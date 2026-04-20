Getty Images Syrnerica Pugh (a la derecha) recibe consuelo mientras llora la muerte de sus sobrinos y sobrinas.

Tenían entre uno y catorce años y todos fueron asesinados por su padre.

Shamar Elkins, de 31 años, atacó este domingo a siete de sus hijos y a su esposa en una serie de tiroteos que conmocionaron a los habitantes de Shreveport, Luisiana, Estados Unidos.

Se trata de una tragedia que ha enlutado a la comunidad y que está siendo investigada por las autoridades.

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Además de dar muerte a sus hijos, el exsoldado del Ejército estadounidense -quien fue abatido por la policía tras los ataques- mató a un octavo niño con el que no tenía relación de parentesco directa.

Su esposa y otra mujer también fueron tiroteadas por Elkins y se encuentran hospitalizadas y en estado crítico, según han informado las autoridades.

Su familia ha declarado que, antes de los asesinatos, Elkins estaba enfrentando problemas de salud mental y estaba en medio de un proceso de divorcio.

El incidente es el tiroteo masivo más mortal en los Estados Unidos desde enero de 2024, cuando ocho víctimas murieron en Joliet, Illinois.

"Esta es una situación trágica, tal vez la peor situación trágica que hemos tenido en Shreveport", dijo el alcalde de la ciudad, Tom Arceneaux.

¿Cómo fue el ataque?

La policía informó que el tiroteo ocurrió este domingo 19 de abril alrededor de las 05:00 de la madrugada, hora local (10:00 GMT).

El ataque habría sucedido tras una discusión entre Elkins y su esposa, según informaron medios locales.

Las autoridades explicaron que el hombre de 31 años al parecer asesinó a varios de sus hijos mientras dormían, con disparos directos en sus cabezas.

En una conferencia de prensa, la policía dijo que la escena del crimen era "muy extensa" y abarcaba tres lugares, incluyendo dos viviendas.

Después del tiroteo, Elkins robó un vehículo e intentó huir.

Los oficiales lo persiguieron a otro vecindario, en Bossier Parish, operativo donde finalmente murió.

"Los oficiales se vieron obligados a usar sus armas reglamentarias, neutralizando al sospechoso", dijo la policía en un comunicado.

Getty Images En la imagen se puede ver la casa en la que Elkins abrió fuego contra sus hijos.

¿Quién era Shamar Elkins?

Shamar Elkins tenía 31 años y se desempeñaba en el United Parcel Service (UPS), una compañía de mensajería y logística.

Su madre, Mahelia Elkins, y su padrastro, Marcus Jackson, han dicho a medios estadounidenses que el hombre estaba afectado por su inminente divorcio de su esposa, Shaneiqua Pugh.

La señora Elkins relató que a inicios de abril ella y su esposo hablaron con él vía telefónica y que su hijo sonaba abatido.

En ese intercambio, Elkins les habría dicho que quería quitarse la vida y que se estaba ahogando en "pensamientos oscuros" ante la solicitud de separación de Pugh.

"Le dije: 'Puedes superar las cosas, hombre. No me importa por lo que estés pasando, puedes superarlo'", dijo su padrastro.

"Luego recuerdo que me dijo: 'Algunas personas no regresan de sus demonios'".

De acuerdo al New York Times, la señora Elkins afirmó que ella no era demasiado cercana a su hijo dado que tras su nacimiento lo dejó al cuidado de su amiga Betty Walker, mientras ella enfrentaba una adicción a las drogas.

Walker habló con las autoridades el domingo y dijo estar devastada y sorprendida por lo ocurrido.

La mujer afirmó haber visto a Elkins por última vez el fin de semana pasado en una cena familiar en la que nada le pareció fuera de lo normal.

Getty Images La comunidad ha hecho velatones en memoria de los menores asesinados.

De acuerdo a vecinos y familiares, Elkins compartía regularmente con sus hijos.

En varias publicaciones de Facebook se le ve junto a ellos haciendo actividades normales.

Para la Pascua de Resurrección de este año, por ejemplo, el hombre publicó una imagen con sus siete hijos, antes de ir a la iglesia. Su último post en la red social fue una imagen de su hija mayor compartiendo una hamburguesa.

A través de un comunicado, el Ejército informó que Elkins sirvió en la Guardia Nacional del Ejército de Luisiana desde agosto de 2013 hasta agosto de 2020.

De acuerdo a registros judiciales recogidos, Elkins tenía al menos dos condenas previas. Una por conducir bajo los efectos del alcohol en 2016 y otra por uso ilegal de armas en 2019.

"En una descripción policial del incidente de marzo de 2019, un oficial escribió que Elkins sacó una pistola de 9 milímetros de su cintura y disparó cinco veces contra un vehículo después de que el conductor le apuntara con un arma plateada. Una de las balas que disparó fue encontrada cerca de una escuela donde niños jugaban afuera", detalló el New York Times.

¿Cuál fue el móvil?

Las autoridades han informado que las razones que llevaron a Elkins a matar a sus siete hijos y atacar a su esposa aún son materia de investigación.

Sin embargo, familiares de las víctimas han apuntado precisamente a la solicitud de divorcio que le había hecho previamente su esposa.

El cuñado de Elkins, Troy Brown, le dijo al Washington Post que vivía con el atacante y que lo había visto molesto después de que su pareja le solicitara separarse.

"Después de la primera discusión sobre el divorcio, actuó como si estuviera perdiendo la cabeza", dijo al citado medio.

Crystal Brown, prima de una de las mujeres heridas, dijo a la agencia de noticias AP que la pareja debía comparecer ante la corte justamente este lunes.

Brown describió a todos los menores como "niños felices, muy amigables y muy dulces".

BBC

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