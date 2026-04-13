El recién electo Consejo Directivo de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom), encabezado por el artista Kinito Méndez, realizó el primer reparto de su gestión correspondiente al primer trimestre de 2026, por un monto de RD$34,723,417.51.

Según la entidad, este reparto incluye ingresos por derechos generales, espectáculos, Latinautor, sociedades extranjeras y plataformas como Netflix. Del total recaudado, Sgacedom destina un porcentaje a programas de asistencia social para sus socios, que abarcan el pago de seguro médico, gastos fúnebres y seguro de vida, como parte de su compromiso institucional.

La entidad recordó que realiza cuatro repartos al año, de manera trimestral, conforme a un calendario establecido por su Consejo Directivo, en cumplimiento de su misión de recaudar, administrar y distribuir a los socios lo que les corresponde por la explotación de sus obras.

El presidente de la entidad, José del Carmen Ramírez (Kinito Méndez), señaló que la nueva gestión está enfocada en fortalecer una imagen corporativa sólida, que genere confianza y credibilidad entre socios, usuarios y la sociedad en general, con miras a consolidar la gestión colectiva en el país.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Directiva Sgacedom, encabezada por Kinito Méndez.

Uno de los principales objetivos de la actual directiva es lograr la implementación en el país de la remuneración compensatoria por copia privada, contemplada en la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor. Este mecanismo permite que los autores reciban una compensación por el uso privado de sus obras, en aquellos casos en que la ley limita su derecho exclusivo de autorizar o prohibir copias.

La entidad también destacó avances como la creación de una maestría en gestión colectiva del derecho de autor y conexos, dirigida a funcionarios judiciales, gubernamentales, creadores y personal administrativo del sector, como parte del fortalecimiento institucional.

Asimismo, Sgacedom, miembro de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (Cisac), impulsa un acuerdo intersocietario para la creación de un órgano de recaudación conjunta junto a entidades como Sodaie, Sodinpro y Egecam, con el objetivo de facilitar el acceso a licencias, mejorar la eficiencia del cobro, reducir costos operativos y generar mayores beneficios para los creadores.

El nuevo Consejo Directivo de Sgacedom está integrado por Kinito Méndez, como presidente; Juan Obdulio de los Santos (Krisspy), vicepresidente; Luis Mariano Lantigua, tesorero; Elvin Martín Ramírez (Pakolé), secretario; Nelson William Mendoza (Nelson de la Olla), en previsión social; así como Crecencio García (El Prodigio) y Cintya Montero como suplentes.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más