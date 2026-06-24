Un sismo de considerable magnitud se sintió este miércoles 24 en Venezuela, especialmente en su capital, Caracas, y varias otras regiones del país, entre ellas los estados de Bolívar, Aragua, Falcón, Anzoátegui, Lara, Táchira, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Miranda, Guárico, Barinas y Portuguesa.

Según el servicio sismológico de Estados Unidos (USG) el sismo fue de magnitud 7,1 y registró escenas de pánico en la ciudadanía.

El temblor, que tuvo su epicentro 21 kms al este de Morón y al que siguieron varias réplicas, ocurrió a las 18H04.

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Su profundidad fue de 10 kms y se sintió también en Colombia y en República Dominicana, entre otros países.

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