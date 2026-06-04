Tras Corpus Christi, ¿cuáles feriados quedan en RD y cuándo será el próximo fin de semana largo en 2026?

Tras el feriado de Corpus Christi, celebrado este jueves 4 de junio, los dominicanos deberán esperar más de cinco meses para disfrutar del próximo fin de semana largo oficial en República Dominicana.

La fecha del Corpus Christi es un feriado religioso inamovible que se conmemora en la fecha que le corresponde dentro del calendario litúrgico. Por esa razón, este asueto no forma parte de los llamados “puentes” o fines de semana largos generados por el traslado de feriados.

Antes de esta celebración, el último fin de semana largo oficial del año fue el correspondiente al Día del Trabajo. Aunque la fecha se conmemora el 1 de mayo, en 2026 fue trasladada al lunes 4 de mayo, permitiendo un descanso extendido durante el sábado 2, domingo 3 y lunes 4 de mayo.

Según el calendario oficial de días feriados establecido por el Ministerio de Trabajo, el próximo fin de semana largo no llegará hasta noviembre.

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Este asueto que permitirá tres días consecutivos de descanso será el correspondiente al Día de la Constitución, que este año se conmemora el viernes 6 de noviembre, pero será trasladado al lunes 9 de noviembre conforme a la Ley 139-97.

Más de cinco meses sin fines de semana largos

Entre junio y noviembre no habrá otro feriado que genere un fin de semana largo oficial.

Durante ese período, el país tendrá dos feriados nacionales que se mantendrán en sus fechas originales debido a su naturaleza religiosa o patriótica.

El primero será el Día de la Restauración, el domingo 16 de agosto, una fecha patriótica que conmemora el inicio de la Guerra Restauradora. Luego, el jueves 24 de septiembre se celebrará el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona espiritual de la República Dominicana.

Aunque ambas fechas forman parte del calendario oficial de días no laborables, ninguna permitirá extender el descanso más allá de los fines de semana habituales.

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Navidad también traerá un fin de semana largo

Después de noviembre, los dominicanos volverán a disfrutar de otro fin de semana largo con motivo de la Navidad.

En 2026, el 25 de diciembre caerá viernes, por lo que el feriado se unirá al sábado 26 y domingo 27, creando otro período de tres días consecutivos de descanso para gran parte de la población.

¿Por qué algunos feriados se trasladan?

La Ley 139-97 establece que determinados días feriados deben moverse al lunes más cercano con el objetivo de fomentar el turismo interno y facilitar períodos de descanso más prolongados para los trabajadores.

No obstante, algunas fechas permanecen invariables, entre ellas las de carácter religioso como Corpus Christi, el Día de Nuestra Señora de las Mercedes y Navidad, así como ciertas conmemoraciones patrióticas que coinciden con fines de semana.

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Feriados restantes de 2026

Domingo 16 de agosto: Día de la Restauración.

Jueves 24 de septiembre: Día de Nuestra Señora de las Mercedes.

Lunes 9 de noviembre: Día de la Constitución (trasladado del 6 de noviembre).

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

De esta manera, tras el asueto de Corpus Christi, noviembre se convierte en la próxima fecha marcada en el calendario para quienes esperan un fin de semana largo oficial en República Dominicana. Mientras tanto, agosto y septiembre ofrecerán jornadas festivas, aunque sin generar puentes vacacionales.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más