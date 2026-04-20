BBC Lucy Domaille ha renunciado a su anonimato como víctima de un delito sexual para contar su historia.

Una mujer que fue grabada en secreto en su propia casa afirma que la experiencia ha "tomado el control de su vida" y la ha dejado sintiéndose insegura.

Lucy Domaille, quien vive en Guernsey, una isla británica que queda en la costa oeste del país, ha renunciado a su anonimato como víctima de un delito sexual para hablar públicamente sobre el impacto que el voyeurismo ha tenido en ella y en su familia.

"No duermo", le dijo Domaille a la BBC.

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"Cada ruido, cada vez que se abre la puerta, sientes como si alguien te estuviera observando las 24 horas del día. Ha tomado completamente el control de mi vida. Ha consumido mi mente", añadió.

En octubre del año pasado, la policía de Guernsey le informó a Domaille que había sido víctima de voyeurismo.

Un hombre al que conocía por 25 años la había grabado en secreto mientras salía de la ducha en su casa, a través de un hueco en las cortinas y agazapado fuera de una de sus ventanas.

Getty Images El voyeourismo es un delito en Reino Unido.

Desde entonces, el incidente ha ocupado cada pensamiento de Domaille mientras está despierta.

"Ya no soy la misma persona. Es devastador para el alma, es torturante", explicó.

También le ha arrebatado la sensación de seguridad.

"Cuando llegas a casa, se supone que es el lugar donde te sientes a salvo, y yo he perdido eso por completo", añadió.

"Estoy obsesionada. No duermo… lo he perdido todo", dijo.

"Han robado la inocencia de mis hijos"

Lucy estaba paseando por un supermercado cuando su marido la llamó para decirle que había dos agentes de policía en su casa preguntando por ella.

Más tarde supo que había sido víctima de Kirk Bishop, cuyos delitos de violación de la privacidad habían sido descubiertos por la policía local en una página de internet.

Aseguró que el trauma emocional sufrido significaba que "ya no soy la misma persona; no creo que lo vuelva a ser nunca".

Como madre de dos hijos pequeños, dijo que la situación también había cambiado la forma en que interactuaba con ellos en casa.

"A veces un niño sale del baño y corre por el pasillo hasta su dormitorio sin ropa. Ahora no quiero eso. Han robado la inocencia de mis hijos. Me aseguro de que estén con algo de ropa".

BBC News En algunos casos, Kirk Bishop irrumpió en las casas de las personas y las grabó teniendo relaciones sexuales.

Bishop, de 40 años, se declaró culpable de un total de 20 acusaciones relacionadas con 12 víctimas distintas ante la justicia británica el pasado 9 de febrero.

Las acusaciones incluían allanamiento con intención de cometer un delito sexual, agresión, voyeurismo, robo con allanamiento e intención delictiva, y posesión de drogas. Todo esto tuvo lugar entre 2022 y 2025.

En algunos casos, entró por la fuerza en las viviendas de las personas y las grabó manteniendo relaciones sexuales.

Sin embargo, pese a la condena, Lucy afirmó que su experiencia con la policía y el sistema judicial le dejó dudas sobre la posibilidad de denunciar un delito en el futuro.

Explicó que parte del consejo que recibió por parte de los agentes fue "asegurarse de que las cortinas estuvieran bien cerradas".

Descubrió, además, que una imagen suya hallada en uno de los dispositivos de Bishop era un fotograma extraído de un video, que previamente había sido compartido dentro de la comisaría para intentar identificarla.

Dijo que su privacidad fue vulnerada una vez más.

Lucy concluyó afirmando que una de las mejores cosas que tenía vivir en una isla era la sensación de seguridad, algo que, según ella, ha perdido por completo.

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