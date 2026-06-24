Las autoridades colombianas investigan la muerte de Natalia Villalba, modelo e influencer oriunda de Cúcuta, cuyo cadáver fue encontrado dentro de una maleta en un apartamento de alquiler temporal en el norte de Bogotá, en un caso que ha causado conmoción en las redes sociales y en la opinión pública.

El hallazgo se produjo el pasado 22 de junio cuando personal de limpieza ingresó al inmueble tras no obtener respuesta de la mujer, quien debía abandonar el lugar un día antes. De acuerdo con los reportes preliminares, el cuerpo fue encontrado en una maleta ubicada dentro del baño del apartamento, donde también se observaron indicios que ahora forman parte de la investigación judicial.

Las pesquisas se concentran en reconstruir los últimos días de la víctima. Registros del edificio muestran que durante su estadía recibió visitas de al menos dos ciudadanos extranjeros, uno estadounidense y otro británico, cuyos movimientos son analizados por los investigadores. Imágenes de cámaras de seguridad y otras evidencias recopiladas en el lugar forman parte del expediente que busca esclarecer las circunstancias de la muerte.

El caso ha despertado preocupación entre organizaciones de derechos de las mujeres y sectores sociales debido a las similitudes que algunos observadores han señalado con otros crímenes de alto perfil ocurridos en Colombia en años recientes. Aunque las autoridades no han calificado oficialmente el hecho como feminicidio, mantienen abiertas varias líneas de investigación mientras esperan los resultados de los análisis forenses.

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La muerte de Villalba ocurre en un contexto de creciente preocupación por la violencia de género en Colombia. Organizaciones sociales han advertido sobre el aumento de los casos de agresiones contra mujeres y han reclamado respuestas más efectivas por parte de las instituciones encargadas de la prevención y persecución de estos delitos.

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