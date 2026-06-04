Capturan a “Chukito” por presunta violencia de género contra su expareja tras denuncia

Agentes de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI), en coordinación con el Ministerio Público, apresaron este jueves a Jean Carlos Hernández Santos, alias “Chukito”, quien era buscado por presunta violencia de género en perjuicio de su expareja.

Víctima había denunciado amenazas, agresiones y acoso ante las autoridades y en plataformas digitales

El arresto se llevó a cabo durante un operativo de inteligencia e investigación en el sector Brisa del Este, en Santo Domingo Este, en cumplimiento de la orden de arresto No. 2026-AJ0035181, emitida el 1 de mayo de 2026 por las autoridades judiciales del Distrito Nacional.

Según el expediente, Hernández Santos, de 20 años, deberá responder ante la justicia por presuntas violaciones a los artículos 309-1 y 309-9 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Rosmery Pichardo.

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La captura ocurre luego de que la víctima presentara una denuncia formal por supuestos actos de amenazas, agresiones y acoso, acusaciones que también fueron difundidas públicamente a través de diversas plataformas digitales, generando atención y preocupación entre la ciudadanía.

La Policía Nacional informó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones y el proceso judicial establecido por la ley.

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