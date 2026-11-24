Los comerciantes dominicanos consideran que todavía hay aspectos pendientes para la aplicación de la disposición que busca eliminar la entrega gratuita de fundas plásticas en los establecimientos comerciales y solicitan más tiempo para adecuarse a las nuevas reglas.

Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), señaló que aún deben definirse los criterios para determinar qué materiales son reciclables, quién certificará que las empresas fabricantes cumplen con esos requisitos y cómo se verificará el origen de las fundas importadas.

“Falta por definir cuál es el organismo que va a certificar que una planta esté utilizando cien por ciento los productos reciclables”, expresó García, al referirse a las disposiciones contempladas en el artículo 27 de la Ley 98-25.

El dirigente comercial indicó que esta semana está prevista una reunión de la mesa de trabajo sobre plásticos, en la que cada sector presentará propuestas para aclarar esos aspectos y discutir los costos que tendrán las bolsas para los consumidores.

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También planteó la necesidad de establecer mecanismos para verificar que las fundas importadas, por ejemplo desde Colombia, hayan sido elaboradas con materiales reciclables.

¿Cuánto costarán las fundas?

Entre los aspectos pendientes figura la definición de los precios que tendrán las bolsas plásticas y reutilizables que se comercializarán en los establecimientos.

García explicó que se discuten montos de RD$ 1 y RD$ 2 para las bolsas, mientras que las fundas plásticas también tendrán un costo para los consumidores, aunque todavía no existe una tarifa general definida.

El presidente de la FDC sostuvo que el objetivo no es convertir la venta de bolsas en un negocio para los establecimientos, sino incentivar el uso de alternativas reutilizables y reducir el consumo de plástico.

“Ahora las fundas son un costo que nosotros tenemos porque las regalamos”, indicó, al explicar que los comercios deberán incorporarlas a sus sistemas de facturación como mercancía.

García señaló que tampoco tienen contabilizado cuántas fundas se utilizan en el país, debido a que la cantidad entregada por compra puede variar considerablemente. En algunos establecimientos, dijo, un consumidor puede recibir entre ocho, diez y hasta 15 bolsas para transportar sus productos.

Comerciantes piden extender el plazo

La Federación Dominicana de Comerciantes ha solicitado extender el plazo de aplicación de la disposición hasta marzo de 2027, con el argumento de que todavía faltan definiciones sobre los materiales permitidos, la comercialización de las bolsas y la adaptación de los establecimientos.

García también señaló que el sector necesita tiempo para informar a los consumidores sobre los cambios y evitar pérdidas de inventario de fundas y otros productos que actualmente tienen los importadores y fabricantes.

En ese sentido, mencionó las disposiciones relacionadas con el foam y sostuvo que los negocios deben conocer con anticipación cuáles productos dejarán de utilizarse y cuándo entrarán en vigor las restricciones.

El dirigente comercial considera que la aplicación de las medidas podría postergarse hasta febrero o marzo de 2027, aunque hasta el momento no se ha anunciado oficialmente una modificación del plazo establecido en la legislación.

¿Qué establece la Ley 98-25?

El artículo 27 de la Ley 98-25 modifica el numeral 2 del artículo 172 de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos y establece un período de transición de 12 meses para prohibir completamente la entrega gratuita de bolsas plásticas de un solo uso en los establecimientos comerciales.

Durante ese período, los negocios que continúen entregando fundas deberán realizar campañas de sensibilización para promover su sustitución por bolsas reciclables o reutilizables y reducir su consumo.

La disposición supone un cambio en una práctica habitual de supermercados, colmados, farmacias y otros establecimientos, donde las fundas se entregan sin un cobro separado al consumidor.

La solicitud de prórroga de los comerciantes no implica que el plazo legal haya sido modificado. La fecha prevista para la aplicación de la disposición continúa siendo el 15 de diciembre, mientras se espera que las autoridades y los sectores involucrados aclaren los aspectos pendientes.

García afirmó, además, que las bolsas utilizadas para entregar medicamentos en las farmacias quedarían exentas del cobro, debido a que se trata de productos de salud y muchos de esos establecimientos son pequeños. Este aspecto deberá ser confirmado en las disposiciones correspondientes.

¿Por qué buscan reducir el uso de plástico?

La disposición busca disminuir la generación de residuos plásticos y promover alternativas que puedan reutilizarse o reciclarse, ante el impacto que estos desechos tienen en el medioambiente.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que República Dominicana genera alrededor de 300,000 toneladas de residuos plásticos al año, de las cuales aproximadamente 34,000 toneladas son gestionadas adecuadamente.

Además, más de 2,900 toneladas de plástico son transportadas anualmente al mar por los ríos, particularmente el Ozama, según el organismo.

El PNUD también reporta que iniciativas apoyadas por ese organismo han evitado que 310 toneladas de plástico lleguen al océano y han involucrado a más de 30 comunidades en acciones de prevención y reducción de residuos.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más