveport.

Su cuñado, Troy Brown, declaró al diario Washington Post que vivía con el atacante, quien estaba alterado después de que su esposa solicitara el divorcio. "Después de la primera discusión sobre el divorcio, actuaba como si estuviera perdiendo la razón", dijo al periódico.

Crystal Brown, prima de una de las mujeres heridas, dijo a la agencia de noticias AP que la pareja debía comparecer ante un tribunal el lunes.

"Esta es una escena de crimen más grande de lo que hayamos visto jamás aquí", añadió, por su parte, Bordelon, portavoz de la policía.

Shreveport es la tercera ciudad más grande de Luisiana y está situada cerca de la frontera estatal con Texas.

Cómo sucedieron los hechos

Los agentes dijeron que el tiroteo comenzó alrededor de las 5:00 (10:00 GMT) del domingo.

El sospechoso disparó contra 10 personas antes de huir en un coche robado.

Posteriormente, la policía lo persiguió y lo abatió.

Dos mujeres adultas, incluida la madre de los niños, se encuentran en estado crítico.

Según la policía, Elkins disparó a una mujer en la calle antes de acudir a una vivienda cercana, donde mató a ocho niños, "uno de los cuales no era pariente suyo".

BBC

Uno de los heridos corrió hasta una casa cercana y llamó a las autoridades, señalaron los agentes, quienes indicaron que el tirador actuó solo. Un noveno niño saltó desde el techo y fue hospitalizado, dijo Bordelon.

"Desgarradora tragedia"

En declaraciones realizadas a primera hora del domingo, el alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux, dijo:

"Se trata de una situación trágica, quizá la peor situación trágica que jamás hayamos vivido en Shreveport. Tenemos familias que están sufriendo, agentes de policía que están sufriendo, personal forense que está sufriendo. Esto afecta a toda la comunidad, así que todos lloramos junto a estas familias".

El incidente es el tiroteo masivo más mortífero en EE.UU. desde enero de 2024, cuando ocho personas murieron en Joliet, Illinois, según el Gun Violence Archive (GVA), una organización sin fines de lucro que rastrea la violencia armada en el país norteamericano.

Getty Images Bordelon señaló que el tiroteo de este fin de semana supone la escena del crimen más compleja que hayan tenido que investigar en la zona.

El GVA define un tiroteo masivo como un incidente en el que cuatro o más víctimas reciben disparos, sin incluir al sospechoso.

El jefe de la policía de Shreveport, Wayne Smith, dijo que su corazón estaba con toda la comunidad.

"No puedo ni empezar a imaginar cómo puede ocurrir algo así", afirmó.

Añadió que la investigación se estaba llevando a cabo en coordinación con la Policía Estatal de Luisiana y con la ayuda de otras agencias.

"Vamos a trabajar diligentemente, el tiempo que sea necesario, para obtener algunas respuestas sobre lo ocurrido", señaló.

El concejal de Shreveport Grayson Boucher dijo que más del 30 % de los delitos y el 30 % de los homicidios en la ciudad tenían relación con la violencia doméstica, y añadió: "Ahora esa cifra ha aumentado".

"Hemos más que duplicado los homicidios en la ciudad de Shreveport a causa de un solo acto de violencia doméstica", informó.

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