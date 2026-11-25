El empresario Eliezer Salvador negó haber entregado dinero para evitar que se hablara sobre la muerte de Melissa Medina y defendió su actuación durante la emergencia que precedió al fallecimiento de la joven, ocurrido el pasado 17 de noviembre.

En declaraciones difundidas por medios de comunicación, Salvador rechazó los señalamientos sobre un supuesto pago para silenciar el caso y sostuvo que no tenía intención de ocultar información relacionada con lo sucedido.

El empresario también explicó por qué decidió trasladar a Medina a un centro médico sin llamar al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Según su versión, no sabía que la joven había fallecido antes de llegar a la clínica y consideró que podía llevarla más rápido por sus propios medios.

Salvador defendió su decisión al señalar que actuó conforme a su manera de reaccionar ante una emergencia. En sus declaraciones manifestó que el traslado podía realizarse en menos tiempo que esperar la llegada de una ambulancia.

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El empresario aseguró, además, que mantenía una relación de amistad con Medina desde hacía aproximadamente cuatro años y expresó que su muerte le había afectado.

La investigación por la muerte de Melissa Medina

Medina, de 22 años, falleció el 17 de noviembre luego de presentar complicaciones de salud mientras se encontraba en un apartamento de la torre Arpel 07, en el ensanche Piantini, Distrito Nacional. Posteriormente fue trasladada a la clínica Corazones Unidos, donde llegó sin signos vitales, según las informaciones divulgadas sobre el caso.

Salvador estuvo entre las personas que acompañaron a la joven antes de su traslado. La otra persona identificada en las informaciones sobre el caso es Mariana Michelena Pascual, de 21 años.

Los hallazgos preliminares comunicados por la Fiscalía del Distrito Nacional apuntaron a una falla cardíaca, aunque las autoridades no habían precisado qué la provocó.

El Ministerio Público y la Policía Nacional mantienen las investigaciones para establecer las circunstancias del fallecimiento. Hasta la información pública disponible, las autoridades no habían atribuido responsabilidad penal a Salvador por la muerte de Medina.

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