Vaguada derriba árboles y deja nuevos daños en Gascue, Piantini, Naco y otros barrios de Santo Domingo

La vaguada que azota el país este lunes provocó fuertes vientos en Santo Domingo lo que produjo la caída de árboles en sectores residenciales, entre ellos Gascue, Piantini, Naco y otros sectores, sin que inicialmente se reportaran heridos, aunque sí diversos daños.

Además de los fuertes vientos, las lluvias de los últimos días han sido sostenidas y han saturado los suelos, lo que debilita las raíces de los árboles urbanos, especialmente en barrios como Gascue, donde el arbolado es antiguo y frondoso.

Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el país encadena más de 45 días consecutivos de precipitaciones, producto de la combinación de un sistema frontal estacionario al noreste y una profunda vaguada que afecta todos los niveles de la troposfera.

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Las condiciones, advierte el organismo, podrían extenderse durante el resto de la semana.

Los usuario de las redes sociales reportan ramas y troncos que bloquean aceras y calles, cables que se enredan en la copa de ejemplares que no resisten el viento y el peso del agua acumulada.

Gascue. 13 abril 2026

Este tipo de daño, menos visible que una inundación, pero igualmente peligroso, se repite en cada episodio de lluvias intensas en la capital.

El episodio de este lunes llega apenas días después del aguacero del 8 de abril, que fue el más devastador del ciclo: dos fallecidos y decenas de heridos y damnificados, desborde de la cañada Las 800 en Los Ríos.

Las autoridades mantienen activos los operativos de asistencia en zonas vulnerables, con equipos de respuesta rápida recorriendo los sectores más afectados.

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