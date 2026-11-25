Villa Navidad 2026 abrirá sus puertas en Santo Domingo y Santiago con actividades gratuitas para toda la familia, entre ellas espectáculos musicales, juegos infantiles, exhibiciones de luces y ferias artesanales.

La programación se desarrollará de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche y estará disponible hasta el 6 de enero de 2027. Los espacios estarán ubicados en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en el Distrito Nacional, y en los jardines del Gran Teatro del Cibao, en Santiago.

La entrada será gratuita, por lo que el público podrá visitar las instalaciones y participar en las actividades sin pagar admisión.

¿Cuándo abre Villa Navidad 2026?

La apertura oficial de Villa Navidad en Santo Domingo será este jueves 26 de noviembre, pero las actividades estarán disponibles para el público a partir del viernes 27, en los Jardines del Arena Banreservas, dentro del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

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En Santiago, el espacio comenzará a recibir visitantes el sábado 28 de noviembre, en los jardines del Gran Teatro del Cibao.

Ambas sedes funcionarán de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche y permanecerán abiertas hasta el 6 de enero de 2027. La entrada será gratuita.

¿Dónde estará Villa Navidad en Santo Domingo y Santiago?

Las dos sedes anunciadas para esta edición son:

Santo Domingo: Jardines del Arena Banreservas, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Jardines del Arena Banreservas, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Santiago: jardines del Gran Teatro del Cibao.

Ambos espacios contarán con áreas iluminadas, actividades recreativas y propuestas de entretenimiento dirigidas a niños y adultos.

¿Qué actividades habrá en Villa Navidad 2026?

La agenda contempla espectáculos musicales, juegos infantiles, exhibiciones de luces y una feria artesanal con más de 80 artesanos.

También se anunciaron conciertos de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo y actividades recreativas para compartir en familia.

La programación navideña incluye, además, caravanas musicales por distintos sectores y fiestas populares durante diciembre.

Otras actividades navideñas: museos y parques iluminados

La agenda cultural de Navidad también contempla una nueva edición de la Noche Larga de Museos, con la participación anunciada de más de 35 instituciones.

A esto se suma el proyecto Luces de Navidad, que contempla la iluminación de 24 parques del país, como parte de las actividades previstas para la temporada festiva.

Estas propuestas amplían la programación más allá de las dos sedes de Villa Navidad y ofrecen otras alternativas gratuitas de recreación durante diciembre.

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