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Un hombre mató a ocho niños en diferentes casas de la ciudad de Shreveport, estado de Luisiana, EE.UU., antes de ser perseguido y abatido por la policía.

El portavoz de la policía de Shreveport, Chris Bordelon, dijo que las víctimas tenían edades entre uno y unos 14 años. Un total de 10 personas, incluyendo dos adultos, fueron baleadas.

El atacante murió tras una persecución en la que los agentes acabaron disparando, informó Bordelon.

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Las autoridades dijeron que aún estaban recopilando detalles en la escena del crimen, que se extiende por tres lugares.

Los hechos están aparentemente relacionados con violencia doméstica y algunas de las víctimas eran parientes del sospechoso, dijo Bordelon.

"Esta es una escena de crimen más amplia de lo que hayamos visto jamás aquí", dijo Bordelon.

Shreveport es la tercera ciudad más grande de Luisiana y está situada cerca de la frontera estatal con Texas.

Shreveport Police Department El jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith, dijo que su corazón estaba con toda la comunidad.

Cómo sucedieron los hechos

La policía informó que los tiroteos ocurrieron alrededor de las 05:00 hora local (09:00 GMT), cuando un hombre armado disparó contra 10 personas.

"Tenemos familias sufriendo, tenemos policías y forenses sufriendo", expresó el alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux. "Esto afecta a toda la comunidad, así que todos lloramos con estas familias."

Según le dijo a la BBC Leigh Anne Evensky, directora de Comunicación del alcalde, el sospechoso ha sido identificado como Shamar Elkins.

"Esta es una situación trágica, quizá la peor situación que hemos tenido en Shreveport", añadió el alcalde, que pidió rezar por las familias y la ciudad.

BBC

El tiroteo tuvo lugar en varios lugares de la ciudad, incluyendo dos viviendas en la misma calle y una tercera en otra zona del barrio, según la policía.

El portavoz Bordelon dijo que los agentes acudieron a una casa poco antes de las 06:00 hora local y encontraron a los niños.

"Todos los fallecidos en este caso son menores de edad", añadió Bordelon.

Dijo que los agentes determinaron que la llamada era "de carácter doméstico" y añadió que uno de los heridos en la casa había huido a una vivienda aledaña.

Tras el tiroteo, el atacante robó un vehículo y emprendió la huida, según la policía.

Bordelon comentó que los agentes lo persiguieron hasta otro barrio de la ciudad y dispararon al presunto tirador, que murió.

"Desgarradora tragedia"

El jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith, dijo que su corazón estaba con toda la comunidad.

"No puedo ni empezar a imaginar cómo puede ocurrir un suceso así", manifestó Smith.

Añadió que la investigación se está llevando a cabo en coordinación con la Policía Estatal de Luisiana y con la ayuda de varias otras agencias.

"Vamos a trabajar con diligencia el tiempo que haga falta para obtener respuestas sobre lo que ha ocurrido", dijo.

Por su parte, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, expresó que él y su esposa están "destrozados por esta horrible situación, y rezamos por todos los afectados".

"Estamos profundamente agradecidos a los agentes de la ley y a los servicios de emergencia que trabajan incansablemente en el lugar", añadió Landry.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que representa el distrito de Luisiana donde tuvo lugar el tiroteo, también comentó sobre la "desgarradora tragedia".

"Guardamos muy de cerca en nuestros pensamientos y oraciones a las víctimas, sus familias y seres queridos, y a nuestra comunidad de Shreveport durante este momento tan difícil", expresó, y añadió que agradecía la rápida respuesta de la policía local.

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