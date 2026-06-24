Propietarios de más de 1,257,000 metros cuadrados ubicados entre Boca Chica y Juan Dolio, entre ellos el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), denunciaron este miércoles que una empresa ligada a un viceministro de Interior y Policía y otra a Cementos Panam intentan apoderarse de esos terrenos.

La denuncia fue formulada durante una rueda de prensa en la sede del CDP por una representación de la Asociación de Propietarios de Terrenos de Boca Chica, junto a una delegación de los periodistas, informó el gremio en una nota.

Los denunciantes solicitaron la intervención del presidente Luis Abinader para no ser despojados de los terrenos que reclaman.

El presidente del CDP, Luis Pérez, dijo que una de las empresas es una planta de agregados propiedad de un viceministro de Interior y Policía, que fue instalada en la zona, y que está relacionada a la constructora Bisonó.

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La otra empresa, según Pérez, es Cementos Panam y que ambas afirman tener una concesión de exploración en la zona emitida por el director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, que también es el titular del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

Explicó que tanto el CDP como cada uno de los propietarios, fueron asentados en esos terrenos, asignándoseles como permuta de otros que habían sido adquiridos en otros lugares, y que el CEA reasignó o vendió a otros adquirientes.

Pérez sostuvo que el CDP y las personas afectadas, congregados en la Asociación de Parceleros de Boca Chica, informaron que poseen 2,000 "tareas de tierra", de las 12,000 que contiene la parcela 1-77 del Distrito Catastral 6 de Boca Chica, y que los dueños de la planta de agregados ya han violentado tres parcelas con el retiro de la capa vegetal y el derribo de alambradas.

En tanto que el presidente de la Asociación de Parceleros de Boca Chica, Isidro Prensa, indicó que los propietarios de estos terrenos han gastado más de diez millones de pesos en el acondicionamiento de estas tierras.

"Nosotros no somos invasores"

"Atención, presidente Luis Abinader, nosotros no somos invasores. A nosotros nos puso aquí el CEA y tenemos la documentación", afirmó el presidente de los parceleros.

Informó que equipos de excavadoras, trituradoras y camiones han penetrado a los terrenos que les fueron entregados hace más de cuatro años como permuta por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), en el municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo.

Andrés Jiménez, uno de los parceleros invadidos, comunicó que nadie, ni siquiera las autoridades del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), pueden comprometer esos terrenos, ni hacer negocios con ellos porque fue esa misma institución que se los entregó.

Mientras, el presidente del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), Olivo De León, manifestó que este gremio posee aquí unos 9,600 metros cuadrados que les fueron entregados como permuta por el CEA, que les despojó de los que tenían en la autopista Santo Domingo-Samaná, y en otros lugares, y que destinará a la construcción del club de los periodistas.

"Fueron los mismos técnicos del CEA quienes nos entregaron los terrenos, nos trajeron para mostrarnos los límites; pero hoy nos encontramos con trituradoras, 'bulldozers', camiones y otros equipos que han destruido alambradas, removido la capa vegetal, tumbados los árboles, extraen la tierra y las piedras calizas, y en algunos casos, destruido cultivos de auyama y de melones”, expresó De León.

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