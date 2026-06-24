Una nueva tecnología de vacunas desarrollada con la ayuda de la inteligencia artificial (IA) ofrece la esperanza de inmunizar contra familias enteras de virus e incluso podría prevenir la próxima pandemia, según un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge.

El profesor Jonathan Heeney, al frente de la investigación, compara esta nueva técnica con una "llave maestra" que abriría todas las puertas de un edificio.

Actualmente el principal problema es que la cepa de la vacuna con la que alguien está inmunizado puede no ser la misma a la que estará expuesto meses más tarde, explica a la AFP.

Las vacunas "siempre van detrás del virus", dice.

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Con la técnica desarrollada en Cambridge "eliminamos esta variabilidad fabricando algo que, de manera general, es reconocible por el sistema inmunitario y debería proteger en todos los casos", añade.

Este profesor canadiense se embarcó en el proyecto después de la epidemia de ébola de 2014-2016 en África Occidental, donde se encontraba en ese momento.

Al comienzo, el virus del Ébola se observó en la República Democrática del Congo, en África central, donde se llegó a confundir con la fiebre de Lassa, una gastroenteritis o el cólera, recuerda.

Se necesitaron varios meses para entenderlo y buscar una vacuna pero en ese tiempo había llegado "a Guinea, Sierra Leona y luego Liberia, es decir, tres países diferentes", asegura el investigador.

En total, esta epidemia ha causado más de 11.300 muertos en África Occidental en dos años, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Heeney regresó a Cambridge convencido de que había que cambiar la forma de trabajar.

Con la ayuda de las primeras herramientas de IA disponibles, su equipo recopiló toda la información sobre varios virus en el ordenador.

Así pudieron identificar tanto "las similitudes como las diferencias en las partes importantes del virus a las que reacciona el sistema inmunitario", lo cual permite reconocer todas sus variantes en lugar de una sola.

Esta nueva técnica es prometedora debido a que la frecuencia de aparición de los virus ha aumentado como consecuencia del crecimiento demográfico, los desplazamientos transfronterizos y la creciente invasión humana de los hábitats de los animales, explica Heeney.

Virus que anteriormente existían sin representar una amenaza para animales que habían desarrollado inmunidad se encuentran de repente en contacto con las personas sin que estas tengan inmunidad. Y en esos casos "el virus se vuelve loco", dice el investigador.

– "Comienzo de una nueva era" –

Un ensayo con 39 voluntarios, realizado entre diciembre de 2021 y diciembre de 2023, mostró que la vacuna Sarbeco contra los coronavirus, elaborada por los investigadores de Cambridge con la empresa de biotecnología DIOSynVax, era segura, según un artículo publicado este mes en la revista de la British Infection Association.

Ahora debe probarse en una población más amplia.

Las epidemias siempre han existido, desde la peste negra de la Edad Media hasta la pandemia de gripe de 1918-1920, que mató entre 25 y 50 millones de personas en el mundo, recuerda Heeney.

A él le preocupa un posible nuevo brote de gripe, porque se trata de un virus particularmente "complicado".

Pero espera que esta nueva tecnología permita prevenir otra pandemia mortal.

"Ahora hemos llegado a un nivel superior de IA, y tenemos un equipo que utiliza la última tecnología (…) para construir una plataforma realmente poderosa para que podamos trabajar aún más rápido con más datos", explica el científico.

"Espero que sea el comienzo de una nueva era en la fabricación de vacunas", concluyó.

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