BBC El ex comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, Ebrahim Azizi, habló con la BBC en Teherán sobre la situación actual en la región.

"Jamás. Es nuestro derecho inalienable", le dice a la BBC Ebrahim Azizi, excomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) en referencia al control del estrecho de Ormuz.

Irán nunca renunciará al control. "Decidirá el derecho de paso, incluyendo los permisos para que los buques transiten por el estrecho", añade este alto cargo del Parlamento iraní y presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior.

Azizi subraya que esto está a punto de quedar consagrado en la ley.

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"Presentaremos un proyecto de ley en el Parlamento, basado en el artículo 110 de la Constitución, que abarca el medio ambiente, la seguridad marítima y la seguridad nacional, y las fuerzas armadas lo implementarán", afirma.

A medida que crece la preocupación por el cierre de esta vía marítima estratégica, que provoca crecientes crisis económicas a nivel mundial, resulta evidente que no se trata de una crisis pasajera que se resuelva de un día para otro.

Getty Images El estrecho de Ormuz es un punto estratégico para el suministro energético y el transporte marítimo mundial.

La guerra le ha proporcionado a Teherán lo que considera una nueva arma: Azizi describió este estrecho de gran importancia estratégica, que Irán ha logrado convertir en arma durante el conflicto, como "uno de nuestros activos para enfrentar al enemigo".

El excomandante es una figura clave en un parlamento dominado por los sectores más intransigentes. Azizi también refleja el pensamiento de algunos de los altos cargos que están emergiendo en el nuevo orden nacido de esta guerra, que se ha militarizado cada vez más y está dominado por los sectores más intransigentes, sobre todo por la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), tras una serie de asesinatos de alto nivel perpetrados en ataques israelíes.

Teherán ve ahora su capacidad para controlar el paso del tráfico marítimo vital, incluidos los buques cisterna de petróleo y gas, no solo como una moneda de cambio en las negociaciones actuales, sino como una herramienta de presión a largo plazo.

Poder de disuasión

"La principal prioridad de Irán tras la guerra es restablecer la disuasión, y el estrecho de Ormuz es uno de sus principales activos estratégicos", explica Mohammad Eslami, investigador de la Universidad de Teherán.

"Teherán está abierto a dialogar sobre cómo otras naciones pueden beneficiarse del nuevo marco estratégico iraní para el estrecho, pero el control es fundamental".

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Pero algunos de los vecinos de Irán no ven esto con buenos ojos, ya furiosos por los ataques sufridos durante las cinco semanas de guerra, que ahora se encuentra en pausa gracias a un frágil alto el fuego temporal.

"Un acto de piratería hostil", así lo describió Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, en una entrevista reciente.

Advirtió de que si Irán se negaba a renunciar al control de estas aguas internacionales, sentaría un "precedente peligroso" para otras vías marítimas estratégicas del mundo.

"Son los piratas que vendieron nuestra región a los estadounidenses", replicó Azizi, en referencia a las bases militares estadounidenses en Medio Oriente que, junto con otras infraestructuras, fueron blanco repetido de drones y misiles iraníes. Estados Unidos, añadió, era "el mayor pirata del mundo".

"Siempre hemos dicho que debemos trabajar juntos para garantizar la seguridad de nuestra región", enfatizó Azizi.

Esa visión se ha desvanecido para la mayoría de los estados del Golfo, con la excepción de Omán, uno de los aliados más cercanos de Irán en la región, que controla la costa sur del estrecho. A principios de este mes, Omán mantuvo conversaciones con Teherán para garantizar el tránsito seguro y sin contratiempos de los buques.

Getty Images La tensión e incertidumbre en Medio Oriente se volvió a elevar este fin de semana.

También parece haber indicios de desacuerdo —aunque no está claro cuán profundos son— dentro de la élite militar y política de Irán.

Esto quedó patente en las recientes y contundentes críticas dirigidas al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, cuando publicó un comunicado en redes sociales el viernes afirmando que el estrecho de Ormuz estaba "completamente abierto".

El presidente estadounidense, Donald Trump, respondió de inmediato con un "GRACIAS" en mayúsculas en una publicación en redes sociales.

En cuestión de minutos, medios de comunicación vinculados a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) reprendieron a Araghchi.

La agencia estatal de noticias Mehr afirmó que la publicación del ministro de Asuntos Exteriores "brindó a Trump la oportunidad perfecta para ignorar la realidad, declararse vencedor de la guerra y celebrar la victoria".

Otra agencia de noticias, Tasnim, lo describió como un "tuit deficiente e incompleto que generó ambigüedad engañosa sobre la reapertura del estrecho de Ormuz".

Divisiones dentro del régimen

Araghchi recalcó que la vía marítima solo estaba abierta a los buques autorizados por la armada de la IRGC y a través de rutas designadas que requerían el pago de peajes.

Azizi desestimó cualquier impresión de divisiones dentro del régimen. "En materia de seguridad nacional, no existen posturas moderadas ni intransigentes".

El destino de este estrecho se decidirá en las más altas esferas del Estado. Es uno de los temas centrales de las conversaciones de alto nivel que se reanudarán en Islamabad el martes, tras la primera ronda de negociaciones históricas cara a cara que tuvo lugar en la capital pakistaní el fin de semana pasado.

Trump ha anunciado que enviará una delegación que, según declaró un funcionario de la Casa Blanca a la BBC, estará encabezada nuevamente por el vicepresidente estadounidense JD Vance.

Los funcionarios iraníes guardan silencio hasta el momento sobre si su equipo, liderado por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, regresará a Pakistán. Medios locales informan que Irán no asistirá mientras se mantenga el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

Trump ha ordenado repetidamente a Irán que abra este corredor marítimo, incluso en una publicación cargada de improperios en redes sociales el 5 de abril, en la que advirtió que Irán "viviría en el infierno" si no acataba su orden.

Ahora acusa a Teherán de intentar "chantajear" a Estados Unidos.

"No espero mucho de un hombre que distorsiona la verdad", se burla Azizi. "Simplemente estamos defendiendo nuestros derechos frente al chantaje estadounidense".

Publicaciones burlonas

Como muchos altos cargos iraníes, Azizi suele responder a Trump con publicaciones burlonas en redes sociales. Su comportamiento provocador pone de manifiesto cómo disfrutan del acceso a internet internacional, negado a la gran mayoría de los iraníes debido al bloqueo digital casi total vigente desde hace semanas.

Azizi, cuya agenda parlamentaria también incluye la seguridad nacional, no especificó cuándo se levantaría la prohibición, limitándose a enfatizar: "Cuando sea seguro, la levantaremos para que el enemigo no se aproveche".

Getty Images El régimen de los ayatolás dejó en claro que el tráfico solo se restablecerá cuando Washington retire sus embarcaciones de la zona.

También le pregunté sobre las recientes oleadas de arrestos y sobre las decenas de condenas a muerte impuestas a manifestantes detenidos durante las protestas nacionales de enero, que fueron reprimidas con fuerza letal y causaron miles de muertos, según organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional. Recientemente se han llevado a cabo varias ejecuciones, incluso de jóvenes.

Azizi reiteró la afirmación del gobierno de que los servicios de inteligencia estadounidenses e israelíes (la CIA y el Mossad, respectivamente) habían estado involucrados en los disturbios.

Desestimó la creciente preocupación entre algunos iraníes de que la seguridad interna se endurezca aún más.

"En la guerra, incluso en un alto el fuego, hay reglas", declaró.

*La corresponsal de la BBC, Lyse Doucet, informa desde Teherán con la condición de que ninguno de sus materiales se utilice en el Servicio Persa de la BBC. Estas restricciones se aplican a todos los medios de comunicación internacionales que operan en Irán.

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