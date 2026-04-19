BBC

Un hombre mató a ocho niños en varios tiroteos en diferentes casas de la ciudad de Shreveport, estado de Luisiana, EE.UU., antes de ser perseguido y dado de baja por la policía.

El portavoz de la policía de Shreveport, Chris Bordelon, dijo que las víctimas tenían edades entre uno y unos 14 años. Un total de 10 personas, incluyendo dos adultos, fueron baleadas.

El atacante murió después tras una persecución con agentes que le dispararon, informó Bordelon. Ninguno de los agentes resultó herido.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El sospechoso robó un automóvil al salir del lugar de los hechos y fue seguido por la policía, según Bordelon.

Las autoridades dijeron que aún estaban recopilando detalles sobre la escena del crimen, que se extendía por tres lugares.

Relacionaron los hechos a violencia doméstica y que algunos de las víctimas estaban relacionadas con el sospechoso, dijo Bordelon.

"Esta es una escena extensa como ninguna que la mayoría haya visto jamás", dijo Bordelon.

Shreveport es la tercera ciudad más grande de Luisiana y está situada cerca de la frontera estatal con Texas.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más