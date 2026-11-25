La eliminación de la entrega gratuita de fundas plásticas en los establecimientos comerciales, prevista a partir del próximo 15 de diciembre, ha generado opiniones divididas entre los usuarios de las redes sociales, de acuerdo con los resultados de distintas consultas publicadas en plataformas digitales.

Las votaciones realizadas en diferentes redes muestran variaciones en el nivel de aceptación de la medida, que busca cambiar una práctica habitual en los comercios y modificar la manera en que los consumidores transportan sus compras.

En una de las consultas realizada en el portal de Acento, el 61 % de los participantes manifestó estar de acuerdo con que los establecimientos dejen de entregar fundas plásticas gratuitas, mientras que el 39 % respondió que no respalda la disposición.

En la encuesta publicada por el periódico digital Acento se formuló la pregunta: «¿Está de acuerdo con que los comercios dejen de entregar fundas plásticas gratuitas a partir del 15 de diciembre?».

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El 70.6 % estaba a favor y el 29.4 % en contra, con 17 votos registrados en la red social X.

Sin embargo, en el Instagram el 46 % respondió que sí estaba de acuerdo, frente al 54 % que manifestó su desacuerdo. En ese momento, la publicación registraba 84 respuestas y todavía quedaba un día para finalizar la consulta.

Estas diferencias evidencian que, aunque una parte de los participantes respalda la eliminación de las fundas gratuitas, también existe un segmento importante de usuarios que cuestiona la medida.

Para quienes apoyan la disposición, reducir la utilización de fundas plásticas representa una oportunidad para fomentar prácticas de consumo más responsables y promover alternativas reutilizables.

Por otro lado, quienes se oponen pueden considerar que la medida traslada al consumidor un costo que anteriormente era asumido por los establecimientos comerciales.

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