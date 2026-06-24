Joven busca recaudar RD$500 mil para acceder a proceso de trasplante renal

A sus 30 años, Danibel Vásquez Díaz enfrenta una lucha diaria contra la insuficiencia renal crónica. Desde hace siete años recibe tratamiento de hemodiálisis tres veces por semana, luego de que una complicación derivada del lupus provocara el colapso de sus riñones cuando tenía 23 años.

Pese a los desafíos físicos, emocionales y económicos que implica vivir con esta condición, Danibel continúa trabajando en el área de servicio al cliente y desarrollando un emprendimiento de productos naturales para el cuidado capilar, con el que busca generar ingresos para cubrir parte de sus gastos médicos.

Actualmente, su principal meta es completar una serie de evaluaciones y estudios especializados que le permitan ingresar formalmente al proceso de trasplante renal, una alternativa que podría ayudarle a recuperar calidad de vida y retomar proyectos personales y profesionales que ha tenido que posponer.

Para lograrlo, necesita recaudar alrededor de RD$500,000, monto que será destinado a cubrir los procedimientos, estudios y requisitos médicos necesarios en esta etapa.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Solo necesito una oportunidad”

“Yo amo vivir, amo a mi familia y tengo la esperanza de poder continuar construyendo mis sueños. Solo necesito una oportunidad”, expresó Danibel.

Antes de la enfermedad, estudiaba Psicología, participaba activamente en su iglesia y desarrollaba diversos proyectos personales. Sin embargo, el avance de su condición de salud la obligó a reorganizar completamente su vida y adaptarse a una rutina marcada por tratamientos constantes.

Lejos de rendirse, afirma que ha encontrado en la fe, el apoyo de su familia y su deseo de salir adelante la fortaleza para continuar luchando.

Busca apoyo para completar estudios médicos

Danibel realiza actualmente actividades de recaudación con el propósito de reunir los fondos necesarios para cubrir los estudios, evaluaciones especializadas y otros requisitos médicos que le permitirían ingresar al programa de trasplante renal.

Alcanzar esta meta representa un paso fundamental para acercarse a la posibilidad de recibir un trasplante y mejorar su calidad de vida.

Asimismo, busca visibilizar su caso para conectar con personas, instituciones y organizaciones que puedan orientarla o brindarle apoyo durante este proceso.

Canales de apoyo

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse directamente con Danibel Vásquez Díaz al teléfono (829) 338-8942 o al correo electrónico d.abeba24@gmail.com.

También pueden seguir su caso a través de sus redes sociales: Instagram personal: @danibelvasquez24 y su emprendimiento @blessed_dropper24.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más