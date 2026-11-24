Con la llegada de diciembre y los preparativos para las celebraciones de Navidad, el bono navideño vuelve a formar parte de las expectativas de miles de familias dominicanas. Este año, la entrega de RD$1,500 comenzará el domingo 29 de noviembre, a partir del mediodía, según informó la directora general de Supérate, Mayra Jiménez.

La distribución se realizará mediante transferencias bancarias a personas de escasos recursos económicos, seleccionadas en coordinación con el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).

Jiménez informó que el programa busca beneficiar a más de 1,400,000 familias dominicanas mediante la entrega de 1,220,000 bonos.

"Este bono es para dar apoyo a que en las navidades pueda haber más comida en la mesa por parte de las familias más vulnerables", expresó durante su participación en LA Agenda Semanal, encabezada por el presidente Luis Abinader.

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Entre los requisitos establecidos para recibir el beneficio figura ser dominicano y tener ingresos inferiores a RD$38,156 mensuales.

Además de las transferencias bancarias, el Gobierno distribuirá 1,320,000 tarjetas de uso único, que podrán utilizarse en establecimientos comerciales, incluidos supermercados. Estas serán entregadas a través de organizaciones sociales, iglesias y juntas de vecinos, y se activarán mediante la cédula de identidad y electoral.

La Brisita 2026

La entrega del bono forma parte del programa La Brisita 2026, mediante el cual el Gobierno contempla ampliar la asistencia alimentaria durante las festividades navideñas.

Entre las iniciativas anunciadas figura la distribución de más de 15 millones de raciones alimenticias y cenas navideñas, así como 1.5 millones de raciones de alimentos crudos que serán entregadas casa por casa. También se prevé distribuir 500,000 teleras navideñas e instalar más de 163 comedores comunitarios a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac).

Por su parte, el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) instalará 800 bodegas móviles, 260 mercados de productores y realizará ocho ferias agropecuarias y alimentarias.

El presidente Luis Abinader también anunció la incorporación de un nuevo combo alimenticio de Inespre, cuyos productos y detalles de distribución serían presentados posteriormente.

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