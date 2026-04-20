Sam Tsang / Getty El Touska, en una imagen tomada en Hong Kong en 2017.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que fuerzas navales de su país han interceptado un buque de bandera iraní cuando intentaba superar el bloqueo estadounidense a los puertos de Irán.

Según dijo Trump, al barco Touska se le dio aviso para que se detuviera pero se negó y la Armada estadounidense "lo detuvo en seco abriendo un agujero en la sala de máquinas".

El barco se encuentra ahora en poder de Estados Unidos y, según el presidente, los marines examinan ahora su carga. Trump dijo que el barco estaba sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. por su "actividad ilegal previa".

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El alto mando militar iraní afirmó en un comuniciado que Estados Unidos cometió "una violación del alto el fuego al abrir fuego contra barcos mercantes iraníes en aguas del mar de Omán, inutilizando sus sistema de navegación" y "abordándolo con el despliegue de marines".

"Las fuerzas Armadas de la República islámica de Irán responderán pronto y tomarán represalias por este acto de piratería armada de la Armada de Estados Unidos", añadió el comunicado.

El Comando Central de Estados (CENTCOM) Unidos emitió un comunicado dando detalles de la captura del buque y difundió imágenes que, dijo, muestran el momento en que el destructor Spruance advierte por radio varias veces al Touska para que se detenga.

Según el CENTCOM, después de que el barco iraní desoyera los mensajes y siguiera navegando rumbo al puerto iraní de Bandar Abbas, el Spruance le radió orden a su tripulación de que desalojara su sala de máquinas.

Finalmente, abrió fuego contra el buque inutilizando sus motores.

Las fuerzas estadounidenses actuaron de manera "deliberada, profesional y proporcional", dijo el comunicado.

El incidente del Touska vuelve a situar el foco del conflicto en la navegación en la zona del estrecho de Ormuz, una ruta marítima estratégica por la que se estima que pasa el 20% del crudo del mundo.

Después de que Irán decidiera bloquear el paso por ella en respuesta a los ataques lanzados conjuntamente por Estados Unidos e Israel, el precio del petróleo aumentó significativamente y reabrirla se ha convertido en prioridad para muchos países.

Washington exigió a Teherán que permitiera pasar a los buques, pero tras días en los que sus demandas fueron ignoradas, Estados Unidos impuso el pasado 13 de abril su propio bloqueo en la zona, amenazando con interceptar a los barcos que zarparan de puertos iraníes.

CENTCOM El Touska fue interceptado tras ignorar las advertencias para que se detuviera, según informó Trump.

Qué se sabe del barco apresado

Los datos de Marine Traffic muestran que el barco capturado salió de Port Klang, en Malasia, el pasado 12 de abril para dirigirse hacia el golfo de Omán.

Su Sistema Automático de Identificación lo ubicaba a 40 millas del puerto de Chabahar, en el sudeste de Irán, hacia las 13.00GMT de este domingo. Luego se detuvo, dio la vuelta desplazándose ligeramente hacia el este y más tarde se detuvo definitivamente.

El buque portacontenedores mide poco más de 290 metros de eslora y tiene un calado de 13 metros.

La vía diplomática

El anuncio de la captura del buque se produjo poco después de que Trump dijera que enviaría una delegación a Pakistán para retomar las negociaciones con Irán, después de que el primer intento se saldara sin acuerdo.

El vicepresidente, JD Vance, estará al frente de la misión negociadora, según afirmó una fuente de la Casa Blanca, pero la televisión estatal iraní informó que Teherán "no tiene por ahora planes de participar".

La cadena citó funcionarios iraníes que aseguraron que "la continuidad del llamado bloqueo naval, la violación del alto el fuego y la retórica amenazante de Estados Unidos" han frenado las conversaciones que aupsicia el gobierno paquistaní.

Esta semana se presenta como crucial en el desarrollo de la guerra.

El alto el fuego de dos semanas alcanzado con la mediación de Pakistán expira el 22 de abril y en las últimas horas Trump ha vuelto a endurecer sus mensajes contra Irán.

En la misma publicación en sus redes en la que anunció que enviará representantes a negociar en Pakistán, reiteró su amenaza de que, si Irán no se aviene a un acuerdo, Estados Unidos destruirá los puentes y las centrales energéticas de Irán.

BBC

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